Resultados de evaluación de medicamento para el tratamiento de Covid-19

Hace seis meses, la OMS lanzó el Ensayo Clínico Solidaridad para evaluar la efectividad de cuatro medicamentos para el tratamiento de Covid-19...Los resultados provisionales del ensayo ahora muestran que los otros dos fármacos en el ensayo, remdesivir e interferón, tienen poco o ningún efecto en la prevención de la muerte por Covid-19 o en la reducción del tiempo en el hospital. (Tedros Adhanom Ghebreyesus - Director General de la OMS).

Grupos de expertos de la Organización Mundial para la Salud (OMS), realizaron ensayos para evaluar la actividad de el Interferón-β1a, Remdesivir, Hidroxicloroquina, Lopinavir como antivirales para tratar a pacientes que padecen Covid-19. Para el estudio se seleccionó a al azar a un grupo de pacientes hospitalizados con Covid-19. Participaron 11266 adultos de 405 hospitales de 30 países, a 2750 se les administró a Remdesivir, a 954 hidroxicloroquina, a 1411 lopinavir, a 651 interferón más lopinavir, otros 1412 sólo interferón y 4088 no recibieron ningún fármaco de estudio.

El 16 de octubre del presente año, se dieron a conocer los resultados de la evaluación de remdesivir y el interferón del megastudio realizado por la OMS, sobre los tratamientos del Covid-19. En los estudios se observó que ningún fármaco evaluado redujo la mortalidad, el inicio del tratamiento con ventilación o la duración de la estancia en el hospital. Lo anterior es un resultado decepcionante y poco alentador. Hasta el momento se han evaluado varios agentes terapéuticos para el tratamiento de la Covid-19 y todavía no se ha demostrado que alguno sea eficaz.

Mientras nos enteramos de los resultados de los antivirales, el número de casos notificados en Europa está en aumento y es mayor que durante el primer pico que se observó en marzo, las hospitalizaciones están aumentando y se espera que las camas de cuidados intensivos alcancen su máxima capacidad en poco tiempo.

En México no tenemos certeza del número real de casos de pacientes, se notifica que el número de defunciones muestra un descenso y el acmé de la primera ola ya pasó. La posibilidad de un rebrote siempre existe y depende de nuestro comportamiento. En México algunos estados registran aumento en el número de casos registrados e incluso regresan a restricciones del semáforo en color rojo.

A pesar de todo lo que sabemos hay gente que sigue sin creer en la existencia del virus y como prueba tenemos la muerte del 'influencer' ucraniano Dimitri Stuzhuk, quien negaba la existencia del virus y lo contrajo durante unas vacaciones en Turquía. En Sinaloa tenemos a la vista las lamentables imágenes de algunos aficionados en el estadio de los tomateros, en donde se observa a un sujeto que baila al ritmo de la banda sinaloense mientras otros aficionados lo bañan en cerveza. No conformes con eso, la afición aplaude su comportamiento, lo corea y celebran con porras. Esperemos que no aumenten los casos.

El desarrollo de un tratamiento efectivo está en proceso pero aún va a tardar, de nada sirve que las autoridades pongan semáforos o restricciones en cualquier parte del mundo. El mundo sentó sus esperanzas en los ensayos clínicos con Interferón-β1a, Remdesivir, Hidroxicloroquina y Lopinavir y los resultados no son lo que se esperaba, por ahora tendremos que esperar. Si nosotros no hacemos algo esto nunca va a acabar. Está en manos de cada uno de nosotros mantener el distanciamiento físico, hacer uso de cubrebocas, mantener la higiene de manos, toser con seguridad en el brazo y evitar aglomeraciones. Pronto volveremos a vernos, a estar juntos. Por el momento, no podemos confiarnos y ni bajar la guardia, debemos estar juntos y pensar a largo plazo, puede haber fatiga pero debemos cuidarnos y mantener las esperanzas.

La pandemia de Covid-19 nos recuerda que la vida es frágil y la salud es el bien más preciado del mundo. ...Trabajando juntos, podemos ayudar a todos a vivir vidas más largas y saludables. Está a nuestro alcance. (Tedros Adhanom Ghebreyesus - Director General de la OMS).