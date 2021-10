Reporteros-periodistas y Surfistas

Eso de que El Químico siempre viaja cuando menos se le necesita, mejor que ni vuelva, porque es más volátil con su arrogante y sobrada presencia, los marismeños-mazatlecos siempre lo dejan pasar y hacer como lo hicieron con el A. Higuera.

Los surfistas que siempre andan buscando en el mar -la gran ola- que los revuelque y los arrastre para que los periodistas los capten deslizándose sobre las olas acompañados por el Juventino Rosas, el del vals-valseado y balseado en el atracadero de la playa Norte, no esperaban que llegara la policía de Capta que los captó, in fraganti, por el cierre de las playas con el ciclón Pamela, teniéndolos que arrestar con los arrestos policiacos, se los llevaron a rendirle cuentas a la barandilla de la policiaca policía playera, lo cual fue contra la libertad de movimiento y de expresión, diciéndole El Quirino a El Químico, pues hay te los dejo con barbitas de conejo, pues yo por España y tú por Texas.

El Químico hastade espaldas es El Químico, y cuando da la cara con la careta y el tapabocas, es un echado para el rollo de su enrollado discurso de no hagan porque nomás las mías en Olas Altas, y como el periodismo marismeño-mazatleco no le entra, como debe serse y hacerse, con el periodismo de investigación, a excepción de la jornada laboral en el reporteo de las notas informativas, en el Qué Pasa Mazatlán, común y diariamente, casi no pasa nada, sazonando la polémica noticiera y noticiosa con los temas de siempre, porque los asuntos públicos y los problemas sociales apenas existen y subsisten al periodismo informativo y opinativo en el papel y en el on line digital, dándose una dispersión de la misma información en los mismos espacios informativos, hasta que un@s periodistas son violentadoq@s es entonces cuando aparece el-la salvaguarda gremial de los derechos a la libertad de expresión, mientras El Químico viaja y nada de nadie y de alguien le saben nada al Señor de los Informes, los Regidores, las Luminarias, las Avenidas, las Calles, los Camellones, las Ciclovías,las Torres, las Inundaciones, las Basuras, las Aguas Negras y las Vacunas marismeñas-mazatlecasen La Perla del Pacífico, aunque la obra pública del embellecimiento es de argamasa barata y tabla roca de arena volcánica y ciclónica, Mazatlán, está de moda, reciclada.

Lo plausible de El Químico es lo reprobable en sí mismo como autoridad municipal en relación a la ciudadanía y a los medios informativos, a excepción, de los subsidiados-patrocinados por los convenios con la ética municipal y la deontología periodística, porque para el bien de la imagen publipropagandística, turística y cultural, de Mazatlán, el destino de sol y playa, no debe ser alterado por los muertos, los desaparecidos y los desplazados por el narcosicariato, los desconocidos por el coronavirus, las mujeres por el feminicidio, los surfistas y los reporteros-periodistas.

Atienda o desatienda El Químico las denuncias, él las oferta o las batea o las patea según el deporte de la temporada marismeña-mazatleca como parte de la cultura política y deportiva en el puerto y en la ciudad con la temporada otoño-invierno, mientras los semáforos viales y los del coronavirus cambian entre inservibles a los cafres y peatones y servibles a los turistas culturales, La Perla del Pacífico, es una belleza entre el montón de las basuras y el relumbrón de las luminarias, esperando El Rey Memo-El Carnaval.