Regreso a una “nueva normalidad” Capítulo VII

“Hoy pensamos en el regreso a la normalidad después de 51 días de sana distancia. Ésta ha sido una vivencia difícil, inédita, que ha vuelto a poner a prueba a los mexicanos y lo hemos pasado hasta ahora. Ha sido difícil en lo sanitario, aún más en lo social, pero la unión de lo sanitario con lo social es indivisible, es lo mejor para enfrentar este reto” (Jorge Alcocer – Secretario de Salud).

La pandemia aún se sigue en curso, continúan las muertes e infecciones y podrían prolongarse.

La mayoría de los países aún presentan casos y algunos carecen de medidas como pruebas de diagnóstico suficientes, rastreo identificación y aislamiento de las personas infectadas.

Algunos países comienzan a retirar las restricciones a la cuarentena y la circulación y hay muchas opiniones sobre como proceder a retomar las actividades cotidianas. Aún no hay consenso respecto a cómo comenzar a abrir las escuelas, las empresas y los espacios públicos. La necesidad de que todos regresemos a nuestras actividades es urgente, sin trabajar no fluye la economía en México y el Mundo. Mientras no se disponga de un fármaco o una vacuna se debe controlar la transmisión del virus, si la propagación del virus no está controlada se corre el riesgo de que vuelvan a surgir brotes. Los sistemas de salud deben continuar la vigilancia por medio de la detección y aislamiento de casos de infección.

Diversos estudios proponen diferentes formas de manejar el regreso a las actividades. La OMS recomienda que los países minimicen la transmisión en lugares críticos como hogares de adultos mayores, centros de reunión, escuelas y lugares de trabajo. Dichos lugares deben mantener medidas de distanciamiento físico. El manejo del brote en el Reino Unido muestra que las medidas de distanciamiento físico que adoptaron (como cierre de escuelas y universidades), podrían ser necesarias por dos años para mantener una baja proporción de casos graves de infecciones por SARS CoV-2. Estudios de modelado de movimiento creciente después de las medidas de restricción proyectó un aumento de nuevas infecciones.

Un ejemplo de lo que puede pasar respecto al levantamiento de las medidas sanitarias es China; en donde los casos han disminuido casi a cero incluso se teme por un segundo brote de coronavirus conforme disminuyen las medidas de restricción. Después de sesenta días del cierre las autoridades retiraron las restricciones de viaje dentro y fuera de la provincia de Hubei, lo que podría resultar en aparición de nuevos casos. En esta región se tienen medidas tales como pruebas de diagnóstico en masa y rastreo de los contactos para evitar infecciones, distanciamiento físico, cierre de fronteras a todos excepto ciudadanos y los residentes que regresen serán puestos en cuarentena por 14 días. Si se observa que los casos en China se mantienen controlados se demostraría que las restricciones prolongadas no son necesarias. También Alemania y Corea del Sur tratan de volver a la normalidad y observan que aún existen riesgos al hacerlo. Aparentemente el virus presenta capacidad de propagarse sin ser detectado lo cual lo hace más peligroso si se relajan las medidas de control. La transmisión de las infecciones continuará por un largo tiempo; independientemente de lo que determine capa país, es responsabilidad individual seguirse cuidando.

Es momento de regresar a una “nueva normalidad”, pero aún debemos tener precauciones y estar pendientes sobre una nueva ola de brotes de Infecciones por COVID-19. Estados Unidos planea volver a la normalidad lo antes posible pero Anthony Fauci (experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos), advierte peligro al reabrir el país pues considera que es apresurado. La apertura podría causar “sufrimiento y muertes innecesarias”; esto retrasaría la normalidad esperada. La forma en que evolucionan las cosas en Estados Unidos será importante para México; que no resultó tan afectado en comparación con otros países.

El riesgo de nuevos brotes es muy alto debido a la facilidad con la que el virus se transmite entre las personas (algunas aparentemente asintomáticas) y el desconocimiento de la enfermedad. Especialistas esperan que los casos vuelvan a aumentar y probablemente los esfuerzos y medidas para contener a las infecciones sean necesarios otra vez. Al parecer se tiene la evidencia científica de la situación de la epidemia y ahora de sebe evaluar el retorno organizado y ordenado a las actividades en lugares públicos, escuelas y centros de cuidado infantil.

En México se planea volver a la “nueva normalidad” que comienza el primero de junio. Permanecerán las medidas sanitarias pero abrirán actividades como minería, construcción y fabricación de equipo de transporte. El criterio que se usará es un semáforo de apertura de actividades y será en tres etapas. Primero; el 18 de mayo se abrirán municipios “de la esperanza” ( 269 municipios de 15 estados) en donde no se registran casos de COVID-19. La segunda etapa será del 18 al 31 de mayo e incluye actividades de construcción minería y fabricación de transporte. En la tercer etapa las actividades sociales serán autorizadas por un semáforo a partir del primero de junio.

Aún no volveremos a la normalidad pero es tiempo de abandonar los hogares y volver al trabajo poco a poco. Lugares como cines y museos en China abren de manera intermitente aunque eso no está definido aún en México, debemos considerar asistir lo menos posible. Sería recomendable mantener medidas como uso de cubre bocas y el lavado constante de las manos y detección de personas con temperatura. Se tendrán que tomar decisiones difíciles en cada uno de los estados que prestaron casos y en los municipios en los que no se han reportado. ¿Cómo será la convivencia en la frontera de municipios sin casos con los que sí los presentaron? En Sinaloa el semáforo está en rojo las autoridades determinaran las medidas. Al parecer ya pasó lo más difícil pero esto aún no termina no debemos confiarnos es necesario seguir las recomendaciones y continuar con las medidas propuestas. Diversos especialistas lo han manifestado y esto no se acaba hasta que se acaba.

“estamos en la parte crítica de la pandemia; vamos bien, saldremos fortalecida de ella, siempre y cuando sigamos fortaleciendo la sana distancia” (Jorge Alcocer – Secretario de Salud).