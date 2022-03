Como empresario hotelero fue gobernador y es embajador, no quedando ni siquiera el sello Puro Sinaloa, a excepción del regionalismo-provinciano sinaloense ingratamente más como hijo pródigo; de tal palo, tal astilla, así como de las familias que han venido enriqueciéndose con el sudor en la frente de los sinaloenses, uniéndosele El Químico y derRocha Moya para los negocios del turismo, nomás por venir de Europa y aunque sea de España, los políticos-empresarios le van a entrar a las alubias con gorgojo y a la tortilla española, flotando, sobre la canasta básica con la tortilla mexicana, mientras los Ocean Palace se posicionarán entre las torres altas con la competencia y la deslealtad turistera marismeña-mazatleca que siempre ha existido en el Mazatlán, único e histórico, de primer mundo en el tercer mundo.

Quirino Ordaz Coppel, Embajador, por designación del Estado-Obrador, por los servicios prestados a Morena sin ser moreno con ser priista, fue y seguirá siendo “su compromiso” para que lo cumpla con “su servilismo” a la causa de la 4T, y si se puede que consiga de la corona española la disculpa histórica que le debe España a México por lo que le hicieron los antiguos españoles a los antiguos mexicanos, pidiéndoselo encarecidamente Doña Beatriz a Doña Rosa Isela cuando se junten a jugar té canasta la socialité mexicana-española, invitando con todo el pomposo protocolo a Doña Letizia que, enGuanatos, le decían, La Leti.

De acuerdo o no, Quirino Ordaz Coppel, Embajador, jamás en su vida esperó que así le este yendo como le va: pasando de junior a juniorsote, es decir, en el buen decir, de joven vividor a señor administrador, de acumulador por despojador, de cuentas alegres personales a cuentas tristes sinaloenses, el Señor ExGobernador como Embajador, el Gran A-Saltador por encima de las Torres Altas Marismeñas-Mazatlecas, quedando colgados Los Parachuteros de las azoteas y las palmeras, haber-a ver como les fue y les va a los acanalados habitantes en la colonia Jacarandas e inundables anexas.

Para los que todavía no saben quién fue Quirino Ordaz Coppel como gobernador (de y en) Sinaloa, pues tampoco los españoles en Madrid, y de sus actividades en la gobernanza sinaloense, su primo Ernesto Coppel, los negocios siguen en familia con esa relación que abre una oportunidad hacia España, donde Manguart y Berdegué no entraran por la puerta principal de la embajada por más que la toquen, tendrán que esperar hasta que los hermanos ARHE lleguen con El Químico cargando una charola de camarones y callos de hacha para repartir, siempre y cuando, que a derRocha Moya le toque un camarón para que se lo descascare con el derroche del placer entre amigos, negocios y en el ambigú con Pacífico y un desempanze tequilero con un eructo al unísono de tambora, tuba, tarola, trompeta y güiro, valiéndoles “la pausa” diplomática que el Estado-Obrador ha interpuesto entre la Madre Patria española y la Historia Patria mexicana.

Quirino Ordaz Coppel, Embajador, es otro desatino del Estado-Obrador, mas no lo es para Quirino, incapaz como Embajador y capaz como Negociador y Servidor pero de sí mismo, siendo otro elemento más de la 4T en la corrupción de la Honestidad Valiente con los políticos y empresarios de Dimensión Social para primero los ricos, los ricos de España en México y los ricos de México en España con la renovada pausa del descoloniaje empresarial turístico-cultural, haber-a ver cómo se administra La Casa de México en España, pues Su Excelencia está negada, por su ignorancia turistera-playera, a la cultura y a las artes que, al buscar en el apellido Ordaz en el árbol genealógico, se va a encontrar a otro Ordaz en el servicio diplomático mexicano exterior: Gustavo Díaz Ordaz, el cual no será impedimento histórico alguno para tener que hacer lo que le toca hacer: servir(se) a la Historia Patria del Estado-Obrador y la 4T, nomás que no vayan los de Morena a pedirle otro favor.