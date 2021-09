Quirino a España… ¿Quién a Colombia?

El anuncio que hizo López Obrador de enviar al gobernador Quirino Ordaz Coppel como embajador de España, para los sinaloenses trae muchas lecturas que todavía no podemos discernir.

Primero, los priistas, sobre todo, sienten que es un pago a Quirino por su indiscutible apoyo al pasado proceso electoral, los que más saben de esto juran y perjuran que antes y durante la jornada el gobernador se mantuvo de brazos caídos ante la serie de irregularidades que se presentaron.

El día de las elecciones, el gobernador prácticamente se perdió, incluso, como en otros procesos electorales, la secretaría general de gobierno, no instaló una mesa de trabajo junto con todos los partidos políticos, donde sesionaba una o dos veces al día para recibir quejas, sin embargo, este seis de junio, pese a gente golpeada, mancillada, ultrajada, robo de urnas a mano armada –ahí están los videos, no son simple declaraciones-, no hubo ni una sola autoridad que diera la versión oficial.

El crimen organizado hizo de las suyas con la anuencia de López Obrador y de Quirino, por lo que los mal pensados, aseguran que pronto se sabrá a que otro sinaloense mandará de embajador, pero ahora a Colombia.

Otro interrogante de los sinaloenses es sí el presidente de la república, quiere lejos de él a Quirino, hay que recordar que anteriormente, político que estorbaba a los gobiernos, de inmediato los mandaban al destierro, vía embajada.

Claro que tanta visita a Sinaloa de López Obrador no eran “deoquis”, algo pactaron que ahora lo “premia”, no es fortuito que a un personaje de otro partido que no sea el suyo, lo apapache, lo defienda, al contrario, lo manda al ostracismo, lejos para que no le haga sombra.

Le ofreció apoyo, lo defendió y ahí está su pago la embajada de España, no lo pone donde están los dineros, no lo pone a darle continuidad a la 4T, incluso se muestra benevolente al decirle que puede continuar en el PRI.

Las lecturas ni los mismos de Morena las pueden entender, apenas hace unos días en tribuna, la diputada Graciela Domínguez Nava –una de las más cercanas al gobernador electo-, calificaba de frívolo el quinto informe de Quirino al advertir que se caracterizó por el dispendio para exaltar su imagen.

“Mil 905 millones de pesos que hasta el 30 de junio pasado se gastaron inútilmente en la imagen personal para aparentar ser el mejor gobernador del país, con eso, habrían auxiliado con oxígeno a los cientos de personas que siguen convaleciendo de la pandemia de la Covid-19 en sus hogares”, dijo.

Entonces, López Obrador creyó en las encuestas que lo mostraban como el mejor gobernador del país, y por eso, lo mandó lejos para que no le haga sombra…y los morenistas no lo previnieron, se comió el gato, pensando que era libre.

POR FIN LLEGA EL AGUA

Finalmente, este fin de semana, las plantas potabilizadoras de Los Horcones y Miravalles pudieron generar 2 mil 350 litros por segundo que es equivalente a la demanda general de agua de la ciudad de Mazatlán, y con ello empezó a normalizarse el servicio en las más de 50 colonias que tuvieron problemas de desabasto desde que las lluvias torrenciales de “Nora” destrozaron el canal que suministra a la primera, y afectaron los filtros y bombas de la segunda.

En total fueron 2 semanas de escasez en las que se tuvo que tandear el agua por zonas para distribuir la poca que se generaba en las plantas potabilizadoras, las cuales se vieron afectadas hasta un 40% en su producción.

Y como siempre sucede, los menos afectados fueron los hoteleros y los comerciantes de la franja turística de Mazatlán, mientras que la población más vulnerable y que vive en las zonas marginadas tuvieron que compartir el poco volumen que les llegaba.

Todavía ayer domingo, vecinos de la colonia Benito Juárez que protestaron el viernes pasado con un plantón en una de las calles de ese sector, reportaron que ya les llegó agua a las llaves de sus casas, pero por 3 o 4 horas nomás, así que seguirán insistiendo hasta que se les restablezca al 100% el servicio.

La Jumapam informó a través de un comunicado de prensa que la planta Los Horcones tiene desde el sábado pasado una producción de mil 650 litros por segundo y que sumado a los 700 litros de Miravalles, se acumulan los 2 mil 350 litros por segundo, que es la demanda de agua de la ciudad.

Además de lograr una mayor cantidad de agua rodada a través del canal que baja del dique 6, Jumapam pudo activar este fin de semana las 3 bombas del tanque Casamata, ubicado en el Centro de la ciudad, con lo cual se empezó a irrigar de agua toda la zona afectada en el primer cuadro de la ciudad.

Sin embargo, hay que recordar que los trabajos que se hicieron por parte de Conagua y Jumapam en el canal afectado por las lluvias de “Nora” consistió en colocar de manera temporal tubos para que el agua circulara de un tramo dañado al otro. Esperemos que estas maniobras sean suficientes para resistir las lluvias que falta por presentarse en la presente temporada de huracanes, que termina el 31 de noviembre, cuando menos ya nos libramos de Olaf, pero faltan parte de septiembre, todo octubre y todo noviembre.