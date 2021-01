Químico Benítez no deja cerrar la cicatriz en Morena

Mientras que el servicio de recolección de basura falla en varias colonias de Mazatlán y las fugas de agua están a la orden del día, con sus respectivas suspensiones, empezando por el centro y sectores urbanos muy poblados como las colonias Ferrocarrilera, Benito Juárez, Villa Galaxia y López Mateos, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres pidió permiso para ausentarse de su despacho e iniciar una “gira” por el centro y norte de la entidad para denunciar que Morena, el partido que lo llevó a la presidencia municipal de Mazatlán, se ha corrompido.

El motivo de su ausencia fue para ir a Culiacán a encabezar un acto proselitista y mostrar su inconformidad por la forma en que la dirigencia nacional de Morena eligió a quien prácticamente será su candidato, Rubén Rocha Moya, para contender por la gubernatura de Sinaloa en el próximo proceso electoral de este 2021.

Aunque en el acto, el Químico aclaró que no tiene nada en contra de Rocha, sino con la cúpula de Morena por no transparentar las encuestas y mecanismo utilizado para elección en donde el también alzó la mano.

Y amenazó con denunciar en próximos días información de corrupción al interior de Morena que “hará cimbrar al estado y al país”.

Esperemos que no solo sea una estrategia del también suspirante a la candidatura por Sinaloa para obtener otros cotos de poder, como ya lo hicieron otros autonombrados “morenistas” suspirantes del norte del estado que solo se apuntaron en la lista para rozar una candidatura a diputado.

Antes de la reunión en Culiacán y en un video que se difundió por redes sociales, el alcalde de Mazatlán habló en una plazuela de Guasave, ante decenas de personas, donde dijo que él no se va a dejar, que luchará por la cuarta transformación, y los invitó a seguir luchando y perseverar.

“No quiero que pierdan la esperanza, vamos a luchar al interior de nuestro movimiento exigiendo que nos informen por qué no decidieron por un ‘moreno’ de verdad, así que voy a estar viniendo a informarles, yo quiero que sean los portadores de esta verdad para con sus amigos, conocidos y familias, que no se dejen engañar por muchas voces, que son las mismas que atacan al presidente de México. No se dejen engañar que el Químico es un violador, mienten, falso, jamás he tocado a una mujer ni con el pétalo de una rosa, armaron eso, y la verdad, yo no me voy a dejar”, expresó.

Dijo que lo que menos quiere es irse de Morena, ya que él y varios de los presentes lo construyeron, yendo casa por casa.

El Químico Benítez se despidió de la gente, diciendo que tenía que retirarse porque iba a tener otra reunión parecida en Culiacán: “No los olvido, que siempre los voy a reconocer, y lo que diga Dios, eso vamos hacer, siempre y cuando ustedes lo apoyen”.

Mientras tanto aquí en Mazatlán, el director de los Servicios Públicos Municipales, José Antonio González Olague, reconoció las fallas en la recolección de la basura desde que inició el año 2021, al descomponerse algunos camiones recolectores y al vencerse el contrato de los camiones de volteo que apoyaban en este servicio, el 31 de diciembre pasado.

Refirió que aunque ya se reactivó el contrato, el proceso administrativo es lento y puede durar una semana en restablecerse el servicio.

Por su parte, el gerente general de Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, aclaró que las fugas generalmente se están dando donde las tuberías ya son muy antiguas como en la zona centro y colonias contiguas a la Ferrocarrilera, Benito Juárez, Villa Galaxia, López Mateos, entre otras.

La fugas, refirió, son la “constante” en esta paramunicipal, sin embargo, agregó se trabaja para corregir el daño en las tuberías y reactivar lo más pronto posible el servicio de agua potable.

CON FINES ELECTORALES

El programa Bienpesca, uno de los pocos que maneja Conapesca, es utilizado políticamente con padrones inflados e irregularidades, denunció, aunque usted no lo crea, la secretaria de Pesca en Sinaloa, Maribel Chollet Morán.

Manifestó que las denuncias y pruebas de que Conapesca maneja este programa de manera clientelar las tiene disponibles y estos casos han ocurrido principalmente en El Rosario y Escuinapa.

"Se por nombre y apellido que muchos de los que han recibido apoyos no son ni pescadores. Tengo las pruebas me pasaron los datos en El Rosario y Escuinapa, si la persona que me los pasó me autoriza, se los comparto con gusto...hay padrones inflados porque los apoyos se dieron a personas que no son pescadores", aseguró.

Si esto es así, nos preguntamos: ¿De dónde habrán aprendido esas mañas los morenistas?

A la Secretaria de Pesca se le preguntó sobre el desempeño de Raúl Elenes en Conapesca, quien será Senador sustituto de Rubén Rocha Moya.

"Pregúntenle a los pescadores si lo han visto o si saben de él", cuestionó.