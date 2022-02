¿Quién vigila el millonario convenio entre Nafta y el Ayuntamiento?

Iniciamos una nueva etapa como organización, y estamos agradecidos con El Sol de Sinaloa por abrirnos espacio en sus páginas. Esta será una columna quincenal donde tendremos oportunidad de cuestionar, proponer y participar en asuntos públicos, en lo que nos impacta y afecta como sociedad. En este espacio compartiremos datos y estadísticas de interés; hablaremos de transparencia, acceso a la información, legalidad, pero también de irregularidades que, por omisiones, pueden convertirse en actos de corrupción en la administración local.

Y precisamente para visibilizar la urgencia de la participación ciudadana decidimos asumir este reto. Estamos convencidos que, desde cualquier espacio se puede observar y cuestionar. Vivimos en una democracia donde las leyes protegen nuestro derecho de exigir cuentas a nuestros Gobiernos, y eso haremos.

¿Cuánto hemos pagado?

Arrancamos con el caso Nafta Lubricantes, uno de los más cuestionados por ciudadanos debido a su opacidad, no precisamente por los 141.8 millones de pesos que implica (que nos tocará pagar como sociedad), sino por la ilegalidad de su origen y evolución. Para ponerlos en contexto, todo inicio en 2012 cuando el Municipio expidió a Nafta un permiso ilegal para construir una gasolinera en el fraccionamiento Palos Prietos.

Ya sabemos que Nafta demandó al Ayuntamiento en el Tribunal de Justicia Administrativa y que el fallo condenó al Municipio a pagarle.

Desde entonces gobernantes han ido y gobiernos municipales han venido -aunque todos están implicados- y hasta la fecha lo único que sabemos, es lo que las autoridades han querido que sepamos. Lo último, y porque desde sociedad civil se les obligó a informar, fue el contenido del convenio de pago firmado el año pasado entre el Ayuntamiento de Mazatlán y Nafta que, aparte de oscuro, es evidente que lo que menos se buscó -por parte de los firmantes- fue beneficiar las finanzas municipales, pues establece no considerar ni siquiera el valor comercial de los bienes propuestos en dación de pago, sino “una media acordada entre las partes”, ya que un terreno con valor comercial de $35.5 millones de pesos, según un avalúo ordenado por el Municipio, se propuso entregar a Nafta apenas en un valor de $16.5 millones de pesos.

¿Quién está dando seguimiento a este convenio?, es importante destacar que este convenio es público y lo deben tener los nuevos regidores. Exhortamos a la autoridad a que informe quién es responsable del seguimiento de ese convenio.

Otro acuerdo del convenio establece que el Municipio pagará de manera mensual a Nafta Lubricantes tres millones de pesos, pero a la fecha no sabemos con certeza cuánto realmente se le ha pagado en efectivo, con recursos del erario.

El convenio también establece que, a la deuda, se le descontará el monto que corresponde a los inmuebles que el particular acepte en dación de pago, pero ¿cuáles inmuebles les ha dado el Ayuntamiento y que importes verdaderos ha considerado para entregarlos y disminuir la deuda?, no lo sabemos, como tampoco sabemos si los montos de los inmuebles garantizan el mayor beneficio para las finanzas públicas, incluso no sabemos quién eligió esos inmuebles ni bajo qué criterios.

Del Municipio se ha informado que el área verde que defienden vecinos del fraccionamiento Antiguo Aeropuerto no será parte del pago, (pese a que sí es parte del convenio), eso hace suponer que podría haber modificaciones o ¿habrá cambios en los inmuebles considerados para entregarle a Nafta?, ¿Recurrirán a un adéndum para anexar otros inmuebles?, ¿el Cabildo ya está enterado?

El acuerdo dispone que otra parte de la deuda se puede cubrir vía compensación de contribuciones a cargo de la sociedad Inmobiliaria Costa del Mar, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, filial de Nafta. Y aquí surgen más dudas ¿el Municipio le ha compensado ya algunas contribuciones?

Como se darán cuenta no sabemos cuánto se ha pagado, ni cuánto se le debe a Nafta, ninguna autoridad da la cara, nadie nos rinde cuentas.

Aún y cuando el convenio establece que el monto pendiente por cubrir al primero de febrero de 2022 se tendrá que liquidar en su totalidad el 28 de ese mismo mes y año, y hasta donde sabemos no se consideró una partida en el presupuesto de este año para liquidar esa deuda, y el plazo está próximo a cumplirse.

Es importante recordar que la firma de este convenio se autorizó en julio pasado, en la sesión 65 de Cabildo, derivado de un dictamen propuesto por la Comisión de Hacienda, por lo que, desde este espacio exijamos a los actuales regidores y principalmente a los integrantes de la Comisión de Hacienda que cumplan con lo ordenado en la Ley de Gobierno Municipal y que realmente vigilen el manejo de los recursos, que sean transparentes y rindan cuentas del caso.

El tema da para mucho, pero la exigencia seguirá para los nuevos regidores, de ellos esperamos que su compromiso de transparencia y no corrupción no sea sólo un discurso, sino una realidad. El tema es más amplio, pero les dejamos esto para la reflexión.

Aquí les comparto un correo electrónico donde recibiré sus dudas, sugerencias o propuestas de análisis de algún tema público para abrir debate. Saludos.

“La falta de transparencia genera desconfianza y una profunda sensación de inseguridad”.

Dalai Lama.

observatoriociudadanomzt@hotmail.com

*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público y estudiante de Derecho especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.