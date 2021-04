¿Quién promueve las campañas negras?

De uno y otro candidato, sobre todo los punteros, se han vertido lodo en las redes sociales: páginas y páginas de Facebook, cuentas de Twitter por las que nadie da la cara, corren como torrente en ese universo de denostación en el ciberespacio. Parece que los operadores de esos espacios de difamación y abyección compiten por ver quién logra la presea a la más elaborada forma de la mezquindad y la ruindad.

Todos los candidatos se han deslindado del “fake news”, desde Mario Zamora Gastélum, hasta Rubén Rocha Moya, y ni se diga Sergio Torres Félix; incluso se han reclamado el uno al otro ser promotores de estos dislates. Lo cierto es que ahí están, páginas que son financiadas de forma triangular sin que nadie visible se asome para asumir las responsabilidades.

Alguien las debe promover, si no los candidatos, sí personajes que simpatizan con uno y otro bando, porque entonces no tendrían razón de existir. Pero estas campañas negras, como se les llaman, rayan en la falta de imaginación a veces (en una se dice que Gobierno paga gastos de campaña de Zamora, pero viene el RFC de Quirino, cosa absurda, pues Gobierno no emite esos comprobantes con nombres propios); también rayan en el delirio, al acusar situaciones sin fundamento, pero que, ya polarizados, los ciudadanos comparten sin ton ni son en sus redes tratando de ganar adeptos.

Como se ve que no aparecerá quién promueve esta avalancha de lodo, ¿habrá alguien que las detenga? Cordura, señoras y señores candidatos…

Se quedan sin estructura

El morenista Jesús Alfonso Torres Arvayo, mejor conocido como El Pato, se sumó a la alianza “Va por Sinaloa”, en apoyo a los candidatos de la colación PRI, PAN y PRD, tanto a la gubernatura como a la alcaldía de Mazatlán, distritos federales y locales y regidurías, el anuncio se dio en una conferencia de prensa dada en las instalaciones de Acción Nacional de Mazatlán, encabezada por el dirigente estatal Juan Carlos Estrada.

Con su adhesión se suma el equipo que le ayudó a formar las estructuras de casillas y de movilización territorial a Morena, que incluye Villa Unión, El Roble, El Walamo y otras comisarías, con participación desde la Amapa, Caleritas y las 26 secciones de Villa Unión.

Torres Arvayo dijo que decidió retirarse de Morena porque no le gustó el pleito interno que se vive en ese partido, a quienes acusó de falsos y engañadores.

“Yo creí en la patraña de Morena, me hicieron creer lo que hacen creer a toda la sociedad, y era una falsedad y yo no lo sabía, tenía que vivirlo, entonces, esta persona me convence y me hace creer las cosas que no son, pero para esto, cuando ya penetro me di cuenta que están incapacitados, no tienen capacidad para liderar un partido, es un pleito que a mí no me gustó, todos querían ser el número uno cuando no tienen capacidad de liderar Morena”, expresó.

El Pato comentó que él nunca ha renunciado al PAN, que siempre ha sido panista, pero decidió experimentar en otro partido, mientras se limpiaba la casa de Acción Nacional.

Refirió que al estar en Morena, se dio cuenta que sólo lo utilizaron, ya que participó en la estructura de casillas y la terminó desde Amapa, Caleritas y las 26 secciones de Villa Unión en excelencia, sin recibir nada a cambio.

El colmo fue cuando le dijeron que tenía que repartir 10 mil volantes con su equipo, por amor a la camiseta, además de que nunca le dieron vales para la gasolina y tuvo que llenar el tanque de su carro en 5 ocasiones.

“Es por amor al partido, me dijeron, están mal porque así yo no pienso, yo como líder tengo que proteger a mi gente, pero me dijeron tú no vas a hacer nada, no se vale que se utilice a las personas y se les explote de esa forma, deben de darle de perdis un vaso de agua, y no vi que les dieran ni un vaso de agua”, apuntó.

Comentó que lo amenazaron con demandarlo porque cuando el salió, se retiró todo el equipo que lo ayudaba.

“Se les cayó la estructura de casillas, la de movilización territorial, ahora que ellos le luchen, que demuestren que son el número uno, pero son unos falsos”, concluyó.