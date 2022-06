¿Quién es más cínico, Cuén o Rocha?

Decía un político sinaloense que para poder ser político, primero tiene que saber comer “popo” sin hacer gestos, esta aseveración viene a colación ante tanto desatino que se está viendo en la política estatal: todos contra todos, pero lo peor la falta de principios de algunos políticos para hacer política.

De entrada, Estrada Ferreiro anda como “león enjaulado”, tira zarpazos aquí y allá, se le ve desesperado, y dicen que el que se enoja pierde, pero la cereza que aderezo el pastel, fue lo que ocurrió éste fin de semana, porque se ha destacado en todos los medios, en las redes sociales, hechos y palabras que no tienen desperdicio para pintar de cuerpo entero a los hacedores de la política en Sinaloa en estos momentos.

Por su parte, la familia Cuén Díaz tuvo a bien invitar al gobernador Rubén Rocha a la inauguración del nuevo centro de entretenimiento BeisBox en Mazatlán, en donde agradeció la invitación y habló de la importancia de la nueva empresa que generará 60 empleos.

Este evento pasaría desapercibido, como uno más de los que se dan en el ámbito empresarial, pero lo que llama la atención es que el propietario es hijo de Héctor Melesio Cuén Ojeda a quien el gobernador lo corrió de la peor forma, lo exhibió, lo ninguneo hasta que se cansó hasta que de plano el 12 de mayo lo corrió.

Los sinaloenses se preguntan ¿quién será más cínico si Cuen por invitarlo o Rocha Moya por aceptar la invitación.

Los encuentros y desencuentros de Rocha Moya, ya los quisiera un escritor de telenovelas, de esos cursis, donde los enamorados un día dicen que se aman y otro se pelean hasta la cubeta. Es un amor tormentoso, donde no se sabe cuál será el final.

La historia de Héctor Melesio Cuén Ojeda por su efímero paso por la Secretaría de Salud, todos lo conocen, Rocha Moya no pasaba oportunidad para hacerlo menos y Cuén poniendo el lomo, solo le faltó decir me agrede porque me ama.

Pero veamos lo que ocurrió durante la inauguración de este restaurante, que por cierto quien no recuerda que horas antes de que Cuén fuera cesado de manera fulminante de su cargo, los trabajadores de Beixbox en Culiacán se dijeron embestidos por la policía

“Lamentablemente agentes armados con armas cortas y largas ingresaron a nuestro establecimiento de la ciudad de Culiacán a solicitar los permisos de operación, amedrentando a nuestro gerente y todo eso, ocasionando que nuestros clientes y colaboradores pasaron minutos de pánico ante la situación de inseguridad que vivimos en la actualidad”, denunciaron.

Apenas han pasado quince días y el tórrido romance que hay entre estos dos políticos, vuelven a dar de qué hablar, cómo es posible que digan que no pasa nada cuando los hechos y dichos dicen otra cosa.

“.“Es una franquicia que no cualquiera la hace porque para eso se requiere talento, inteligencia y carisma como la que tiene Hectorín” (hijo Cuén Ojeda), dijo el mandatario estatal al cortar el listón de inauguración.

Ambos dijeron que en la política sí había amistad, incluso, que seguirán haciendo política juntos, que la salida del ex funcionario no representaba ninguna ruptura, sino más bien, la reafirmación de una amistad.

“Somos amigos Héctor y yo. Soy amigo de él, de su familia y de Hectorin, vamos a seguir haciendo política juntos”, dijo

Por su parte, el ex secretario de salud juró y perjuró que aun con su salida, mantiene un lazo de respeto y amistad de años con Rocha Moya, aun cuando ya no forma parte del gabinete del gobierno del estado, nada ha cambiado, menos caer en descalificativos.

“Al segundo día, después de que me separe de la Secretaría de Salud ya estuvimos mensajeando el Gobernador y un servidor, es decir no hubo gritos, no hubo sombrerazos, más bien hubo acuerdos claros, yo salgo bien si ustedes se fijan ningún mal calificativo para un servidor, eso es lo más importante, estuve seis meses, puse todo lo que estuvo de mi parte, trabajé los siete días a la semana”.

Y así va la historia, en la que no existe un rompe y rasga. Ya veremos qué más pasa en los capítulos venideros. De Estrada ni se acuerdan.