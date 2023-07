Quedan en el banderazo, reparación de accesos a playa

La reparación de los tres accesos de playa en la zona de Cerritos han quedado sólo en "banderazo". En un evento público y con la presencia de empresarios porteños, el pasado 13 de junio se anunció el inicio de estas obras que implican una inversión de ocho millones de pesos.

Sin embargo, a la fecha el municipio no cuenta aún con el dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para efectuar los trabajos en la Zona Federal Maritimo Terrestre, es decir, el "arranque" sólo fue para la foto.

El propio director de Obras Públicas, Rigoberto Aramburo Bojorquez, reconoció que no tenían los permisos federales y es por ello que los trabajos como tal no han iniciado, pues no se van a arriesgar a que les paren la obra y les apliquen una multa económica como ya sucedió hace unos meses por intervenir la glorieta del Corazón en el Paseo del Centenario.

En ese evento se dijo que se proyectaban 60 días de trabajo para culminar los accesos, a esos hay que restarle los 19 que ya transcurrieron en vano.

La temporada de lluvias ya inició y por estos meses además las mareas suelen ser más altas de lo normal, las cuales desde luego complicarán los trabajos en el área, retrasando aún más los días proyectados, en caso de que el dictamen se apruebe en los próximos días.

¿En estas condiciones para qué llevar invitados especiales, movilizar equipo de sonido, mobiliario y pagar horas extras a trabajadores? En coyonturas como las que atraviesa actualmente el Ayuntamiento, con demandas millonarias a pagar a corto, mediano y largo plazo, quitando y ajustando presupuestos y nóminas para sacar adelante el Hospital Municipal, este tipo de protocolos, más que nada mediáticos, resultan totalmente innecesarios.