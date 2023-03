Puntos Resolutivos | Sí a la democratización de las universidades

La Comunidad Universitaria y Sinaloa reclaman administraciones y autoridades que se conduzcan con apego estricto a la verdad y que sean los cauces legales los que guíen sus conductas.

Afortunadamente el Relevo Generacional viene fuerte, inteligente, luchador, informado; ya no se dejan guiar por falsos "líderes"; saben de sus derechos, los ejercen y los exigen, puesto que "Al margen de la Ley nada, por encima de la Ley nadie".

De acuerdo con el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que seguramente en múltiples ocasiones ha escuchado mencionar a políticos, educadores y hasta el propio alumnado “toda persona tiene derecho a la educación. El Estado –Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior”(…)

Ese mismo artículo en su fracción séptima establece que las universidades y las demás instituciones de Educación Superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y responsabilidad de GOBERNARSE a sí mismas; realizar sus fines como la educación, investigación y difusión de la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y difusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico como administrativo.

En este sentido, de acuerdo con el expertis y conformación de la plantilla docente, las universidades tienen la AUTONOMÍA de establecer los planes de estudio, aplicar examen de admisión, formar investigadores y docentes con libertad de cátedra en las aulas; PERO sus funciones se rigen invariablemente por una legislación vigente y un presupuesto público asignado para su operación. Por ejemplo, en el caso de la UNAM dentro del anexo 12 del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023 se prevé más de 17 mil millones de pesos, más lo que obtienen mediante aportaciones federales por entidad federativa y municipios en el rubro de Educación Superior e ingresos propios.

Desde el año 2020 a nivel nacional se empezó a conversar sobre la nueva legislación para la Educación Superior, lo que concluyó con la publicación de dicho ordenamiento jurídico el 20 de abril del 2021.

Dicho ordenamiento jurídico entre otros supuestos establece en su artículo segundo que cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas de las universidades deberá contar con los resultados de una consulta previa, libre e informada a su Comunidad Universitaria, a los órganos de gobierno o institución de Educación Superior que le otorgue su autonomía, así como la consolidación de un sistema de evaluación y acreditación de la Educación Superior.

Aunado a ello, preveía un plazo de seis meses para que las entidades federativas en el ámbito de su competencia armonizarán las leyes estatales conforme a la nacional.

Es por ello, que a SINALOA le llegó la hora y desde agosto del año pasado en el Congreso del Estado de Sinaloa inició el ejercicio de Parlamento Abierto con los directores y representantes de las universidades de Educación Superior, quienes acudieron a su llamada y parte de las expresiones dadas se referían a temas presupuestales para garantizar la educación de las y los jóvenes. Fueron escuchadas todas las universidades públicas y privadas del estado.

Es así que por mayoría de votos el pasado 15 de febrero de este año el pleno del Congreso del Estado de Sinaloa aprobó finalmente la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa.

A los días de la publicación de la Ley de Educación Superior en el Periódico Oficial del Estado, resultó que UNO de los sujetos obligados con el cumplimiento de esta normativa solicitó amparo a través de sus consejeros universitarios, así como el mecanismo de suspensión provisional ante los jueces federales, por suponer que dicha normativa transgrede principios constitucionales.

Cabe mencionar, que el juicio de amparo, no es una solicitud simple y llana para pedir auxilio a un juez federal, si no que detona un profundo estudio sobre los principios constitucionales del acto reclamado por parte del quejoso; RESPECTO A LOS QUEJOSOS “CONSEJEROS UNIVERSITARIOS” QUE SOLICITARON AMPARO ANTE JUECES DE DISTRITO, EL ASUNTO NO HA CONCLUIDO.

Dicho ésto, y como lo ha expresado en múltiples entrevistas el diputado Feliciano Castro Meléndrez la Autonomía Universitaria se trata de “generar las condiciones de libertad que propongan un conocimiento”.

Los puntos resolutivos de este análisis son:

La educación genera libertad, bienestar y prosperidad para la comunidad;

Todo nuevo gobierno debe estar sujeto a evaluación, fiscalización y transparencia ¿Por qué educar en lo obscurito?