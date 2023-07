Puntos Resolutivos | #LeyBasura | Yo separo, tú separas... ¿y la autoridad, apá?

Hace cuatro años cuando inicié a escribir esta columna de análisis, el primer encabezado fue “Ley basura, una letra muerta”, donde prácticamente se proponía que la Ley de Residuos en Sinaloa se publicó inerte.

Ahora a casi 5 años de la publicación de esa legislación, retomo el análisis, pues prácticamente 28 de los 32 estados en el país prohíben las bolsas de plástico y comparto con Ustedes esta reflexión que una lectora me compartió: ¿lr al súper y que no te "den" bolsas para guardar tus productos?, ¿Tener que pagar por las bolsas que siempre fueron gratis? Aprender a realizar las compras de forma diferente, incluir bolsas reutilizables, desde un acto común como comprar; sentirse bien porque a la vuelta de cinco años somos más conscientes de nuestra huella ecológica, porque un grano de arena sí hace la diferencia en este océano de indiferencia, apatía, egoísmo, ignorancia y corrupción.

Yo sí cumplí, mis hijos también. Y continuamos administrándonos en nuestro hogar por el respeto al único mundo que tenemos.

Aunque quisiera no tener que ver cuando mis desechos separados por tipos de materia, son arrojados “sin piedad” al camión recolector de basura. ¡Hasta cuándo!”

Actualmente, en todo el país los Congresos locales aprobaron diversas disposiciones donde regulan el manejo de residuos sólidos, pero ninguno de estos recintos legislativos tiene un informe o resumen de los desechos que generan; pareciera un mundo al revés, pues APRUEBAN LEYES, sin ponerlas en práctica (probablemente dirán no somos entes generadores).

Sin embargo, esta tarea pendiente a nivel nacional no solamente es de un presidente, gobernador o alcalde en turno, aquí SÍ participamos todas y todos; pues, todos y cada uno de los habitantes generamos alrededor de un 1 kilo diario y solamente el 6.9% de estos residuos se llevan a plantas de tratamiento.

Hasta el 2018, el INEGI registró que a nivel nacional solamente el 5.5% de las grandes empresas recicló o reúso en su proceso de producción residuos, el 65.1% de estos entes privados envió los desechos a rellenos sanitarios.

En Sinaloa, de acuerdo con la Ley de Residuos vigente parte de las obligaciones estatales y municipales previstas en los artículos 4, 23, 25 y 43 es integrar un Registro Estatal de Residuos de Manejo Especial y Registro Municipal de Residuos Sólidos Urbanos que comprende información respecto a los grandes generadores de basura, que son aquellos que producen más de 10 toneladas al año.

¿Para que sirven estos Registros? para contabilizar e identificar el tipo de basura que se están generando y posteriormente para conocer el destino final de la misma, es decir, cómo se aprovechan los residuos o si solamente se envían a un tiradero. En estos listados a nivel estatal encontramos prácticamente a todos los supermercados, tiendas de conveniencia, aunque también deberían estar plazas, hoteles, parques y todo aquél que genere más de 27 kilos de residuos diarios.

Actualmente, es lamentable que solamente un municipio cuente con el Registro Municipal de Residuos Sólidos Urbanos actualizado, PERO AUN ES PEOR, que ni si quiera los ayuntamientos publiquen un informe de cuánta basura recolectan y de qué tipo (plástico, vidrio, lamina, etc.).

El DERECHO AMBIENTAL, no merece ordenamientos jurídicos INERTES, carentes de lógica jurídica, hechas a capricho político, pues lejos de aportar una solución sustentable para el estado, se abre una enorme puerta para que en vía judicial se legalice su INOPERANCIA a través de los juicios de amparo, tal como sucedió con la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa. Tetrapak, le ganó la pelea al Ayuntamiento de Culiacán, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación el año pasado determinó que la prohibición, comercialización, distribución o entrega de productos de plástico no biodegradables, NO ES COMPETENCIA MUNICIPAL.

Los puntos resolutivos de este análisis:

- Para lograr el reciclaje, la autoridad deberá ceñirse a las atribuciones que tiene y entender el proceso productivo de los materiales que desechamos, de lo contrario, siempre será una tarea TRUNCA;

- Para aplicar la Ley de Residuos a nivel nacional, se debería empezar por las propias oficinas gubernamentales ¿apoco no generan más de 27 kilos de basura diaria?

- Mi reconocimiento para mi lectora y su familia que lo han entendido todo. Gracias por cuidar NUESTRO PLANETA.