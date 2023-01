Puntos Resolutivos | El peregrinar por una transfusión sanguínea

No hay mayor angustia que cuando un ser querido enferma. Esta preocupación se vuelve incertidumbre cuando su salud depende de la generosidad, solidaridad y la conciencia de un desconocido.

Cuando la vida depende de una persona donante.

Ahí no hay dinero que valga, no hay tecnología o ciencia que pueda... es absolutamente un acto de generosidad y amor por los otros.

Bien lo dijo Octavio Paz en su poema "Piedra de Sol"(...) los actos míos / son más míos si son también de todos, / para que pueda ser he de ser de otro, salir de mí, buscarme entre los otros (...)

De acuerdo con informes proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), España es el país donde más personas voluntariamente donan sangre, mientras que México ocupó el último lugar hasta 2017, de los países de Latinoamérica.

Hace tres años, la OMS publicó el Marco de Acción sobre Acceso Universal a Productos Sanguíneos 2020-2023, cuyo tercer objetivo planteado era "Servicios de sangre funcionales y efectivos" con el objetivo de establecer medidas para alcanzar el 100% de donaciones de sangre voluntarias no remuneradas, con protección de la salud y seguridad de los donadores y la promoción de la donación de repetición.

En México, de acuerdo con el marco regulatorio sobre los servicios de sangre, estos se deben realizar a través de instituciones autorizadas conforme a la Secretaria de Salud, quien a través de la implementación de la Norma Oficial Mexicana 253-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, se debe garantizar la autosuficiencia, cobertura universal y seguridad de la sangre y sus componentes.

Asimismo, desde hace 41 años se creó el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea que dentro de sus funciones tiene formular y evaluar las políticas y estrategias nacional de medicina transfusional; elaborar y expedir normas oficiales mexicanas para la organización y funcionamiento de los servicios transfusionales; la coordinación de la Red Nacional de los Centros Estatales de Transfusión Sanguínea, así como promover campañas de captación voluntaria de sangre del Sistema Nacional de Salud. En Sinaloa, el centro estatal se encuentra en Av. Américas y Av. del Ferrocarril No. 2001/B Col. Santa Elena (de acuerdo con el directorio disponible en internet).

Sin embargo, con todos los esfuerzos normativos y transversales por parte de las instituciones públicas en materia de salud para fomentar una cultura de donación de sangre, parecen NULOS.

Tal como lo demuestra, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 del INEGI, solamente el 5.8% de la población donó sangre durante los últimos 12 meses (es decir en 2019). De hecho, dentro de la pregunta sobre las acciones altruistas que realizó la población de 15 años y más, durante los últimos 12 meses del año, la acción de donar sangre voluntariamente es la más baja.

Conforme a la Ley General de Salud, se autoriza la posibilidad de tener bancos de sangre privados que cumplan con la normatividad, sin embargo, resulta importante saber que cuando te proporcionan este tejido hemático, la unidad de sangre debe tener impresa una etiqueta que contiene principalmente la fecha en la se realizó la extracción de sangre por el donante y la fecha de caducidad, así como una serie de datos que garantizan que la unidad se encuentra en óptimas condiciones para su transfusión.

En México, hasta el 2020 se tenían registrados 464 bancos de sangre a nivel nacional, las entidades federativas con mayor número de estos centros son Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato, sin embargo, la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión señala que la solución para la donación voluntaria no es la creación de más bancos de sangre, de hecho el aumento de ellos lo considera INCONVENIENTE.

A nivel nacional los estados con mayor donación altruista son Durango con 29.2%, Oaxaca con 28.3%, Chihuahua con 25.2% y San Luis Potosí con 23.1%; mientras que Campeche quedo en último lugar con 0.6% y Sinaloa tiene un 7.6% de donantes voluntarios (se encuentra en la media nacional).

En Sinaloa durante el 2020, solamente 2,048 personas donaron sangre de forma altruista y 24,775 personas lo hicieron para donarle a un familiar; la propuesta sugerida por parte de la OMS es de que al menos 30,269 personas donen sangre voluntariamente.

DONAR SANGRE, ES DONAR VIDA. Mariano un joven en el último semestre de la Licenciatura en Finanzas acudió al llamado de emergencia de una persona de setenta años que requería de una transfusión de sangre de emergencia, en virtud de un cuadro grave de anemia con nivel de hemoglobina de 5.5; al llegar a la cita para realizarse los estudios clínicos que probaran ser apto para donar su sangre, mencionó: "siempre había querido donar sangre, pero no había tenido la oportunidad, hoy llegó el día".

La generosidad de Mariano honra cada letra del poema de Paz, sobre todo lo que enseguida les comparto: (...) los otros que no son yo si yo no existo, / los otros que me dan plena existencia, / no soy, no hay yo, siempre somos nosotros (...)

Los puntos resolutivos de este análisis son:

- Las campañas de difusión para donar sangre son insuficientes cuando se trata de salvar vidas, esto debe formar parte de las políticas públicas de las autoridades de Salud del Estado, tal vez es momento de implementar un "DONATON";

- Sin duda, la educación forma ciudadanía apta y dispuesta para realizar este tipo de altruismo, es por ello la importancia de saber que el plasma de la donación se sustituye en 24 horas, mientras que los glóbulos rojos tardan entre 4 y 6 semanas posteriores a la donación.

- Mariano cambió la vida de un adulto mayor que él no conoció, pero que seguramente le estará agradecido siempre.