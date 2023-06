Puntos Resolutivos | El pago del PTU, es por ley

Hace algunas semanas, mientras estaba conversando con unas personas, recibí una llamada de un trabajador que quería hacerme una consulta referente a la participación de las utilidades de la empresa y concretamente me preguntó: Si ya me depositaron a mi cuenta bancaria lo correspondiente a las utilidades del ejercicio fiscal 2022 ¿debo regresarle el dinero a la empresa si me lo pide mi jefe?.

Inmediatamente, mi respuesta fue un: NO, rotundo.

La Ley Federal del Trabajo a partir del artículo 117 establece un capítulo donde regula la participación de las y los trabajadores en las utilidades de las empresas y determina que “los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas”.

Dentro del mismo apartado el ordenamiento jurídico laboral establece que una vez hecha la declaración anual referente al ejercicio fiscal el patrón (persona física o moral) tendrá 60 días para el pago de las utilidades a los trabajadores; por lo tanto, si el patrón, es persona física el plazo para el pago se vence en junio y si es persona moral, el plazo se venció en el mes de mayo.

Solamente quedan exceptuadas de esta obligación las empresas de nueva creación, durante su primer ejercicio fiscal o bien dedicadas a la elaboración de un producto nuevo; las que se dediquen a la industria extractiva, durante el período de exploración; instituciones de asistencia privada, IMSS, instituciones públicas descentralizadas para fines culturales, asistenciales o de beneficencia y empresas de capital menor.

Algo novedoso del ejercicio fiscal anterior, fue la adición de la fracción octava del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que prevé que la participación de las y los trabajadores en las utilidades (PTU) se ajustará de acuerdo con el monto mínimo de tres meses de salario del trabajador el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, decidiendo el monto que más beneficie al trabajador.

Además, la Ley Federal del Trabajo establece en el artículo 994 fracción II, que se impondrá una multa de hasta por más de 518 mil pesos al patrón que NO cumpla con el reparto de utilidades a las y los trabajadores.

A pesar de esta explicación jurídica que sostenía vía telefónica con el trabajador de esta empresa, que para mi sorpresa es una empresa que tiene presencia en 4 continentes del mundo, por lo que no podía creer la consulta que me estaban haciendo hasta que vi en redes sociales múltiples publicaciones de trabajadores de esa empresa quejándose por esa situación; lo que más me sorprendió es que casi para terminar la llamada me pregunta: pero si no devuelvo lo que me depositaron del PTU ¿me pueden correr?

Los Puntos Resolutivos de este análisis son:

*Las instancias de procuración de justicia, son las encargadas de garantizar los derechos de quienes solicitan auxilio judicial para el cumplimiento de las normas jurídicas, de ahí la importancia del principio de IMPARCIALIDAD en la administración de justicia;

*Las mayores luchas sociales, han sido encabezadas por la fuerza laboral; es por ello que se han previsto normas jurídicas que proponen valorar la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa;

*Si el patrón no te ha pagado el PTU, aún estas a tiempo de exigirlo;

*El PTU, es derecho constitucional.