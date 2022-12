Puntos resolutivos | El dolor de un animal por un capricho navideño

El bienestar del ser humano no solamente tiene que ver con la buena alimentación, recibir educación o atención médica, sino también con la compañía de otro ser vivo como los animales.

¿En cuántas ocasiones se ha encontrado Usted mientras camina a un perro o un gato SOLO en las calles, sin collar que lo identifique, en busca de alimento, agua? Ellos al igual que nosotros requieren lo mismo: agua, alimento, salud, educación y un hogar.

De acuerdo con la Primer Encuesta Nacional de Bienestar (ENBIARE) del 2021, el INEGI identificó que en México habitan más de 80 millones de mascotas, de las cuales solamente el 30% de ellas tiene la fortuna de contar con un hogar donde le proporcionen las necesidades básicas para su bienestar. Lo que quiere decir que más de 50 millones de mascotas se encuentran buscando SOBREVIVIR en este país.

Esto representa una gran aportación para el bienestar animal, se reconoce que en el país habitan más de 44 millones de perros, 16 millones de gatos y más de 20 millones como otro tipo de mascotas, siendo los primeros 5 estados con mayor número de mascotas el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Puebla; Sinaloa, se encuentra en el lugar número 20 a nivel nacional.

Desde hace 15 años se emitió la Ley Federal de Sanidad Animal cuyo principal objetivo es precisamente la realización de un diagnóstico para prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y plagas que afectan a los animales, así como regular la prestación de servicios veterinarios.

EN SINALOA, hace 9 años que se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Protección a los Animales para el Estado, cuyo principal objetivo es proteger la vida, integridad y desarrollo, así como erradicar y sancionar los actos de CRUELDAD hacia los animales.

En su artículo 14 la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Sinaloa establece que la persona propietaria que posea o se encargue de un animal DEBERÁ: darles comida y agua; facilitar un espacio adecuado; suministrar tratamientos veterinarios; y procurar la higiene necesaria, compañía y paseo necesario para ejercitarse.

Por su parte el Código Penal del Estado de Sinaloa tipifica como delito el maltrato o crueldad en contra de los animales domésticos, silvestres o ferales, determinando hasta tres años de cárcel a quien lesione y cause la muerte de un animal doméstico; sin embargo, hasta el momento este supuesto ha sido LETRA MUERTA y no precisamente por no ocurrir, sino porque la autoridad ni si quiera registra el maltrato animal a través de la línea de emergencia.

LA REALIDAD DIARIA:

ROMEO, un perro callejero que solía deambular por las calles de una colonia en la ciudad de Culiacán y quien fue reportado a una fundación local por tener heridas en el cuello, al llegar a la veterinaria y revisarlos los médicos expusieron que no tenía ni mordidas ni rasguños, sino que posiblemente había atravesado su cuello una flecha. Afortunadamente la situación de ROMEO mejoró gracias a la COMUNIDAD que se activó a través de redes sociales y una familia le brindó un hogar.

A este tipo de masacres se enfrentan las más de 50 millones de mascotas que no tienen un hogar registrado de acuerdo con la ENBIARE, pues al estar solos en las calles, cualquier persona con ánimo de lesionarles o arrebatarles la vida puede hacerlo sin que exista una repercusión inmediata, aunque por LEY tendrían que estar en la cárcel.

El bienestar no solamente es responsabilidad del ser vivo, sino también, en gran medida, es una obligación de las autoridades brindar la infraestructura jurídica y material para que la comunidad goce de sus derechos, de lo contrario nos podemos dar cuenta que aún y cuando existan leyes que tipifiquen, regulen y determinen acciones enfocadas para atender esta problemática, es imposible avanzar si no se llevan a cabo o NO existen los órganos públicos encargados de procurar la JUSTICIA para ellos, como es el caso de la carente Procuraduría Estatal del Medio Ambiente en Sinaloa.

Tal y como lo sugirió Elideth Fernández, de Noticias del Movimiento Conciencia y colaboradora del programa radiofónico Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, en la conferencia mañanera del presidente de la República el pasado 7 de diciembre, a través de la propuesta de realización de una campaña enfocada a la CRUELDAD ANIMAL, la sobrepoblación y la justicia de perros y gatos, pues de lo contrario esto continuará siendo un trabajo para las organizaciones civiles protectoras de animales que a través de donativos atienden este problema de BIENESTAR ANIMAL en México.

Quien decida tener una mascota en casa o ayudar a un perro, gato o cualquier otra mascota callejera debe saber que es un ser vivo, el cual depende su vida de quien lo represente en este mundo humano que muchas veces NO sabe cómo convivir con los animales, NO ES UN NINTENDO, NI TAMPOCO UN TABLETA INTELIGENTE que solamente prestarás atención cuando NO tengas nada que hacer o quieras divertirte, ES UN SER VIVO que está a expensas de quien lo invite a vivir a su hogar.

Los Puntos Resolutivos de este análisis son:

- El bienestar de las mascotas compete a todas las personas que habitamos el planeta, ELLOS NOS NECESITAN.

- En México, es letra muerta el bienestar animal.

- Los mascotas NO son regalos de Navidad, NO son juguetes. NO LO HAGAS SI NO ESTÁS COMPROMETID@. NO CONTRIBUYAS AL ABANDONO ATROZ.

- A Zoweeh, Drago y Chiquita que son profundamente amados por sus humanos.