Puntos Resolutivos | Crónica de una estafa

A veces pareciera que el acceso a la justicia está tan lejos de la vida real, que pareciera inalcanzable; sin embargo, después de que una acérrima lectora me compartió la experiencia que a continuación compartiré, viene a mi mente el octavo mandamiento del abogado de Eduardo J. Couture: “TEN FE, en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en paz, como sustituto bondadoso de la justicia; y, sobre todo, ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz”.

Crónica de una estafa:

Una señora de aproximadamente sesenta años me compartió que hace unos meses recibió un mensaje de texto, donde le advertían de supuestas compras a través de su tarjeta de crédito en diferentes supermercados. A los minutos siguientes, recibió una llamada a su celular, donde supuestamente la estaban contactando ejecutivos del banco. La primera instrucción que le dieron los “ejecutivos del banco” fue que descargara la aplicación móvil “TeamViewer” y posteriormente le pidieron que ingresara a su banca móvil (en ese momento los ciberdelincuentes, estaban ingresando a su teléfono celular, sin que la señora se diera cuenta, pues colocaron una pantalla donde la tarjetahabiente veía las supuestas compras, pero detrás de esa imagen, estaba abierta su banca y ellos estaban intentando hacer movimientos).

Efectivamente, mientras la mantuvieron en la llamada bajo engaños y observando imágenes ficticias de compras realizadas, ellos tramitaron un préstamo personal a través de su banca móvil.

El viacrucis:

Acudió al banco a solicitar aclaraciones para exponer que NO había solicitado el préstamo personal, sin embargo, no obtuvo buenos resultados, hasta que llegó a la CONDUSEF.

Desde el año de 1999, cuando se creó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ha tenido como finalidad promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a las instituciones financieras. Su amplia competencia para atender y resolver asuntos de usuarios contra bancos, buró de crédito, aseguradoras, AFORES, SOFOM, entidades de ahorro y crédito popular, INFONACOT, Fianzas y SOFOLES, han permitido a más de 13 millones de usuarios encontrar soluciones financieras por la arbitrariedad de estas entidades financieras.

Además, esa institución está facultada, no solamente para que los usuarios ejerzan sus derechos como cuentahabientes, sino también para obligar a estas instituciones financieras en el cumplimiento de sus resoluciones. Por ejemplo, en el artículo 94 de la Ley de Protección y Defesan al Usuario de Servicios Financieros se establecen las multas que la CONDUSEF puede IMPONER a las instituciones financieras en caso de que no proporcionen información, cuando no comparezcan a audiencia de conciliación con el usuario, cuando no contesten las solicitudes de la CONDUSEF dentro del plazo administrativo, entre muchas otras.

Estas multas van desde los 200 días hasta los 2000 días de salario vigente o bien por el importe que el usuario reclame, en caso de incumplimiento de ley.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI, durante el 2021, se cometieron 5.4 millones de delitos de fraude, lo cual representa una tasa de 5,907 fraudes por cada 100 mil habitantes y el 45.1% de los casos fueron fraudes a tarjeta de débito o crédito.

El procedimiento de conciliación previsto en la ley de la materia actualmente es ágil, pues basta con ingresar todos los datos solicitados en la dirección electrónica: https://tramites.condusef.gob.mx/QuejaElectronica/ y esperar un plazo de 60 días para la respuesta de ésta.

Conclusión favorable por conocer sus derechos:

En el caso de la lectora que nos compartió esta experiencia obtuvo respuesta favorable antes de que el plazo de ley se llegara, el supuesto préstamo tramitado se canceló, así como lo intereses ocasionados.

Los puntos resolutivos de este análisis son:

- Ninguna institución financiera solicita descargar aplicaciones móviles para realizar videollamadas;

- Todas y todos podemos ser víctimas de los ciberdelincuentes, por eso las instituciones deben tener capacidad de atención y resolución que garantice el acceso a la justicia a los usuarios; y socializar todos sus servicios de atención para que las y los usuarios sepan que pueden encontrar solución;

- Ante todo, tener fe, en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana.

- La mejor prevención es mantenernos informados sobre el uso y alcance de las aplicaciones móviles de bancos o de cualquier servicio que contrate.