Puntos Resolutivos | ¿Bebes agua alcalina? ¡Cuidado!

Uno de los negocios que previo y durante la pandemia se han multiplicado son los negocios de expendios de agua purificada o alcalina; si Usted es cliente de estos lugares, POR SU SALUD debe asegurarse que cumplan con las normas oficiales para realizar dicha actividad.

De acuerdo con la ciencia médica los recién nacidos tienen entre un 70% a 80% de agua y a partir del año esto baja hasta un 60% de su peso corporal; en el caso de los adultos este porcentaje oscila entre un 50% y 65% y en los adultos mayores este porcentaje disminuye a un 50% de su peso corporal.

La sangre en nuestro cuerpo es la que más porcentaje de agua contiene (entre el 80% y 90% de su composición), sin embargo, hay órganos como el corazón, hígado, riñones, pulmones que también sostienen una gran cantidad de agua (entre el 70% y 85%); es por ello, que cada vez que escuchamos que el ser humano es agua, TIENEN RAZÓN.

Hidratarnos representa una de las actividades más importantes que debemos realizar durante el día ¿Qué tipo de agua consume?

Es importante señalar que, de acuerdo con la normatividad mexicana, la regulación de este elemento natural comienza desde el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, así como el derecho a la protección de la salud; por lo que todos las actividades cuya materia prima sea precisamente este recurso hídrico deberán solicitar un permiso para comercializar dicho producto ante las autoridades de salud del país.

Es por ello, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de la Secretaría de Salud a través de la Secretaría de Economía emiten la Norma Oficial Mexicana número 201 denominada “Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano, envasados y a granel. Especificaciones sanitarias”.

Las autoridades de responsables de la aplicación estricta de esta regulación a los expendios de agua que se encuentran en la esquina de su casa, es la COFEPRIS, por lo tanto, cada vez que Usted acuda a comprar agua es necesario que NO solamente se asegure de su registro fiscal, si no también del permiso que dicha comisión federal emite, de lo contrario este negocio podría estar realizando una actividad para la cual NO ESTA AUTORIZADA.

Lo previsto por esta NOM-021 como mejor se conoce y se puede identificar establece las medidas y elementos químicos y biológicos que debe contemplar la comercialización de este recurso hídrico, así como los procesos por los cuáles debe de pasar la potabilización, mineralización y desinfección del agua para el consumo humano.

Sin embargo, lo que resalta de la lectura de esta Norma Oficial Mexicana es que dentro de las definiciones que determina son: “Agua para consumo humano”, “Agua mineral natural”, “Agua mineralizada” entre otras, pero NO establece el supuesto del “Agua Alcalina”.

La PROFECO en 2019, publicó una investigación donde precisamente detallaba que esta Norma Oficial Mexicana no preveia la comercialización del agua alcalina y menos la regulación de los expendios de este tipo de recurso hídrico. Por lo que, proponía algunos datos de interés para identificar el pH de este producto sobre las etiquetas y marbetes colocados en estos productos.

La NOM-021-SSA:2015, no permite que en el etiquetado o en la publicidad del producto, lo que se conoce como “agua alcalina” tenga un valor adquirido, es decir, sea más cara que el agua potable, por lo que, partiendo de esto, un garrafón de agua purificada y un garrafón de agua alcalina, debería tener el mismo costo en el mercado.

SEGÚN LA PROFECO ¿Qué es lo que adquirimos como agua alcalina?; es el agua que en la etiqueta identifiquemos que tiene un pH superior a 7.0, cuyas cantidades de los elementos del agua hace que se modifiquen como el calcio, magnesio, potasio y sodio.

Dentro de cinco meses, aproximadamente entra en vigor la NOM-127 cuyo objetivo es delimitar los limites permisibles de calidad que, de cumplir el agua para uso y consumo humano, tampoco se encuentra la definición de este tipo de “agua alcalina” aunque sí la delimitación sobre el pH que se regulará entre el 6.5 a 8.5 por unidad.

¿Qué ocasiona la falta de regulación de este recurso hídrico? Ya lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud, esto provoca cólera, diarreas, disentería, hepatitis A, fiebre tifoidea y poliomielitis; por lo que no le extrañe que si Usted frecuenta estos sitios que NO se encuentran acreditados por las autoridades sanitarias muy probablemente el producto que consume le cause este tipo de enfermedades.

Los puntos resolutivos de este análisis son:

-El precio de los productos que adquirimos como “agua alcalina” debe ser exactamente el mismo que el agua purificada.

-Si Usted decide visitar los expendios de agua, exija le muestren los permisos de COFEPRIS que se expiden cada año, no basta con que el negocio exhiba su cedula fiscal, como algunos de estos sitios lo estilan.

