PRIllerías y PANurias

La sociedad tiene muy poco interés en los partidos de oposición en México; tienen razón, están de lagrima. A riesgo de perder lectores por escribir sobre PRI y del PAN, esta semana opinaremos específicamente de las desgracias locales en Sinaloa de este par de partidos decadentes.

En México si hay oposición, de eso no hay duda. Muchos grupos de la sociedad civil y algunas instituciones nacionales han evitado un avasallamiento del sistema neoecheverrista impulsado desde la 4t; por desgracia, esa oposición no viene desde el PRI o el PAN. Ellos están en su agenda poquitera. Están en la preocupación de seguir agazapados desde la burocracia partidista para evitar convertirse en personajes intrascendentes de la vida pública.

Comencemos con la agenda de los días anteriores en el PRI. La semana inició para ellos con la expulsión el nuevo embajador de España y ex gobernador sinaloense, Quirino Ordaz Coppel. Si bien la expulsión viene directamente desde las oficinas nacionales del PRIyismo, las repercusiones son meramente de política local. Si el PRI en verdad estuviera preocupado por salvaguardar la lealtad entre sus militantes, la expulsión de Ordaz Coppel tuvo que venir acompañada de una larga lista de políticos sinaloenses todavía en las filas de ese partido que fueron ratificados y presumidos por ellos mismos como parte del gabinete de la 4t del actual gobernador morenista, Rubén Rocha.

Los Priyistas de la 4t no tienen empacho en participar del Poder. No hay nada malo en seguir ganando de manera legal un sustento; sin embargo, sus voces al interior del gobierno tienen todo menos la estridencia del contrapeso: la lealtad es al Poder; no al partido. El PRI no dice nada de ellos. Ordaz Coppel pasó de prometer ventanillas especiales para priistas a ser uno de los enterradores de su partido.

Aun así, el PRI no necesita enterradores. Ellos mismos se encargan de construir el ataúd de su destino. Para cerrar semana, el delgado del PRI en Sinaloa, anunció que el nuevo dirigente de ese partido en la entidad será electo por un consejo político (Dedazo liso y llano). Nada de democracia. Esas cosas son del Siglo XXI y el PRI vive muy contento en el jurásico…. ¡Eso sí! Tenemos que reconocer al PRI como un auténtico partido fiel a sus principios: Antes muertos que demócratas

Ahora nos pasamos a las filas del PAN (Los Otros residentes del manicomio). Se golpean en la pared una y otra vez, pero ellos insisten que están más cuerdos que nunca. El demoledor y creador de ruinas que cobra como presidente nacional del PAN, Marko Cortés visitó Sinaloa. En el cenit de su visita, usando de pretexto el día del taco, se llevó a su sequito a comer al mercado. Como la genialidad es algo que abunda en las oficinas del PAN, la taquería elegida para degustar el manjar fue una de nombre “Los Morenos”. Es una banalidad, pero para seres que están obsesionados para vivir de los detalles es una buena broma del destino.

Comer taquitos no es motivo de crítica; sin embargo, el patético uso de las imágenes para tratar de convencer al “pueblo” que los políticos también taquean es bastante insulso. Siguiendo con la agenda del supervisor de ruinas blanquiazules se aventaron la puntada de realizar una reunión con militantes panistas en la colonia más exclusiva de la ciudad (bien pudieron llevar taquitos a los asistentes).

El discurso de renovarse ante la sociedad y ser la opción a las políticas morenistas contrastaba de manera absoluta con los presentes. Los caciques del PAN local representan plenamente cada una de las palabras de Cortés. La legión de los mismos estaba radiante. Para cerrar el evento y la noticia bomba fue el anuncio del regreso a la política de Heriberto Félix. Genialidad en el PAN: entrar al futuro de la mano del pasado. Tan mal está todo que tienen que sacar del retiro a alguien que siempre vio al PAN como un anexo intrascendente para su carrera.

Para muchos de los asistentes a esa reunión que no tienen militancia alguna, pero acudieron a la invitación, la presencia de Cortés fue una decepción. Parecía más preocupado por quedar bien con los caciques del PAN que en presentar una verdadera alternativa a los ciudadanos. Cortés simplemente fue uno de los cientos de políticos intrascendentes que nos visitan desde la condescendía capitalina.

PRI y PAN son una muestra del fracaso de la oposición institucionalizada. Los contrapesos al país no llegaran de esa banda de burócratas con cargos públicos. La sociedad necesita organizarse de otras formas. En este país, los espacios son de los partidos, así lo marca la ley. Más temprano que tarde, la sociedad tendrá que llegar a patear la puerta de esos institutos y hacer a un lado a esa Legión de conformistas. Los dirigentes partidistas saben que ellos son los primeros sacrificados en una renovación opositora; por lo tanto, también son parte del régimen.

¿o usted que opina amable lector? ¿Prefiere que la oposición siga en manos burócratas o es tiempo que la sociedad irrumpa en esos institutos?