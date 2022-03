Priismo sinaloense entrampado en una lucha intestina

Los astros no quieren alinearse en el PRI, desde el seis de junio del 2021, el Partido Revolucionario anda patas para arriba, primero amenazan a sus simpatizantes, los golpean, luego pierde de manera contundente la gubernatura, su dirigente Jesús Valdez, sin explicación renuncia…el barco quedó a la deriva.

Desde entonces, la dirigencia nacional se quiere apropiar del partido en Sinaloa, Alejandro “Alito” Moreno va por todas las canicas, junto con un puñado de priistas sinaloenses, entre ellos, el senador Mario Zamora Gastélum, aunque, no sabía que los priistas ya crecieron y se saben defender solos.

Lo que llaman las fuerzas vivas del priismo sinaloense, le están dando la batalla, como los grupos millanistas, vizcarristas, aguilaristas y otros de menor peso, están alineados a no dejarse.

Para muestra basta un botón, desde junio que quedó acéfala la presidencia estatal del PRI, por prelatura Cinthia Langarica Valdez, como secretaria general, se ha hecho cargo, se decía que era por unos días, para luego hacer la reestructuración y que en diciembre del 2022 se cambiaría la dirigencia en su totalidad.

Las aguas turbias, así se quedaron, mientras pasaba el proceso poselectoral, vino un aparente calma, sin embargo, a partir de octubre del 2021, Aguilar Padilla desenterró el hacha de la paz al advertir de un posible “albazo” desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido para designar al o a la sucesora en la dirigencia estatal y llamó a que sea la militancia la encargada de designarlo, ya sea a través del consejo político o de una encuesta.

Esto movió el tapete al presidente nacional priista, lo que consideraba fácil, de pronto se le tornó difícil, desde entonces, todo ha marchado con lentitud, faltan nueve meses para que inicia el proceso interno del priismo estatal y de acuerdo a sus estatutos cambiar en su totalidad a la dirigencia.

El parto se torna difícil, primero porque no han podido poner al sustituto de Jesús Valdez, luego, se ha entrampado todo el proceso, a finales de febrero todo parecía indicar que ya había quien aglutinara todos los intereses: Aarón Irizar será el bueno, decían las bases, sin embargo, se perdió por unos días, y ahora, sale a declarar que si quiere ser dirigente, pero no por unos meses, sino que se espera al proceso de diciembre.

Como ya es costumbre cuando a alguien lo corren, no lo aceptan, luego, luego lo enferman, así pasó con Irizar López, hay quienes dicen que él no acepto, por enfermedad, pero entre los priistas aseguran que es el CEN quien no lo acepta.

Ante tanta rebatinga el CEN tiene a Enrique Benítez como delegado, para que sea el árbitro, aunque sus cartas credenciales, ya venían manchadas desde su natal Durango, al estar acusado de violador sexual, también está callado, pese a que los priistas esperaban que desde la semana pasada soltara la convocatoria para la reestructuración del partido, nada ha pasado.

La grilla es tan fuerte entre los priistas que no aceptan al delegado, porque advierten que con que calidad moral, será el árbitro si su sola presencia mancha el proceso.

Lo cierto que a éstas alturas, el proceso está entrampado y a todas luces, aseguran que el PRI estatal, será el que mande en Sinaloa. No habrá reestructuración y Cintia Langarica seguirá al frente del partido, incluso, si nos apuran, pudiera no haber proceso ni en diciembre.

La artillería sinaloense ya está preparada para impedir el centralismo, primero en el proceso interno y luego en el proceso electoral que ya está en puerta, van también por el 2024.

CRISIS IDEOLÓGICA EN MORENA

Los militantes de Morena en Sinaloa quieren re conformar, limpiar y encauzar nuevamente al partido de ese camino sin rumbo al que lo han llevado sus propios dirigentes y actores políticos, los que al ganar un puesto gubernamental traicionaron los estatutos de Morena y a quienes los llevaron al poder.

Reunidos varios simpatizantes y fundadores del partido en Mazatlán el pasado fin de semana, donde convocaron a la celebración de la convención estatal, refirieron que a la militancia se les ha ignorado y se les ha negado la oportunidad de participar, aún y cuando en el 2018, y todavía en el 2021, llevaron a sus candidatos al triunfo.

Hoy día, dijeron, se han conducido en la arbitrariedad, incumpliendo los principios de la 4T, entre ellos mencionaron al alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, al alcalde de Mazatlán "el químico" Benítez Torres y al propio dirigentes estatal, Manuel de Jesús Guerrero, mismos a quienes acusaron de no dar cumplimiento a la ley interpartidaria que los rige.

Con miras ya a las elecciones del 2024, avizoraron que con esta crisis ideológica, dónde no hay democracia social ni participativa dentro del partido y con la militancia, difícilmente van ganar otra vez.

Además, advirtieron, no quieren "panaderos" ni priistas, si quieren que los militantes sigan apoyando al candidato, éste tendrá que salir de sus filas, de Morena, que no sea un candidato impuesto o que venga de otro lado, como ya ha sucedido.