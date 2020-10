¿Preparan relevo de Jesús Valdés en el PRI?

El pasado 26 de octubre sorprendió al interior de las filas del Partido Revolucionario Institucional el nombramiento de la diputada Mónica López Hernández como secretaria adjunta a la presidencia del Comité Directivo Estatal, justo porque ese puesto se lo acaban de inventar.

Pero en política, como dicen los clásicos, nada es casual y ya se comentan que la legisladora será preparada como posible relevo en la dirigencia estatal en caso de que su actual presidente, Jesús Valdés Palazuelos, deje el cargo para lanzarse en pos de la candidatura por la gubernatura de Sinaloa.

No es un secreto que los tiempos electorales ya están en pleno apogeo, aun cuando oficialmente la convocatoria será publicada en diciembre próximo. De todos los partidos y colores, los adelantados abundan, sin que el árbitro electoral, en este caso el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, haga valer la legalidad.

Tampoco es un secreto que Chuy Valdés quiere la silla grande del estado, pero sabemos por su equipo cercano que, en caso de no resultar nominado como espera, volver a la alcaldía, en donde Morena ha dado tropiezo tras tropiezo con el alcalde Jesús Estada Ferreiro, quien goza de un talante que pocos aguantan.

El caso es que el PRI ya aceita su maquinaria y, aunque Chuy lo niegue, no puede ocultar sus constantes giras por toda la geografía sinaloense en busca de adeptos de muestrearse. Si no fuera así, ¿por qué inventarle un cargo más bien decorativo a la diputada López Hernández? Se verá en unas semanas.

Sin embargo, Jesús Valdés y cualquier otro aspirante del PRI contará con una piedra en el zapato: la ambición desmedida de Sergio Torres, El Cholo o El Morrín, quien desde la estructura de la Secretaría de Pesca del gobierno de Quirino Ordaz Coppel, apuntala sus aspiraciones hacia el 2021. Hay pleito en el ejido y esperemos que no sea casado.

Hora marcada

El calendario electoral no respeta la pandemia de Covid-19, y en redes sociales puede verse el activismo de muchos candidateables, que sin el menor rubor de la Ley andan sueltos sin temor de ser sancionados por una autoridad que más bien parece ornamental. ¿Verdad Karla Peraza? En fin, la hora marcada de las licencias se aproxima.

BAJO PRESIÓN

No fue sino hasta que el diputado Mario Rafael González Sánchez, mejor conocido como El Capi, declarara que solo el Ayuntamiento de Mazatlán se negaba a cumplir con la responsabilidad de velar por la salud de la población, sumándose a las acciones preventivas contra el dengue, cuando el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres convocó a las autoridades de salud, para hacer un acto simbólico de arranque de las jornadas de descacharrización y fumigación, en la explanada de Palacio municipal.

Y es que días atrás, la Comisión de Salud del Congreso del Estado les giró un oficio a los 18 ayuntamientos de Sinaloa, advirtiéndoles de los riesgos de un brote de dengue en el cierre del año, si no se toman las medidas necesarias, establecidas en el marco legal de sus atribuciones, entre ellas la aplicación de fumigaciones, acciones de sanitización y eliminación de criaderos de moscos.

El diputado fue muy explícito, al decir que sólo el municipio de Mazatlán respondió a través de su secretaria del Ayuntamiento, Nayla Adilene Velarde Narváez, lo siguiente: “Me permito comunicarle que es preocupación de esta Ayuntamiento la prevención de la salud en el municipio, sin embargo, el tema de la fumigación es competencia de la Secretaría de Salud”.

El legislador argumentó que la Ley General de Salud del Estado de Sinaloa establece que corresponde a los ayuntamientos, en coordinación con las entidades y dependencias competentes planear y llevar a cabo este tipo de acciones.

En respuesta, el Químico Benítez aprovechó el evento para insistir que no es un tema propio del Ayuntamiento y que tampoco se tienen los recursos para ello: "El compromiso de la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud es fumigar. Hoy ante la súplica de muchos mazatlecos, de tanto enfermo por dengue, sumamos esfuerzos. Le dijimos a la Jurisdicción, no es nuestro tema, bueno sí es nuestro tema la salud de los mazatlecos, pero no tenemos ni presupuesto para esto".

Creemos que si el dengue se combatiera con anuncios, reuniones y eventos, desde hace tiempo que Mazatlán ya no tuviera nuevos casos.

¡AQUÍ LA VIDA SE PASA SIN LLORAR!

A grito de sálvense quien pueda, estará Sinaloa en estas dos semanas, ante las inminentes aglomeraciones y pleitos que se hicieron en el Kraken y un posible incremento de contagios en el puerto.

Tanto el alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, como el señor gobernador Quirino Ordaz Coppel, se limpiaron las manos ante este hecho, que volvió a ser nota nacional y que en solo dos juegos como local la afición no se portará a la altura

Es inminente todo fallaron en el operativo, si bien es cierto que las personas de Monterrey fueron retiradas por elementos de seguridad del estadio, por hacer disturbios dentro del inmueble, fue la afición de Mazatlán FC que le siguió el juego a los aficionados regios, que desataron la trifulca a la salida.

Tanto Protección Civil del Estado y el de Mazatlán, están conscientes que tener solo una salida por el ahora famoso “Kraken” es un foco de alerta para los contagios, ya que es en la explanada donde se reúnen la mayoría de la gente.

Para “fortuna” de las personas que si acatan las reglas y no asiste a lugares concurridos como los aficionados que les “apasiona” el futbol, los encuentros como locales terminaron, pero ahora hay que esperar cuantos contagiados se dará ante este hecho.

Por su parte el presidente del club, habría dicho para un medio nacional, que no van a permitir más desmanes con o sin pandemia, defendiendo la afición de Mazatlán FC, que para ellos se portó a la altura y sigue contento, con que sigan llenando sus bolcillos de dinero a costa de la salud.