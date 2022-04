Prefieren su ramito que mancharse el dedo

Durante el domingo de ramos, las fiestas religiosas al iniciar la Semana Mayor, después de dos años de encierro, los católicos abarrotaron las iglesias y las urnas para celebrar la fiesta cívica por la Revocación de Mandato, estuvieron desairadas, ni remotamente se compararon con las de un proceso electoral normal.

Los que saben, pensaban que por reducirse el número de casillas en el estado iba a haber grandes colas y no fue así, ya que de acuerdo al Instituto Estatal Electoral para el proceso del 2021 donde se eligió al gobernador Rubén Rocha Moya se instalaron más de cinco mil casillas, y para este proceso de Revocación de Mandato fueron mil 346 casillas, casi cuatro mil casillas menos..

De nada valió que desde el presidente López Obrador, sus principales colaboradores y funcionaros locales, como el gobernador Rubén Rocha Moya y que al igual que la cantante Gloria Trevi se soltaran el pelo, y sin ningún rubor, violando todo lo que se les pusiera enfrente, bueno, hablando de leyes electorales, no otra cosa, Dios nos libre, publicitaron con recursos nada claros la Revocación de Mandato.

Se llegó el día y el gobernador Rubén Rocha Moya salió a votar, luego invitó a los sinaloenses a ejercer su derecho, aunque se dijo optimista al asegurar que la Revocación de Mandato en Sinaloa no va a fracasar, pese, a la distribución "caprichosa" de las casillas que hizo el INE.

Aseguró que principalmente los adultos mayores los que hará un esfuerzo para salir a votar y efectivamente así fué, madrugraron, pero eran los menos.

Claro que el gobernador le apostaba a esos seres indefensos, que esperan con ansias la “ayudita” que les da el gobierno y al adelanto del bimestre junto con el que les llegó junto al que les tocaba 7 mil 700 pesos en total.

Los subsidios a adultos mayores y a jóvenes fueron los argumentos más utilizados por las brigadas de Morena, en la promoción de la Revocación de Mandato.

Cabe recordar que la Pensión de Adultos Mayores inició en la Ciudad de México en el 2001, cuando el actual Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, era Jefe de Gobierno; en aquel entonces, se declaró una pensión alimentaria de carácter universal a partir de los 70 años y, después, se redujo a los 68 años.

Honor a quien honor merece, fue idea de López Obrador, sin embargo, éste programa de inmediato lo retomó Fox y se hizo a nivel federal, desde entonces, se les da ese apoyo a todos los adultos mayores del país, por lo tanto no es cierto que desde que llegó López Obrador a la presidencia se otorga este beneficio.

El gobernador Rubén Rocha Moya va por 650 mil votos que obtuvo en la elección pasada, no se sabe de dónde los va a tomar, aunque se decía como en toda leyenda urbana, que ya tenían urnas “embarazadas”, aquí Morena no apeló al aborto, porque les conviene que entre más “embarazadas” haya, mejor para el gobernador porque si no le alcanzan los votos que cuentas va a rendirle al presidente.

La lucha la hicieron durante todo el día, el acarreo, ahora mejor que el de los priistas, taxistas listos para llevar a votar, al igual que morenistas, hasta el momento, no se sabe si también como al viejo estilo del PRI le dieron menudo, lo cierto es que los morenistas andan nerviosos, de acuerdo a sus cálculos saben que no la tienen fácil…hay que esperar los resultados a nivel nacional.

APARECIDOS

El domingo de ramos, pasó a convertirse en domingo de los "aparecidos" por la consulta a la revocación de mandato.

Esta jornada en Escuinapa sirvió para que los políticos de cada proceso electoral resurgen de las cenizas, uno de esos aparecidos fue el doctor Victor Díaz Simental, ex candidato a la presidencia municipal y actual rector de la Universidad Tecnológica de Culiacán.

Publicó en sus redes sociales una imagen acudiendo a votar seguido de un grupo de personas que lo acompañaron en el pasado proceso electoral.

Se dice que Díaz Simental está coqueteando con MORENA para competir por tercera vez.