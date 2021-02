Precandidatos pícaros

Dijeran los abuelos de antaño “vaya calidad de maiz prieto”, que se dan dentro de la mazorca priísta, en la que algunos granos no están tan sanos que digamos. ¿Le suenan a usted los apelativos de Torres y Pucheta? ¡Le atino! El primero va por la gubernatura del estado y el segundo por la alcaldía mazatleca.

Sergio Torres Félix y Fernando Pucheta, son un par de pícaros que hicieron malas prácticas cuando fueron presidentes municipales, quienes facturaron varios milloncitos a empresas fantasmas y boletinadas por el SAT. Pero no son los únicos que aparen en está lista, hay personalidades que también son reconocidas en sus municipio por su gran trabajo y ese amor sin interés. Le siguen los talones Jesús Valdés, Carlos Felton, Arturo Duarte García y Armando Leyson Castro, coincidieron en el mismo modus operandis, inflando los gastos y echándose una lanita a la bolsa

No hay mayor diferencia entre un partido oficial, de derecha, izquierda o ciudadano, todos tienen actores bien pícaros, tanto que entre los seis, del 2014 al 2018, durante su periodo de alcaldes, emitieron un total de mil 238 facturas y que en total pagaron 162 millones de pesos a 92 empresas inexistentes.

Ninguno de los mencionados ha salido a dar la cara por estos señalamientos en su contra, será qué se sienten muy confiados y seguros, de que nunca se les hace nada, por más que se les compruebe.

Mazatlán, Culiacán, Ahome y Guasave han tenido como gobernantes lobos disfrazados de caperucitas ¡A picarones!

¿PASAN LA CHAROLA?

Sin precisar cifras o cantidades, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, pidió a los reporteros preguntar a los empresarios cuánto aportarían para la compra de vacunas con la que se pretende inmunizar a los sinaloenses y disminuir así el contagio de Covid-19, que en las últimas semanas ha registrado un repunte.

Comentó que ya se tienen recursos de la venta de la casa de gobierno, más lo que se junte de los empresarios, que se destinarán a la compra de vacunas.

A la pregunta de si ya les había pasado charola a los empresarios, el mandatario respondió que eran ellos los que están más puestos que nada para apoyar con la compra de vacunas, al tiempo que buscó con sus ojos entre los asistentes al banderazo de la Ciclovía Sábalo-Cerritos, a Carlos Berdegué Sacristán, propietario de la cadena hotelera El Cid.

Ordaz Coppel se pronunció a favor de que los empresarios se animen a comprar vacunas, ya sea de manera particular o en conjunto con el gobierno, pues actualmente la producción se agotó a nivel mundial y no hay vacunas.

“Los empresarios son los que están más puestos que nada, pregúntenle a Leovi, a Berdegué, toda esa manifestación de empresarios, que la compren es buenísimo, como quieran, si es a través o junto con nosotros es buenísimo, si no también, la cosa es que haya la vacuna para poderla aplicar”.

Dijo que al darse el aval de la vacuna rusa Sputnik se abre la posibilidad para que Sinaloa la adquiera: “La bronca es que no hay vacunas, se ha agotado la producción, por eso me da gusto que ya hayan avalado la rusa, porque nosotros fuimos con el embajador ruso y siempre nos dio esa garantía de que era una vacuna muy segura, se abre un canal de posibilidad para adquirir la vacuna que no hay en otros lados”.

Lo que se tiene que evitar, añadió, es el ‘gandallismo’ que surge cada vez que crece la demanda o escasez de un producto, como sucedió con los ventiladores respiratorios que su precio normal oscila entre los 300 y 500 mil pesos, algunos llegaron a ofrecerlo hasta en 2 y 3 millones de pesos.