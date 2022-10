¿Por qué González Zataráin no firmó el millonario contrato?

El que el Ayuntamiento de Mazatlán haya decidido rescindir el millonario contrato con Azteca Lighting y busque se regresen a las arcas municipales los 60 millones de pesos que se dieron de anticipo y que por otra parte la empresa de iluminación éste exigiendo que se cumpla el contrato a través de una suspensión otorgada por un Tribunal, no significa que las denuncias presentadas ante las instancias correspondientes vayan a ser desestimadas.

El secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, mencionó que finalmente todas esas denuncias, porque fueron varias las que se interpusieron, apuntan a un mismo contrato y a un mismo Comité de Adquisiciones, del que por cierto el forma parte y todavía más interesante aún, fue uno de los dos integrantes que no firmó el acta publica de dicho contrato, el otro fue la Síndica Procurador, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, pues supuestamente no estuvo presente en esa sesión.

"En su momento vamos a hablar de ese tema, también lo voy a hablar, no me quedo con nada, ya me conocen", dijo cuando fue cuestionado al respecto.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Ayuntamiento lo confirman Nayla Velarde Narváez, Oficial Mayor; Jesus Javier Alarcón Lizárraga, Tesorero Municipal; Luis Gerardo Nuñez Gutiérrez, director de Obras Públicas; David Ibarra Olmeda, director de Servicios Públicos, fieles al alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, también el regidor, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, quién desde los conflictos vividos en Cabildo, cuando recién comenzó la administración, mostró su postura a favor de "el químico".

Entrevistado con el mismo tema en el mes de agosto, días antes de que la Auditoría Superior del Estado emitiera el resolutivo preeleminar, dijo sentirse tranquilo de que no haber aprobado la compra de las luminarias, con lo que descartaría posibles denuncias en su contra.

Desde que se dió a conocer el caso, el por qué González Zataráin no ávalo la millonaria compra, ha sido una de las incógnitas sin respuesta más cuestionada entre los medios de comunicación, pero desde siempre se ha reservado su postura y opinión personal.

¿Será que el secretario ya presagiaba lo que iba a ocurrir con este polémico contrato y por ello no puso su firma en el papel? cuando el Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior del Estado y la propia Fiscalía deslinden responsables, su nombre no estará en la lista.

EL QUÍMICO ES ABUCHEADO

Y este domingo en la inauguración de la temporada de beisbol de la Liga Mexicana del Pacífico, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, asistió y fue abucheado por la afición beisbolera que asistió al Estadio Teodoro Mariscal.

Fue muy notoria la rechifla y abucheos que recibió el alcalde mazatleco cuando fue presentado en el evento de inauguración.

Por más que el Químico presuma encuestas en donde lo ubican como uno de los mejores presidentes municipales de México, la realidad es que su trabajo no tiene contentos a los mazatlecos.