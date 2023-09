Política sinaloense: todo al mismo tiempo

El lunes comenzó muy sui géneris, es decir, de una manera muy peculiar, porque fue a eso de las 9 de la mañana en que estaba ocurriendo muchas cosas al mismo tiempo.

En Palacio de Gobierno, el gobernador Rubén Rocha Moya se disponía a iniciar su conferencia semanera, en el Centro de Justicia Penal Acusatorio, el exalcalde Jesús Estrada Ferreiro entraba a su cita con el juicio por presunto abuso de autoridad en contra de las viudas de policías y en esos momentos mensajes de texto contra Enrique Inzunza Cázares llegaban a celulares de cientos de ciudadanos.

Al amanecer se conoció la noticia de la aparición de mantas donde supuestamente el Partido Sinaloense se deslindaba del proceso penal en contra del rector Jesús Madueña Molina, quien ya cuenta con dos vinculaciones a proceso.

Pero a los pocos minutos desde el cuartel del PAS se corrió un comunicado donde el partido se desmarcó de las mantas colgadas sobre todo en puentes vehiculares y acusó al gobernador de estar detrás de esta campaña.

En el intercambio, Rocha acusó a Héctor Melesio Cuén Ojeda y al PAS de ser los autores de la campaña negra contra su secretario General de Gobierno, y los conminó desde su tribuna a que publiquen cualquier cosa, antes que amenazar.

Del caso de Estrada Ferreiro, cuya audiencia se difirió por un tema técnico con los abogados, el jefe del Ejecutivo señaló que estaba raro el proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que Estrada estaba suspendido por los procesos penales en su contra, situación de la que no se hablaba en el documento elaborado por Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente del TEPJE. Así las cosas.

Todas estas situaciones no hacen sino pensar que las campañas electorales, con sus respectivas dosis de campañas negras, empezaron a todo lo que dan, situación que no se había visto desde la época en que Mario López Valdez le disputó la gubernatura a Jesús Vizcarra Calderón, porque con Quirino Ordaz Coppel, la cosa no subió de tono y menos en 2021 en que Rocha le ganó a Mario Zamora.

Por lo pronto, son varias las cosas que corren en sus carriles. El miércoles el Tribunal Electoral vota el caso de Estrada, en octubre continúa el juicio oral por la denuncia de viudas contra él, ¿lograrán sentenciarlo? ¿Lo reinstalarán?

¿Los funcionarios de la UAS se ampararán o la Fiscalía conseguirá un fallo condenatorio?

No se pierda el próximo capítulo, porque todo vendrá potenciado cuando la campaña sea oficial. Esperemos que la razón y la sensatez prevalezcan sobre la tenebra que ya empieza a emerger.