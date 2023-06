Pocas sentencias por feminicidio

En Sinaloa, en un periodo de tres años y cuatro meses, la Fiscalía General del Estado reportó el asesinato de 136 mujeres, de los cuales 98 fueron tipificados como feminicidio, es decir, en ese número de casos la víctima fue asesinada por razones de género. En este 2023, los casos comenzaron a elevarse a pesar de contar con una Secretaría de las Mujeres que vende el discurso de atajar la violencia de género y de generar políticas públicas en torno al tema.

De este número de casos, en este mismo lapso de tiempo, la Fiscalía logró 17 sentencias condenatorias. Es decir, hay una sentencia por cada 10 crímenes contra mujeres, lo que implica que la impunidad ronda el 90 por ciento. Este dato se logró obtener gracias a una solicitud de acceso al órgano autónomo que dirige Sara Bruna Quiñones.

Que el gobernador Rubén Rocha Moya, su fiscal Bruna Quiñones y su titular de SeMujeres digan que la mayoría de los feminicidios en el estado se logran esclarecer, implica una verdad a medias, porque de principio, para ser tipiticado como feminicidio un asesinato, es necesario aducir razones de género, por lo que en automático se conoce que el responsable, tenía una relación con la víctima, ya sea como pareja, amigo o conocido.

En los últimos 4 años solo se han emitido 17 sentencias por los 136 feminicidios. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

Es decir, no se requiere de mucha investigación para determinar quién es un presunto responsable de feminicidio. De ahí que cuando la investigación se torna difícil, el ministerio público suele tipificar como homicidio doloso el crimen, para retirarle la carga de género al delito.

Sin embargo, lo cierto es que la verdadera justicia se logra cuando el imputado es sentenciado, no cuando se sabe quién es. De ahí que los índices de procuración de justicia son bajos y los niveles de impunidad laceran a la sociedad.

Por ejemplo, las autoridades han buscado aminorar el caso del periodista Luis Enrique Ramírez, quien cumplió un año de haber sido asesinado el pasado 5 de mayo, al señalar que hay dos órdenes de aprehensión libradas. Sí, pero el trabajo de justicia no termina ahí, los imputados tienen que recibir sentencia para entonces sí afirmar, que la cosa no quedó impune.

Así con los feminicidios. No sólo se trata de detener a personas, sino de conseguir una justa condena.

Adicciones que violentan

Más allá de enfrentar el tema de la violencia familiar en Mazatlán, que va al alza en los últimos cinco años, se deben de buscar mecanismos para frenarla desde que se origina. Y es que, aunque hay varios detonantes de conductas violentas, como la situación económica y la cultura machista, en el 98 por ciento de los casos que se atienden en el puerto, a través del Instituto Municipal de la Mujer o del UNEPREVIF, a los agresores se les vincula con las adicciones, la ingesta de alcohol y el consumo de drogas ilícitas.

Es alarmante ver cómo las atenciones por violencia familiar en el puerto se han disparado en los últimos años. Tan solo en lo que va del año 2023 el Immujer ha atendido 284 casos por violencia familiar, en donde hasta en un 90% las víctimas son mujeres y su agresor es su pareja.

Local Registra Sinaloa más de mil denuncias de violencia familiar en dos meses

Además, según estadísticas del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar, durante el primer trimestre de 2023, de las 11 mil 364 llamadas a la línea telefónica de emergencia 911 por violencia familiar, 3 mil 113 reportaron una incidencia relacionada con el consumo de alguna sustancia nociva.

Especialistas deben trabajar con la víctima, pero también con el agresor, con terapias psicológicas que les ayuden a superar el evento violento a ambos. Pero también se tienen que reforzar las campañas contra las adicciones entre los jóvenes, para que de esta manera puedan crecer y desarrollarse lejos de las drogas.

De acuerdo con el Semáforo Delictivo, Mazatlán cerró con 102 casos de violencia familiar el mes de mayo, para un acumulado de 478 casos en lo que va del año. El año pasado a la misma fecha el acumulado era de 229, por lo que el delito aumentó hasta un 108% respecto a 2022, una cifra que enciende los focos rojos.

El PRI no se destruye solo se transfoma

El escándalo reciente de la oleada de renuncias en el PRI no debe verse como una era de la extinción del partido que hace unos años era el más poderoso del país. Se trata simplemente de una transformación que está sufriendo, porque ya pronto veremos a perfiles tan impresentables como Chuy Valdés o Gloria Himelda Félix, en el lado de Morena, con una Merary Villegas orgullosa y pletórica de levantarles la mano, mientras la sociedad observa esa mutación que desde el 2018 se ha venido gestando.

Más de 200 militantes presentaron su renuncia bajo el argumento de estar en desacuerdo con la dirección nacional del partido. Foto: Kevin Chicuate | El Sol de Sinaloa

En el caso del derrumbe del PRI no hay que buscarle mucha explicación. Los que abandonan el barco, lo hacen por mero oportunismo, no porque les interese la democracia. Se van porque ya no tienen puestos y porque no saben luchar desde abajo, a ellos nada más siempre les gustó llegar a la parcela cuando los elotes estaban para la cosecha. ¿Sembrar? Para qué, si es mejor robar elotes.