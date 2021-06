Pluris: los ganones de la derrota

El histórico triunfo de la gobernatura de Sinaloa por el Dr. Rubén Rocha Moya por el Partido Político MORENA, acompañado de los 20 curules en el Congreso Local y 14 Alcaldías en el Estado, vislumbra que la mayoría de los sitios se colorean “guinda” al menos los próximos tres años; pero el ganador a costillas de MORENA en el PODER LEGISLATIVO LOCAL es el Partido Sinaloense.

Durante este proceso electoral el Partido Sinaloense, iniciativa política local en el Estado de Sinaloa, desde hace 8 años, había tenido una representación menor en las decisiones normativas en la asamblea local; sin embargo del resultado electoral en la reciente jornada donde contendió con candidatura en “COMÚN” por el principio de mayoría relativa con el Partido MORENA, obtuvo 8 “sillas” que representará el 20% de la fuerza política en el legislativo local los próximos 3 años ¿Qué tal?

El Poder Legislativo Local cuyo recinto es el Congreso del Estado de Sinaloa, es una asamblea que se integra por 40 personas que han sido postuladas por los partidos políticos para reformar, modificar o proponer regulaciones normativas en el Estado, con el objetivo de organizar, ordenar o solucionar problemáticas que por ley a la ciudadanía le estén causando algún agravio para acceder a sus derechos.

Las “curules” de las y los 40 postulantes de los partidos políticos se asignan por dos principios constitucionales: mayoría relativa o representación proporcional. La mayoría relativa consiste en la mayor cantidad de votos que reúna una candidatura en las urnas (las cuáles quedaron expresadas el pasado 6 de junio) y el principio de representación proporcional, es la asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor.

Dentro del principio constitucional de representación proporcional, cada una de las legislaturas electorales locales definen ciertas reglas para la asignación de escaños. En Sinaloa, señala el artículo 28 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa señala que tendrán derecho a obtener diputaciones por este principio los partidos que: registren candidaturas por mayoría relativa en al menos 10 distritos uninominales; u obtengan el 3% de la votación estatal.

Otras de las reglas para designar a los representantes por representación proporcional de los partidos políticos son aritméticas derivadas de los indicadores: valor de asignación (número de votos/16 o menos curules); cociente natural (porcentaje mínimo/valor de asignación). Es por ello, que actualmente el Partido Acción Nacional interpuso un Recurso de Inconformidad, en virtud de que consideran que una de las curules “plurinominales” (representación proporcional) designadas al PRI, debe ser asignada al PAN, ¡Qué poquito duró la luna de miel!

La integración designada por el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa para la próxima asamblea legislativa en Sinaloa será conformada por: 20 representantes de MORENA, 8 del PAS, 8 del PRI, 2 del PAN, 1 PT y 1 MC. Aunque en términos numéricos la mayoría parlamentaria sea visible, las decisiones de asamblea siempre se obtienen con el 50 más 1 ¿Continuará este común acuerdo entre MORENA Y PAS?

En caso de que el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, ordené modificar el acta de asignación para los representantes “plurinominales” al PAN, entonces tendremos 7 curules para el PRI y 3 para el PAN, automáticamente se convertirán en minoría para las decisiones normativas en la siguiente legislatura ¡a recoger migajas!

Estos partidos de antaño tendrán que tomar criterios hacia MORENA o hacía el PAS. ¡Se veía venir!

Los líderes parlamentarios de la próxima legislatura por fuerza, perfil, gestión y músculo político posiblemente sean Feliciano Castro Meléndrez, por MORENA, ex diputado local, profesor jubilado de la Facultad de Filosofía y Letras, escritor de 5 libros, quien llega a la asamblea legislativa fortalecido con el voto de la ciudadanía del distrito 13; y por otro lado Gene René Bojórquez Ruiz, por el PAS, abogado, Secretario de Organización del PAS, ex secretario particular del ex Presidente Municipal (Héctor Melesio Cuén Ojeda), Ex diputado local, a quién también la ciudadanía del distrito 17 eligió.

Los representantes de las “fuerzas” políticas del PRI y PAN, a quienes seguramente les tocará dignificar a sus partidos políticos en esta asamblea como ya lo propuso el Partido Revolucionario Institucional será Ricardo Madrid Pérez, abogado, especialista en materia empresarial y auditoria legal, Ex Secretario de Desarrollo Social y Ex Secretario del ISSSTE; y por el PAN Giovanna Morachis Paperini y Adolfo Beltrán Corrales (hasta el momento). En caso de resolver el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa a favor del PAN, se integraría a esta asamblea Claudia Singh Singh (quién era la número 3 en la lista de “plurinominales” del partido).

Definitivamente ni Fuerza por México, ni el Partido Verde Ecologista de México, ni el Partido Redes Sociales Progresistas alcanzaron el 3% de los votos de la ciudadanía para el caso de las diputaciones locales, por lo que ninguna de estas ideologías políticas estará representada en la asamblea local.

Los puntos resolutivos de este análisis son:

El Poder Legislativo Local es quién tiene la facultad de aprobar o reprobar todo lo que el Poder Ejecutivo Estatal realice ¿Qué nos espera los próximos 3 años? MORENA + MORENA.

El ganador asambleísta es el PAS, pues de NO continuar su “común acuerdo”, su 20% en votos para reformar o modificar la legislación local, podría adherirse a otra fuerza política.

La mayoría calificada es necesaria en un Estado democrático para reformar o modificar la constitución y leyes reglamentarias, es por ello por lo que no hay que perder de vista que el timón, estará a cargo al parecer, de dos hombres cuyo vinculo principal es la Universidad Autónoma de Sinaloa.

AUTORA: Nathalie Henderson

CORREO: puntosresolutivos09@gmail.com

REDES SOCIALES: Facebook: @NathalieHenderson-Puntos Resolutivos