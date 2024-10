‘Pity’ Velarde, fuera del despacho de la Sectur

Los días del “Pity” Velarde como encargado del despacho de la Secretaría de Turismo en Sinaloa están contados. Su paso por el área desde que “heredó” el puesto que dejó la ex reina del Carnaval para buscar la alcaldía porteña han sido “sin ton ni son”, o usted lector recuerda algo que lo haga decir “¡Guaú!, se come la lumbre ardiendo”, pos la verdad que no.

El “Pity” Velarde entró a la administración municipal de Mazatlán cobijado por Luis Guillermo Benítez Torres, fue su enlace con el sector turístico del puerto.

En sí, arrastra ese tufo podrido de “El Químico” que se convirtió en un enemigo acérrimo de Rocha Moya en 2021 en su búsqueda de la gubernatura.

Por eso causó extrañeza que cuando Benítez Torres, ya como ex alcalde de Mazatlán y ensillado en la Secretaría de Turismo estatal, se lleva a trabajar con él a Velarde Cárdenas, y cuando sale “El Químico” de la Sectur para enfrentar un proceso judicial por la compra de luminarias a sobreprecio, el gobernador haya dejado a “Pity” en la Sectur.

En este sexenio, al contrario del anterior, el turismo como política pública bajo de perfil, nos explicamos.

Aunque Quirino Ordaz Coppel invirtió muchos recursos en esta actividad para posicionar al puerto en materia turística, en el actual no ha sido así, a pesar de que este sector es uno de los más importantes en la generación de divisas.

Se podrá decir que el empresario hotelero durante su administración prácticamente regaló a particulares atractivos como el nuevo Acuario y el estadio de futbol, lo cierto es que dichas obras no estaban y ahora son visitadas por miles de personas, aunque sí, el modo en que ocurrió ese tipo de concesiones no es lo mejor para la transparencia y la ética gubernamental.

En este tiempo convulso por la violencia en le entidad, en la cual Mazatlán no ha tenido algo qué ver, sus impactos comienzan a causar problemas económicos a quienes dependen del turismo.

El cierre de negocios nocturnos y la caída en la demanda del transporte público de alquiler son el termómetro que muestran el escenario caótico que vive el sector a consecuencia de la inseguridad.

Aunque la Sectur del “Pity” Velarde presuma que la promoción del puerto en otras entidades y fuera del País contribuirá a que el turismo regrese al puerto, mientras la gente no se sienta segura de andar en la calle en la noche, no saldrá y la actividad no se recuperará.

En los pasillos del tercer piso del Gobierno del Estado es sabido que Velarde Cárdenas no es del primer círculo de Rocha Moya, y que el pretexto de la paridad de género de su gabinete es la salida más tersa para sacarlo como encargado de despacho de la Sectur Sinaloa.

Aunque todavía no está claro quién lo sucedería en el cargo, la única certeza es que será una mujer ligada al rochismo.

En Mazatlán no hay un perfil técnico allegado al mandatario estatal, así que por el momento sería imprudente lanzar algún nombre, pero de seguro su militancia en el morenismo será tomada en cuenta por aquello del 90 por ciento lealtad y 10 por ciento conocimiento del área, ¿o no señor gobernador?