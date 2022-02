¿PIOVE? ¡PORCO GOVERNO!

¿Llueve? ¡Maldito gobierno!, es el refrán o aforismo surgido en Italia desde tiempos antiguos, utilizado para con razón o sin ella, quejarse y culpar al gobierno de lo mal que pudieran ir las cosas, aún por las circunstancias más inverosímiles, fenómenos de la naturaleza (como la lluvia) o acciones u omisiones que efectivamente afectan al ciudadano en su vida diaria. Son variados los orígenes que se le atribuyen a este dicho, pero casi todos tienen que ver con la intervención de autoridades o del poder público afectando la economía de los ciudadanos. Unos de esos orígenes se ubican en la antigua Roma cuando a los magistrados y soldados romanos se les pagaba con trigo, vino, aceite y también con un bien muy valioso entonces, la sal (de ahí viene la palabra “salario”), y por tanto, cuando eran los días de paga y llovía, la sal ganaba peso artificialmente por la humedad y así le tocaba menos paga (real) a cada uno. Otra hipótesis surgida también en la antigüedad romana, es aquella de cuando los carros de los mercaderes cargados de mercancías recorrían las vías romanas en días de lluvia y estropeaban el pavimentum (adoquines o losas de piedra que permitieron transitar por lugares que la lluvia y el lodo impedían con anterioridad), obligando al gobierno a darle mantenimiento constante y cobrar por ello un impopular impuesto a esos carros en días de lluvia.

En nuestro país, tenemos muchos elementos racionales para quejarnos de nuestro gobierno, por lo mal que van muchas cosas y exigir una rectificación. Podemos decir, parafraseando: ¿Pandemia? ¡Porco governo! Y no exageraríamos ni seríamos injustos, porque la desastrosa gestión gubernamental de la pandemia tiene a México como primer lugar mundial en fatalidad por COVID19 en el índice de muertes contra casos registrados, quinto lugar de muertes totales con 299 mil (en cifras oficiales, porque las cifras reales se elevan a más de medio millón) y noveno en muertes por cada 100 mil habitantes, según la Universidad Johns Hopkins.

En lo económico, estamos ya en una recesión muy seria, encima con inflación al alza, que los analistas advierten que estos niveles no se veían desde la década de los años 80. Tenemos que comprar los mismos satisfactores para vivir, con los mismos ingresos, a precios que diario no dejan de subir. Qué drama para quienes no tienen trabajo porque se quedaron sin él o buscando, no lo encuentran. Cuando era el momento de aplicar las medidas contracíclicas para ayudar al sector productivo, el dictum impasible del presidente fue: “que quiebren las empresas que tengan que quebrar”.

Esta semana, Carlos Urzúa, primer Secretario de Hacienda de este gobierno, afirmó que “durante los primeros tres años del gobierno de López Obrador, la economía sufrió el mayor retroceso registrado en la historia de México desde hace noventa años”. Entre 2018 y 2021, la producción cayó casi un 4%. Urzúa escribió que en la crisis de 2020, muchos países, entre ellos Estados Unidos, aumentaron la liquidez y el gasto público para contener, en lo posible, el cierre de empresas y el despido de los trabajadores. López Obrador hizo lo contrario, dejando que quebrara parte del sector productivo del país.

De los 12 trimestres que lleva la administración de López Obrador (faltan otros 12), seis han exhibido tasas de crecimiento negativo. Es la peor administración comparada con otros cuatro sexenios anteriores. La de Ernesto Zedillo, tuvo solo 3 trimestres de crecimiento negativo, en los 24 trimestres que duró su sexenio; la de Vicente Fox tuvo 4; la de Felipe Calderón también 4, al igual que la de Peña Nieto.

La estimación oportuna del INEGI, revela que la actividad económica referida a las actividades terciarias tuvo un comportamiento negativo (-0.7%). Dato muy desafortunado porque la economía mexicana está centrada justo en ese sector (turismo, comercio, comunicaciones, servicios y transportes), que representa más del 60% de toda la producción nacional.

Hoy en día, entre las 50 economías más grandes del mundo, México se ubica en la posición 44 en recuperación del PIB. México seguirá por debajo de 2019. El desempeño de la economía mexicana entre 2020 y 2022 será uno de los peores entre las principales economías del mundo, de acuerdo con las proyecciones que dio a conocer recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI). La economía mundial en su conjunto habrá crecido 7.1% respecto al nivel de 2019 y en las naciones emergentes lo habrá hecho a un ritmo de 9.4% en promedio para este lapso.

18 años no es nada, diría Gardel. Con el bajo crecimiento registrado en el país (para este año, se prevé un magro crecimiento de 1.5%, frente a una caída en 2020 de -8.4%), el escenario de recuperación del ingreso promedio o PIB per cápita de los mexicanos se vislumbra por los especialistas en un plazo de dieciocho años, es decir, por ahí del 2036, mientras en Estados Unidos (con una tasa 6 por ciento por arriba de su nivel previo a la pandemia), donde ha habido apoyo a su sector productivo, que su economía ha impulsado nuestras exportaciones, donde nos ha dado un empuje con los más de 50 mil millones de dólares de remesas que llegaron a nuestro país el año pasado, ya han recuperado su PIB per cápita, lo mismo que la gran mayoría de los países que apostaron a proteger a su sector productivo, a sus trabajadores y cuidar y atraer las inversiones.

México es el único país cuyo último dato trimestral se encuentra todavía por debajo que a inicios de la pandemia. En comparación con los países del continente, Chile registra 10.45%; Estados Unidos 5.2%; Colombia 6.4%; Perú 2.6%; Brasil 1.2% y México -3.8%. Desde antes de 2017, la economía de México consistentemente tenía mejor desempeño que la de Estados Unidos, pero desde finales del 2018, coincidiendo con la entrada del gobierno de López Obrador, la economía mexicana se estancó, no ha tenido una recuperación suficiente ni consistente y su desempeño ha sido, por decir lo menos, desastroso. La tendencia de crecimiento desde al menos el 2010 se interrumpió en octubre del 2018. Ciertamente, la pandemia (que no es culpa del gobierno) agudizó la caída y el decrecimiento que se venía arrastrando desde las primeras pésimas decisiones de López Obrador, como la de cancelar el NAIM y, para muestra, el último dato de la actividad económica se encuentra en niveles similares a los de mayo del 2016, 12% por debajo de la tendencia que tenía desde antes del sexenio, 3% por debajo del inicio de la pandemia y 4% por debajo del inicio del sexenio.

Es imposible el crecimiento sin la inversión. Demencialmente, la política pública del actual gobierno consistentemente va en contra de la inversión extranjera directa que ya está en nuestro país, y la ahuyenta premeditadamente, así como a aquella que potencialmente podría llegar. Y en cuanto a la inversión física del gobierno, se desperdicia y derrocha en proyectos de escasa o nula rentabilidad, “elefantes blancos” se les dice. Según datos del Banco de México, la evolución que ha tenido la tenencia de instrumentos monetarios en poder de no residentes, en diciembre de 2018 era de 2,166.4 miles de millones de pesos, y en diciembre del 2021 disminuyeron a 1,854.9 mmp.

La economista Valeria Moy, directora general del IMCO, escribe esta semana que el PIB per cápita –usando datos de población a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI- era al cierre de 2018 de 148 mil 87 pesos. De confirmarse el dato oportuno y siguiendo las estimaciones de crecimiento de la población que rondan el 1% anual, el PIB per cápita a finales de 2021 habría sido cercano a 136 mil 106 pesos, observándose un decrecimiento del PIB por persona de 8% en ese período. En este indicador, nos encontramos en niveles similares a los que se tenían en el segundo trimestre de 2014.

Este año, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile (CEIUC) lanza la segunda edición del Índice Riesgo Político América Latina 2022, donde establece que América Latina enfrentará otro año complejo. Los niveles de incertidumbre, volatilidad, riesgo político y polarización se mantendrán altos. Una característica distintiva de este proceso de deterioro democrático –dice el índice- es que las amenazas provienen predominantemente de gobernantes electos que erosionan desde adentro sus instituciones y libertades. Tal cual. ¡Porco governo!