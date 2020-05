En veinte años, casi nada, nadie y alguien hemos estado pensando en México, en lo mexicano y en los mexicanos, menos los muertos, los desaparecidos y los desplazados por el narcosicariato nacional y los desconocidos por el coronavirus global.





Así, sin más y con menos, el sabernos y el conocernos como nos sabemos y nos conocemos, México es un pensamiento, lo mexicano un ente y los mexicanos-la gente, hechizos para el ingenio y el genio de la informalidad con la mecánica nacional en dejar todo más o menos arreglado por si se llegara a necesitar más por necedad que necesidad que seamos lo que somos: una incertidumbre que mañana se despertará como una certidumbre de quién sabe pero no se conoce cómo, no por el pensamiento mágico de invocar a México para que se aparezca como sigue siendo lo mexicano con los mexicanos: para que se aparezca la riqueza hay que serle y hacerle al político, empresario y narco, y, para que se aparezca la pobreza hay que serle y hacerle a primero los pobres en el mismo y en el diferente país de las sombras espectrales.

De la estructura ausente a la plataforma presente, los bien y los mal pensantes, se trazan en el eufemismo del interregno al vacío con el coronavirus de lo esquemático estadístico con una filia a favor y una fobia en contra, en la salud enferma y en la política contaminada en el sistémico-sistema político mexicano con su dechado de neuronas científicas y hormonas políticas, privadas y públicas, contra la adversidad entre los amigos y los enemigos en el país de las sombras espectrales.

Salomón Chertorivsky, (Presidente del Consejo Consultivo Ciudadano Nacional de MC “Pensando en México”), argumenta críticamente:





“1) La deliberada decisión de ignorar a la sociedad civil y a otros personajes relevantes y representativos de la sociedad mexicana; 2) el vacío deliberado para no escuchar ni al conocimiento ni a la ciencia ni a la inteligencia disponible del país, y 3) la decisión de no buscar ni propiciar el diálogo con los diferentes, con los muchos diferentes; el ánimo derogatorio contra lo diverso, su desdén por la pluralidad política real.”





En el saber y en el conocer, en lo civil y en lo social, en la ciencia y en la inteligencia, en la decisión y en el diálogo, se nos ha ido la vida nomás pensando en México en los últimos 20 años del siglo xx y en los primeros 20 años del siglo xxi que suman y restan, multiplican y dividen la condición de lo mexicano en los mexicanos con el modito de lo político y el tonito de lo científico, del palacio nacional al zócalo, del confinamiento al desconfinamiento, ahora sí, la biopolítica, ha sido más la política que la vida, la vida/esta con la vida/otra, la misma y la diferente, tan rica la una como tan pobre la dos en la desigualdad económica, social y cultural.





La polarización y la confrontación como guía espiritual de los mártires y los martirizados que ha sido y es lo mexicano contra los mexicanos, no nos sabemos ni nos conocemos en la identidad y en la pertenencia: de la chingada madre-somos un desmadre.

En el reacomodo del nuevo régimen con el viejo régimen, la inclusión y la exclusión, la temeridad y la adversidad, son la lanza y la contralanza con el deseo del bien y el placer del mal, a nombre de la democracia, si es que bien existe o mal existe en el país de las sombras espectrales, en la estructura ausente, y, en la plataforma presente con el dechado de la virtuoso y de lo vicioso, cuando lo que se está haciendo de lo real social es una realidad virtual real en más necedades que necesidades: andar, Pensando en México, es andar con cuidado-descuidado, confinado y desconfinado, cafeinado y descafeinado funerario.





Las deliberadas decisiones con las realidades y las convicciones del Palacio Nacional al Zócalo, les ha dado por darse por enterados, afirmados y negados, en una comunicación política reiteradamente ambigua y confusa en el control y en la manipulación de datos que todos los tenemos y los interpretamos según se vaya uno acalenturando y encabronando por esa atmósfera contaminada de una información en las tan sabidas informaciones e informidades porque los muertos-desconocidos del coronavirus no son aquellos que se cree que fueron los que con números van siendo en el pico aplanado de la curva, subiendo o bajando, pero no tan rápido ni tan lento; así nomás, como si los respiradores dejaran de respirar por ellos mismos en el colapso de los hospitales -los hornos crematorios con los cementerios- se han pasado toda la vida en incinerarla y desaparecerla en la biopolítica de los holodomor, los holocaustos y los colapsos humanos, no sabiéndose porque (sí se insabi) no se siguió con el seguro popular.

Con la pandemia, a todo modo -la modélica infodemia-infidencia- para que nada, nadie y alguien se sientan infiltrados, filtrados e involucrados en el proceso de comunicación política que, cualquiera, puede interpretar a su libre expresión-presión en cualquier otro medio impreso, electrónico y digital nacional e internacional, los muertos-desconocidos son doble y triplemente desconocidos estadísticamente con la estricta confiabilidad de la acumulación y la especificación de datos oficiales y extraoficiales reverberando en el país de las sombras espectrales.





Para más o menos paliar lo que se tenga que apalancar, va Bertrand Russel:





“La ética es esencialmente un producto del instinto gregario, es decir, del instinto de cooperar con aquellos que van a formar nuestro propio grupo contra aquellos que pertenecen a otros grupos. Los que pertenecen a nuestro propio grupo son buenos; los que pertenecen a grupos hostiles son malvados. Los fines que persigue nuestro propio grupo son fines deseables, los fines que persiguen los grupos hostiles son nefastos. La subjetividad de esta situación no es evidente para el animal gregario, que siente que los principios generales de la justicia están del lado de su propio rebaño. Cuando el animal ha llegado a la dignidad del metafísico, inventa la ética como la encarnación de su creencia en la justicia de su propio rebaño.”





Los excesos acumulados en las acciones y en los hechos de los Estados-nación, a la sombra de una crisis política, económica, cultural y humana en cada uno de ellos, en el concierto y en el desconcierto, en el control y en la manipulación, de “orden y progreso”, reaccionan más para el mal que para el bien, porque en el caso presente del coronavirus es la biopolítica del poder -a todo modo- el que re-configura a corto plazo autoritario de los gobiernos con los gobernados, aprovechando el ensimismamiento del confinamiento con el miedo y/o el horror vacui para “cambiar” las mismas relaciones del poder con el poder de hacerlas -por ley y justicia- diferentes con un golpe de Estado blando autoritario para la contención y la acentuación que después del virus todavía hay una mejor vida por rehacer de entre los derechos y los desechos humanos y un innovado distanciamiento social-vía lo digital-virtual para que nada, nadie y alguien diga nada de nadie y de alguien.





Así está y estará el mundo de arriba, el cielo de en medio y la tierra de abajo con el recambio de las piezas viejas por las piezas nuevas: lo que Pasolini comprendió de Gramsci para los años 70, está, reciclada e innovadamente, de vuelta -de tuerca-: la cuarta tuerca, la del ingenio y el genio mexicanos.