Peligro en las alturas

Con 135 desarrollos inmobiliarios en proceso en Mazatlán, de los cuales 89 son departamentos turísticos verticales, es innegable que el crecimiento continuará en el puerto, algo que sin duda le trae beneficios económicos, pero más allá de llenar el Malecón de torres, lo más importante es que los servicios no colapsen y que estos edificios sean realmente seguros para quienes los van a habitar.

Y es que los edificios de altura representan grandes desafíos desde el punto de vista de seguridad contra incendios, ya que la evacuación de una gran cantidad de personas y la implementación de un sistema de detección y alarma efectivo se dificulta en este tipo de espacios a grandes alturas.

Local El crecimiento vertical de Mazatlán presentará un nuevo reto para el cuerpo de bomberos

A esto se le suma que el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán solo cuenta con dos camiones escalera con una altura máxima de 105 pies (32.004 metros), la medida más grande a nivel mundial, los cuales nunca llegarían a un piso 20 en caso de un incendio. Y las torres más modernas que se construyen actualmente sobrepasan esa altura.

Más allá del boom inmobiliario, del lujo y el confort que estos edificios ofrecen, debe existir la garantía de que estos son construidos con materiales inflamables y que su infraestructura permita el acceso del equipo de emergencias.

Sabemos que la dirección de Planeación revisa los planos de los desarrolladores, pero también sabemos que en este tipo de proyectos hay mucho dinero en juego, así que esperemos que las cosas se estén haciendo conforme los reglamentos y que no paguen justos por pecadores cuando se suscite una emergencia en la parte más alta de alguna de esas torres.

El derecho al retorno

Sinaloa es uno de los pocos estados del país que cuenta con una Ley para atender, prevenir y combatir el desplazamiento forzado interno, sobre todo el provocado por la violencia, pero en la realidad, los gobiernos suelen caminar más lento de lo que los congresos aprueban legislaciones y sobre todo, muchas veces suelen hacer las cosas con prisas, de mala gana o, sencillamente, con la intención de publicitar que se resolvió una crisis, cuando no es así.

El caso más reciente es el postulado por la Secretaría de Bienestar del estado, encabezado por María Inés Pérez Corral, en el sentido en que ya vende como exitoso en Ciudad de México, ante la Secretaría de Gobernación, el supuesto plan piloto de retorno de las familias desplazadas de la sindicatura de Tepuche, expulsadas por el grupo del narcotráfico de Los Chapitos tras la guerra contra las huestes de Jesús Alexánder Sánchez, “El Ruso”.

También puedes leer: No hay condiciones para el retorno de los desplazados a sus hogares; alerta CDDHS

Que los habitantes vuelvan a sus hogares, después de tres años, es más bien una decisión voluntaria de las familias que no encontraron un asidero en la ciudad, que los colme de esperanza. De nueva cuenta, la necesidad se hace presente para regresar.

Pero muchos retornarán sin las garantías que la Ley aprobada en 2020, justamente por una mayoría morenista en el Congreso, otorga a quienes son víctimas de desplazo forzado. Hay que recordarle a María Inés que no se trata de un fenómeno meteorológico, sino de un delito que castiga el código penal desde hace tres años.

¿El Ejército, Guardia Nacional y las autoridades locales ya dieron su diagnóstico en materia de seguridad en la zona? Testimonios de pobladores señalan que los narcos siguen en la zona, de vez en cuando los comandos patrullan caminos y carreteras. La violencia potencial sigue vigente en tanto los criminales sigan asentados.

Que haya tregua no quiere decir que el monstruo no esté agazapado entre los matorrales. También existen otros factores para que el gobierno de Sinaloa considere antes de vender como exitoso un plan, y para eso María Inés y sus colaboradores tienen que revisar de manera minuciosa la Ley en la materia para generar condiciones más o menos estables, y no atenerse a que “el pueblo es sabio” y sabrá cuanto volver a sus terruños.

Desde luego, a la secretaria le conviene que regresen, así evitan planear el tema de las viviendas a las que tienen derecho las víctimas de este delito, por el cual, según datos de la Fiscalía, no existen carpetas de investigación y menos sospechosos, aunque los perpetradores sigan paseándose en las camionetas.