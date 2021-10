Pásele, pásele a ver el nuevo gabinete estatal

Si bien es cierto que el gobernador electo, Rubén Rocha Moya tuvo grandes aciertos en elegir por ejemplo a gente como el Secretario General de Gobierno, a la titular de la Secretaría de Educación Pública, que son gente que sabe lo que hace, también es permitido decirle que la regó, y la regó porque no todos los sinaloense tienen buena opinión del ex rector de la UAS.

Cómo es posible que un hombre serio, un hombre estudioso, un hombre de letras, juegue con la alta responsabilidad de lo que significa una secretaría, así sea la de menor importancia, todas son respetables.

Nos referimos a la secretaría del deporte donde puso como titular, no tenemos la palabra exacta para describirlo, no sabemos si es un payaso, un animador, lo cierto es que es un hombre que hace gala de su léxico, de sus extravagancias para divertir a la gente.

Sí Rocha Moya tenía el compromiso en ayudarlo, con todo respeto para los trabajadores de los mercados, pero creemos que el Chango Ote, sería bueno para andar de merolico en los mercados, si no vean el denigrante video donde le compra calzones a mujeres y hombres en pleno centro de Culiacán.

En el video se ve, como aborda a jovencitas, señoras y hombres, por un altavoz grita que compra los calzones que traen puestos, algunos caen, se quitan el calzón y el Chango Ote, paga 500 pesos.

La gente que le gusta el beisbol, lo conoce, pero no crea que es jugador, es el animador de los tomateros, no se le conoce a que grado está involucrado en el tema del deporte, lo que dicen es que lo único que sabe es correr cuando alguno de los asistentes no le aguantan la broma y tratan de reclamarle…y pega la huida a toda carrera.

Los mal pensados dicen que ´Rocha Moya no dio a conocer quién ocupará la dirección del DIF estatal, porque todavía no convence a la Gilbertona, por más que a ella si le ha mandado ramo de flores para que acepte el puesto, no logra meter en cintura.

Gilberto Salomón Vázquez, a quien se le conoce como 'La Gilbertona', se convirtió en una sensación viral por sus majaderías, él mismo ha revelado que antes se dedicaba a la prostitución.

La Gilbertona hizo campaña a favor de Rocha Mocha, incluso en el cierre de campaña fue una de las sensaciones en el templete, cabe aclara que no se le critica por su homosexualidad, sino por sus extravagancias y el léxico que tiene.

Otra muestra del gabinete es la diputada Flor Emilia Guerra, cuyos méritos es el acercamiento que tiene con el primer círculo de Rocha Moya, los mazatlecos se preguntan por qué dejó la legislatura si ellos la reeligieron por tres años más y ahora se va a pesca.

Las lengua largas aseguran que ni siquiera conoce el acuario de Mazatlán, los pescados nada más cuando se los come, por lo demás, apenas sabe que el agua de mar es salada, aunque hay que darle un voto de confianza, a lo mejor aprende, porque eso sí, los conocimientos que tiene son sobre educación, que tal si se esmera y a final de sexenio ya sabe para qué son las atarrayas.

En caso de no dar el ancho, sería otro mal sexenio para los pescadores, que cada que cambio de poder, les va como en feria, ya que desde la llegada de López Obrador los súper delegados de pesca, los han dejado de la mano.

Los personajes que estuvieron en campaña, forman parte del populismo que rodea, algunos nada que ver con la política, pero si más relacionados por divertir a la gente, que quizás no tengan nada que ver con el mundo de gobierno, pero que quizás pudieran resultar más serios y eficientes, que quienes tengan experiencia en este ambiente.

Ya se medirán los resultados, de estos personajes que no se acercan a nada al nombramiento que les dieron según las críticas en redes y en otros medios.

Queda darle es beneficio de la duda, sobre todo, por aquellos que son unos expertos en el tema y han dejado mal parados sus puestos, que sólo llegaron a rascarse la barriga, no siendo changos.

