Partidos que sirven como acompañante

Se dice que México está en recesión, que la economía del país está estancada y de acuerdo a los que saben, advierten que la economía mexicana acumuló dos trimestres consecutivos con tasas de crecimiento negativas, lo que es una situación seria para todos, bueno para la clase política no, porque no le importa, no les interesa, o de plano, les vale “cheto”, por no decir otra cosa.

Esto viene a colación porque a los políticos les vale madre lo que pase en lo que se refiere a apretarse el cinturón, es decir, quieren más, no les importa los discursos del presidente en las mañaneras que se desgañita casi a diario llamando a vivir la austeridad, no, al contrario, en Sinaloa quieren crear seis partidos políticos más, no se conforman con los seis, bueno siete con el PRD que aunque no recibe financiamiento público, está en la palestra.

Si la Comisión Temporal para la Revisión y Dictamen del Procedimiento de Constitución de Partidos Políticos Estatales del Instituto Estatal Electoral –IEES-, una vez que revisen si cumplen con los requisitos legales, llegan a aprobarlos, cuánto dinero se requerirá para sostenerlos.

Todos los sinaloenses tendremos que pagar más impuestos para poder sostener a los nuevos partidos: Movimiento Auténtico Sinaloense A. C. Asociación Promotora del Partido Alianza Sinaloense A. C. Ciudadanos por constituirse en Encuentro Solidario Sinaloa A. C. Movimiento laborista Sinaloa A. C. Acción Ciudadana por Sinaloa. Pueblo Organizado Libre e Independiente, AC.

Pues tan sólo en el financiamiento público aprobado por el Instituto Estatal Electoral para el ejercicio 2022 fue de 145 millones 880 mil 776 pesos, tan sólo para seis partidos, aunque cabe aclarar que ese financiamiento se otorga de acuerdo a la votación del último proceso electoral.

De acuerdo al IEES este año los partidos recibirán para actividades ordinarias y específicas: Morena obtendrá 55 millones 716 mil 441 pesos; PRI 34millones 204 mil 137 pesos; PAN 17 millones de pesos; PAS 16 millones 023 mil 225pesos; Movimiento Ciudadano 12 millones 088 mil 622 pesos y el Partido del Trabajo, diez millones 925 mil 690 pesos.

Así que debemos de prepararnos para sostener doce partidos en Sinaloa, sólo falta que el IEES los apruebe en su caso, para saber, quiénes son sus dueños y la forma en la que los van a regentear.

Tal parece que la conformación de un partido político deja buenos dividendos, porque de qué otra forma nos explica el deseo de que cada vez que se le antoja a un individuo pretende formar un patrimonio de éste tipo.

Quien no recuerda a la familia González que se hicieron millonarios, el niño verde, no dejaba el poder, su padre formó el Partido Verde Ecologista que sólo es ariete del partido que encabeza el poder, siempre aliado del PRI, pero cuando los astros ya no se alinearon con el tricolor, de inmediato el Verde lo abandono y ahora anda en tórrido romance con Morena. Lo mismo ha pasado en lo local, como es el PAS que siempre se alía, ya lo hizo con el PRI y Nueva Alianza, ahora también anda de ofrecido con Morena

Ojala que el IEES se ponga las pilas y no apruebe a otros “pretendientes” que sólo sirven de damas de compañía para el mejor postor, pero que a final nos cuesta a los que sí pagamos impuestos.

NO TIENEN SU LUGAR SEGURO

El haber caminado en campaña con la ahora alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, no les asegura el puesto su a los actuales funcionarios de primer y segundo nivel de Escuinapa.

Todos sin excepción alguna se encuentran en constante evaluación por parte de la Presidenta Municipal quien no se tentará la mano para remover a quien no de "el ancho".

Aunque "Blanquita" no ha realizado mención alguna sobre algún funcionario en específico, son al menos dos quienes están quedando a deber a su cargo y que pudieran ser los primeros en sufrir cambio.

Uno de ellos, es la dirección de Atención Ciudadana, un puesto que en el papel debería de brindar atención al ciudadano y al menos tratar de resolverle su petición sin necesidad de llegar a la oficina de la Presidenta.

El otro espacio, es la dirección de Bienestar, a cargo de Daniel Lara, quien debería estar enfocados en la búsqueda o gestión de proyectos para el bien ciudadano y solamente se la ha pasado en los programas de vacunación.

La primera evaluación de los funcionarios será al concluir los primeros cien días de Gobierno, ahí veremos quien al menos se lleva un jalón de orejas por parte de la presidenta municipal.