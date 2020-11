Paridad en las gubernaturas

"La democracia es una falacia si no cuenta con las mujeres"

Rafaela Pastor

La paridad es más que un derecho o una reforma constitucional; es un principio vivo de una democracia que se perfecciona.

Imposible entender la crisis política y democrática por -entre otros- su falta de incorporación, y basta mencionar los movimientos sociales de los últimos años que buscan sustantivar la igualdad de las mujeres en cada uno los espacios, entre ellos el público.

En el 2019 presenciamos un momento culmen con la reforma constitucional de paridad de género; no obstante, en el preludio de los comicios de 2021 no todos los congresos locales de los estados extendieron las reformas a las leyes secundarias y los partidos políticos no han armonizado su normatividad interna en materia de paridad, que ya es un mandato constitucional para los más de 21 mil cargos que se compiten, por lo que se espera que en breve el INE emita lineamientos para cumplir con la norma. Sin embargo la mayor desarticulación para su implementación legal se centra en las gubernaturas, ¿cómo resolverá mandatar el consejo general del instituto a los partidos políticos para aplicar el principio de paridad en la postulación de candidaturas a las gubernaturas?

El pasado domingo se cumplieron 41 años desde que Griselda Álvarez, tomara posesión en Colima y se convirtiera en la primera gobernadora del país; desde entonces, 6 mujeres más lo han logrado a través de las urnas y dos más fueron provisionales, no exentas de casos de violencia política como lo fue la elección y toma de posesión de Martha Erika Alonso, que ejerció tan solo por diez días el cargo y en el que las causas del accidente que provocó su fallecimiento aún no se esclarecen.

Actualmente solo dos mujeres son titulares de los poderes ejecutivos locales, una de ellas de estados que se renuevan, por ello la urgencia de implementar acciones afirmativas haciendo uso de la aplicación de este principio en su dimensión horizontal y en la que facultad implícita a raíz del juicio SUP-JDC-2729-2020 promovido por “Equilibra, Centro para la Justicia Constitucional, A.C.” y en el que se prevé se resuelva mandatando a los partidos, alianzas y coaliciones a establecer bloques de competitividad y garantizando al menos 8 candidaturas para mujeres: recordemos, la paridad es el piso más no el techo. Así pues, faltan unos días para conocer los avances y retos de este proceso 2021 que sigue insertando nuevas reglas del juego electoral para garantizar la igualdad.