¿Para cuándo la ley de protección a periodistas?

El próximo lunes concluye el primer periodo ordinario de sesiones de esta Sesenta y Cuatro Legislatura, y si bien es cierto que la pandemia del Covid-19 les ha pegado duro a los legisladores, también es cierto que los diputados han dado muestra de resiliencia.

Los legisladores no la han tenido fácil, ya que casi la mitad de diputados que conforman la legislatura se han contagiado empezando por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro, -hasta este martes van 15 en total.

El último Martín Vega Álvarez, del PAS, sin embargo, apenas pasan la cuarentena, para no contagiar, algunos todavía enfermos se integran a sus comisiones, bien por ellos, anteriormente, los legisladores se conformaban con levantar la mano, ahora, por lo pronto, las comisiones están sesionando diariamente, y eso es para aplaudir.

Apenas con tres meses de ejercicio legislativo, los avances han sido muchos, aunque algunos quisieran que se vieran, otros que se ocultaran, como es el caso del aborto que tal parece no saldrá en este primer periodo, aunque se especula que durante el receso, se llevarán a cabo sesiones extraordinarias para tal fin.

Las dos últimas legislaturas, han dado pasos agigantados en sacar iniciativas de ley que estaban congeladas, lo importante en un parlamento es que se hable con la verdad, y eso, es lo que se ha distinguido en lo que se refiere a las iniciativas.

A los promoventes les dicen cuáles son viables, cuáles no pueden salir adelante, sobre todo, las que requieren invertir recursos, o bien, los invitan a que las ratifiquen, pero, como siempre, hay un prietito en el arroz.

La iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa que se entregó a la presidenta de la Junta de Coordinación Política Graciela Domínguez Nava, en junio de 2019 sigue en la congeladora pese a que en su momento los diputados aseguraron que este tema sería prioritario para la 63 Legislatura.

Se llevaron a cabo una serie de foros y mesas de trabajo para atender este tema, que estaba dentro de la agenda legislativa, “porque se trata de proteger vidas, que es lo más valioso en lo que tenemos que enfocarnos quienes estamos en las instancias de decisiones”, dijo en su la presidenta de la Jucopo.

En este tema, Sinaloa necesita avanzar, debido a que hay un retraso con respecto a otras entidades del país, donde el tema de protección a defensores sociales, periodistas, se ha ido dejando para después.

No queremos que Sinaloa forme parte del número de asesinatos, no queremos otra Lourdes Mendoza –asesinada en Tijuana-, consideramos que el asesinato de seis comunicadores en quince años en nuestro estado, son suficientes como para que se le dé la importancia que merece el salvaguardar la vida de todos los que se dedican a informar diariamente.

Conociendo la sensibilidad del diputado Feliciano Castro, no dudamos que impulse esta iniciativa, ya que como dicen los comunicadores, sólo falta voluntad política, y a eso se atienen quienes en noviembre, a unos días de que inició la presente legislatura, acudieron a la Oficialía de Partes a ratificar la mencionada iniciativa para que se dictamine y apruebe para que de una vez por todas, se brinden garantías de seguridad para la labor periodística y de defensa de derechos humanos en Sinaloa.

Premia a quien le besa la mano

No cabe duda que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres es muy agradecido, con quien jale con él, para esos oro y plata, a los que no, puñalada y denostación en público.

Por eso no extraña que los regidores del PRI de la pasada administración municipal 2018-2021, hayan trabajado mejor que los regidores de Morena, y que el Químico a cuenta de esa lealtad, a algunos ya les ofreció puestos en su nueva administración.

De tal manera, que la ex regidora Guadalupe Aguilar Soto, que renunció primero al PAN y no se sumó a ninguna bancada, le aprobó todo al Químico Benítez Torres, hoy es la directora del Archivo Histórico Municipal.

El regidor Felipe de Jesús Velarde Sandoval, es ahora el nuevo director del Rastro tipo TIF, y no la tiene fácil, porque le encargaron que sacara a esta paramunicipal de los números rojos en que está. A ver si no hay conflictos de interés en su cometido.

Ni se diga de Ricardo Michel Luna, que no está dentro de la administración, pero sí varios familiares. Al igual que otros ex regidores.

Y no extrañe que el ex regidor y también ex alcalde suplente, José Manuel Villalobos Jiménez, lo acomode,, ya que se la lleva muy seguido en el Palacio Municipal.

¿Y los que siempre le daban el voto en contra? Han preferido guardar distancia.

No es de extrañarse que a los regidores de la actual administración, les esté refiriendo su osadía de no cuadrarse ante el alcalde Benítez Torres, como lo hizo el pasado miércoles en la sindicatura de Villa Unión, en donde los acusó de parar su trabajo casi un mes y perder su valioso tiempo.

Refirió también a un partido político en específico, que aunque no lo dijo por su nombre, de todos es sabido que la mayoría de los regidores conformados en el bloque que se opuso al Químico, son del Partido Sinaloense (PAS), por lo que esa herida le sigue molestando y la seguirá sacando a la luz cada vez que se pueda y se acuerde.