Opacidad, sinónimo de corrupción.

La información que generan las autoridades de los tres niveles de Gobierno es pública, y es la materia prima del trabajo y análisis que realizan organizaciones de la sociedad civil dedicadas a temas de transparencia y rendición de cuentas; es el caso del Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C, nuestra materia prima es precisamente la información que genera el Ayuntamiento de Mazatlán, en este caso, porque el campo que trabajamos es local.

Para realizar nuestros análisis sobre uso y destino de presupuesto, la información la obtenemos por dos vías: la que se publica en páginas oficiales diseñadas para que los sujetos obligados (autoridades) la suban y la pongan a disposición de ciudadanos; y la que obtenemos a través de solicitudes de acceso a la información; de esta manera podamos tenerla y usarla. Es importante tener claro que toda la información que genera y administra la autoridad es nuestra, no es de un Gobierno ni propiedad de autoridades en turno. El Gobierno, de cualquier nivel, está obligado a publicar la información que genera y entregarla si se le solicita por acceso a la información, para eso hay plazos legales que debe cumplir.

Como organización ciudadana hemos detectado que, de manera sistemática, los sujetos obligados han adoptado prácticas para dilatar la publicación de esa información que, como sabemos, es de todos; también recurren a malas prácticas a la hora de entregarla si se trata de responder solicitudes vía transparencia.

En nuestra experiencia, las autoridades municipales nos han respondido que la información solicitada no corresponde al área, por lo tanto, no la tienen; también que la información está clasificada porque corresponde a un expediente abierto en investigación, cuando no es así; o nos dan largas aludiendo a que no comprenden la pregunta, y así, sin justificación, extienden los plazos de entrega, la niegan o simplemente no responden. Otro obstáculo es que responden con un link, una liga de google drive que, se supone, contiene la información que pedimos, pero al abrirla no lleva a nada, no existe o no contiene la información que pedimos.

A lo largo de los seis años que tenemos como organización hemos aprendido a responder estas evasivas y a enfrentar por distintas vías las prácticas dilatorias, sólo así hemos tenido acceso a la información que solicitamos al Gobierno municipal. A esto nos dedicamos y mantendremos el dedo sobre el renglón, pero estamos seguros que muchos ciudadanos enfrentan lo mismo o más obstáculos, sin duda es muy grave que la propia autoridad nos ponga el pie en el camino de la transparencia.

En un Gobierno sin transparencia crece la desconfianza social hacia las autoridades; la opacidad en una administración pública hace pensar que algo se oculta aunque no sea así. La opacidad puede ser sinónimo de corrupción.

Preocupados y ocupados por estas prácticas en el Ayuntamiento de Mazatlán, nos acercamos con la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (Ceaip) para exponer la situación, porque estas barreras desmotivan a cualquier a la hora de cuestionar y usar la herramienta para conocer información; por otro lado, se trastoca el derecho a la información pública como lo estable el Artículo 6to., de la Constitución y el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del que México es parte.

La Ceaip aceptó que estos obstáculos existen en otros ayuntamientos del Estado, y como órgano garante se comprometió a diseñar una campaña para informar a los ciudadanos los medios a su alcance para responder a estos obstáculos en el acceso a la información, así como a sancionar por incurrir en este tipo de prácticas dilatorias. Sin duda, estos compromisos son importantes porque ayudarán a disminuir la opacidad que enfrentamos. En este caso, las acciones de la Ceaip son clave para reducir en lo inmediato las malas prácticas, es la autoridad.

Como ya lo mencioné, la información es del ciudadano no del Gobierno, ni de los trabajadores de una administración; la información que generan y administran como autoridad no es para ocultarla ni limitarla, es para ponerla a disposición de los ciudadanos, para abonar a una sociedad más informada y participativa.

Los invitamos a identificar este tipo de obstáculos y a denunciarlos directamente ante la Ceaip o en las organizaciones de sociedad como el Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., nosotros podemos ser puente para que su denuncia llegue a las autoridades correspondientes. Defendamos nuestro derecho, porque se trata de derechos, no de caprichos.

Con esta reflexión me despido y espero con gusto sus comentarios.





“La peor enfermedad en el mundo hoy en día es la corrupción. Y existe una cura: la transparencia”.

Bono.

Activista y cantante.

*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público y estudiante de Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.