Observatorio Ciudadano | Se buscan regidores y regidoras. Informes aquí.

Los regidores y regidoras llegan a los cabildos acompañando al alcalde o alcaldesa electa como parte de su planilla, no son electos, la ciudadanía no tiene oportunidad de votarlos, es por eso, que lo menos que merecemos como sociedad, son regidores y regidoras con perfil, preparados para el cargo y con plena claridad de sus funciones y de su rol en un Cabildo. Lo mereceremos y lo tenemos que exigir.

Hoy sabemos que eso no es requisito, los regidores y regidoras que ocupan esos cargos llegan principalmente por relaciones de poder entre partidos, por cuotas políticas, por relaciones de amistad con los alcaldes o alcaldesas electas o por compensación de favores, es una realidad; pocas veces se alude a su perfil y a su preparación para el cargo, aunque lo tengan. La otra realidad es que una parte de los regidores y regidoras que llegan no tienen conocimiento de lo que realmente les corresponde y esa curva de aprendizaje se vuelva larga o puede tardar toda la administración. Es común ver en los cabildos regidores y regidores que hablan poco o nada, que no asumen posturas, que no participan o que no se involucran en asuntos públicos con fondo político; sólo asisten, levantan la mano y se van.

Acabar con esa percepción que se tienen de la figura del regidor depende, en gran medida, de ellos mismos, de su trabajo y de sus acciones, no hay esfuerzo sin resultados; es una realidad que hay municipios donde la ciudadanía no conoce a sus regidores, ni en persona ni por nombre.

En ese contexto es donde entramos como organización, ya que Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C. es parte de la Alianza Nacional RegidorMx, que agrupa a 16 organizaciones ciudadanas que impulsan la transparencia de los cabildos en cerca de 30 municipios. Los pioneros son los colegas de Plan Estratégico Juárez que llevan años implementando acciones en los cabildos para mejorar en la trasparencia y abrirlos cada vez más a la participación ciudadana.

Y para sumar, este año vamos en esa Alianza Nacional para impartir un Seminario de capacitación para regidores y regidoras electas de todo el país, es una capacitación sin costo y en línea para acercar información útil y necesaria para los próximos ediles de México, el objetivo es colaborar para potenciar su perfil y adentrarlos en la información que realmente es útil. Esto, sin duda, acorta la curva de aprendizaje.

Es por eso que buscamos regidores y regidoras para que se sumen a esta capacitación vía remota, estamos convencidos que será de gran utilidad; además tendrán la oportunidad de conocer a homólogos de otros municipios y compartir experiencias, pues muchos ediles que asumirán el cargo probablemente han ocupado esta encomienda en otras administraciones y tendrán oportunidad de compartir su paso por las administraciones, buenas y malas prácticas detectadas.

El seminario se impartirá vía zoom y consta de cinco sesiones semanales que se llevarán a cabo sólo en agosto, en vivo. Acá les compartimos los días de trabajo y el temario propuesto:

El próximo 01 de agosto arrancamos con el tema “Retos de la democracia en México”; la siguiente sesión es el 08 de agosto con el tema: “Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”; el 15 de agosto se continúa con la ponencia “Gobiernos locales de calidad”; y el 22 de agosto con el tema sobre “Planeación y presupuesto con participación ciudadana”; y cerramos el 29 de agosto con “Perspectiva de género y diversidad sexual”. En un Seminario corto, pero con los temas que consideramos clave para llegar con una perspectiva más amplia a sus cargos.

Los regidores y regidoras interesadas pueden registrarse en el siguiente enlace https://bit.ly/SeminarioRegidurias el objetivo es simple: ofrecerles herramientas que fortalezcan el desempeño de su labor pública.

Este Seminario resulta importante porque será impartido desde sociedad civil y la mirada externa a la autoridad es fundamental, ya que se comparte una visión de lo que realmente exige la sociedad de sus regidores y regidoras, porque es a la ciudadanía a quien realmente le deben rendir cuentas más allá de los compromisos con partidos o con políticos. Es a la ciudadanía a quien se deben.

La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa establece claramente la función de los ayuntamientos, de sus cabildos y de sus integrantes, en este caso los regidores y regidoras tienen obligaciones y responsabilidades específicas; su encomienda también es participar directamente en la vigilancia del manejo de la hacienda pública, inspeccionar y vigilar la administración municipal; identificar y denunciar malas prácticas porque son representantes de la ciudadanía en una administración y queremos que ese rol lo desempeñen de la mejor manera.

Desde este espacio convocamos a los regidores y regidoras a sumarse al Seminario de Capacitación 2024 convocados por organizaciones de sociedad civil de 16 estados del país, abierto a regidores y regidoras electos; queremos ver a servidores públicos interesados en su capacitación y asumir el cargo como realmente la ciudadanía lo merece. Estamos seguros que este Seminario les será de gran utilidad para avanzar en cabildos más abiertos y más transparentes.

Nos leemos en la próxima.

*Gustavo Enrique Rojo.

“La justicia es la constancia de una perpetua voluntad." San Bernardino De Siena





observatoriociudadanomzt@hotmail.com

@observatoriomzt

FB: Observatorio Ciudadano de Mazatlán

IG: observatorio ciudadanomzt

*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público, Auditor Forense Certificado y estudiante de Derecho, especializado en temas anticorrupción.