Observatorio ciudadano | Se asoma corrupción en el Hospitalito de Mazatlán

Hace unos días recibimos un expediente referente a una denuncia que se presentó de manera anónima ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán por “advertirse actos, omisiones y/o hechos que pueden ser constitutivos de faltas administrativas y faltas de particulares, posible comisión de delitos”, así se lee en el documento, este caso podría implicar presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos del Hospital Municipal “Margarita Maza de Juárez”.

El expediente contiene información sobre una licitación pública sobre medicamentos y la existencia de un contrato formal por la compra. Este caso, incluso, ya está en la oficina de la Síndico Procurador y en la oficina de los regidores, ambas autoridades están enteradas de la situación; él o los denunciantes han puesto el caso en los servidores públicos adecuados, en los involucrados y en los que pueden intervenir para que este caso se investigue. La situación al interior del llamado “Hospitalito” es de dominio público, se rumoran prácticas, al parecer, irregulares precisamente en la compra de medicamentos, basta revisar las actas del Comité de Adquisición para darse cuenta que se está beneficiando a los mismos proveedores, el caso no es nuevo, lo cuestionable es que se sigue permitiendo.

¿Apoco creen que nadie sabe lo que está pasando en el Hospital Municipal de Mazatlán?, no es casualidad que este 2023 la Dirección de Servicios Médicos Municipales resultó la más beneficiado de todas, su presupuesto municipal aprobado es de 155 millones de pesos, casi el doble de lo que ha recibido otros años, esto de acuerdo con información solicitada vía Transparencia.

Como organización valoramos la confianza de los ciudadanos que nos entregan expedientes completos con denuncias y hechos documentados de presuntos actos corruptos esperando que algo ocurra, la realidad es que hay desconfianza en las propias autoridades investigadoras.

De nuestra parte siempre vamos a impulsar que los ciudadanos documenten malas prácticas de servidores públicos y que las denuncien ante autoridades correspondientes, pues la denuncia también puede ser anónima y los ciudadanos tienen el mismo derecho de conocer avances y resultados en las investigaciones. Sin embargo, esa es otra realidad, desconocemos por qué el Órgano Interno de Control no informa de ninguna manera y por ningún medio los casos que lleva, los avances y resultados. Es una omisión de ellos, pero un acto permitido de la autoridad superior, del Cabildo.

En este contexto, le recordamos al alcalde, Édgar Augusto González Zatarain, que el quinto punto de la Agenda Ciudadana Anticorrupción que le presentamos en noviembre pasado y que se comprometió en cumplir es precisamente que el Órgano Interno de Control rinda informes públicos, esto con el fin de que los ciudadanos conozcan el trabajo que realizan, así como el avance que tienen las investigaciones derivadas de las denuncias que se presentan y no les prescriban, como ocurrió con una denuncia que este Observatorio Ciudadano presentó en 2019 que prescribió por la tardanza en la investigación y en los resultados, por eso, no se pudieron castigar irregularidades cometidas por ex servidores públicos de la administración 2017-2108.

A la Síndico Procurador le hacemos un llamado público para que haga valer las facultades que tiene por Ley, las de revisión, supervisión y coordinación de las funciones del Órgano Interno de Control y que le otorga el Artículo 39 Bis de la LGM, y realice una revisión al trabajo que ha realizado el Órgano Interno, que evalúe la cantidad de investigaciones y expedientes que existen en el Órgano, el tiempo que llevan abiertas, los servidores sancionados y el tipo de sanciones que emiten.

Al cuerpo de regidores que le exijan al titular del Órgano Interno de Control, Rafael Padilla Díaz, que comparezca para que rinda un informe completo de su trabajo, tal y como lo ordena el Artículo 67 Bis E también de la LGM en su último párrafo. Lo que pedimos está dentro facultades que cada funcionario.

Desde el Observatorio Ciudadano de Mazatlán reconocemos que la sociedad civil se ha involucrado cada vez más en la evaluación del desempeño de los servidores públicos y, sobre todo, que estén poniendo atención en la forma en que se ejerce el recurso público, esto puede ir permeando en el actuar de los servidores públicos al saberse vigilados ahora por la propia ciudadanía. Esta situación colabora al control de actos que podrían derivar en hechos de corrupción.

Todos podemos colaborar de una o de otra manera para que ese control social ocurra… Nos leemos en la siguiente entrega y esperamos que el Cabildo y la Síndica Procuradora tomen cartas en el asunto.





“Si permaneces neutral en una situación de injusticia entonces estás al lado del opresor”.

Desmond Tutu

Premio Nobel de la Paz 1984

observatoriociudadanomzt@hotmail.com

@observatoriomzt

FB: Observatorio Ciudadano de Mazatlán

IG: observatorio ciudadanomzt

*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público y estudiante de Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.