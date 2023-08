Observatorio Ciudadano | Relleno sanitario en Mazatlán, la urgencia y el riesgo de concesionarlo

En Mazatlán existen muchas urgencias relacionadas con servicios públicos, una de ellas es la basura y su tratamiento, ya que el lugar donde actualmente se acopia es el basurón, un lugar donde se han aterrado por más de 30 años toneladas de desechos sin un tratamiento adecuado; este lugar no cumple con las normas oficiales que regulan la disposición final de residuos sólidos urbanos y el manejo especial, lo que ha provocado diferentes tipos de contaminación en la ciudad que van más allá de malos olores, como los gases dañinos que la basura genera, los llamados líquidos lixiviados que no son otra cosa que ácidos tóxicos que se filtran y contaminan los mantos freáticos.

En ese contexto, el Gobierno municipal organizó y convocó a representantes de colegios de profesionistas del puerto para que acompañaran a una comitiva del Gobierno de Mazatlán al municipio de Durango, el objetivo fue que atestiguaran el funcionamiento del tratamiento de la basura en aquel municipio. La invitación se hizo a miembros de colegios de arquitectos, ingenieros civiles, representantes del sector inmobiliario; del sector privado como la Canacintra y Canirac; y también a organizaciones de sociedad civil como al Observatorio Ciudadano de Mazatlán A.C., por eso acudimos al viaje el pasado 3 de agosto, allá pudimos ver el procedimiento que tienen en marcha desde hace años para el tratamiento adecuado de la basura.

El personal de Servicios Públicos del municipio de Durango explicó que en 1995 el basurón estaba por llegar al fin de su vida útil fue entonces que comenzaron los estudios para encontrar el procedimiento adecuado para tratar su basura bajo otro esquema y cumplir con lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003, la norma oficial que regula el funcionamiento de estos lugares. Este proceso les llevó tiempo, pero fue el inicio del cambio, en 1999 cerraron el basurón para transitar a otro proceso de tratamiento de los desechos, así comenzó la operación de su relleno sanitario en forma y en cumplimiento de las normas oficiales.

Esta exposición nos dimensionó la realidad de Mazatlán y la urgencia para buscar esquema para el mejor tratamiento de los desechos en el municipio, un asunto que le corresponde a la autoridad y que ha estado pendiente desde hace años. Si nos comparamos con Durango, por ejemplo, vamos dos décadas tarde en el tema del tratamiento de la basura.

Durante el recorrido se explicó que los estudios para este proyecto se concentraron en identificar el tipo de basura que se genera para determinar la cantidad de lixiviados que se liberan y diseñar la infraestructura adecuada; también fueron necesarios estudios para seleccionar el terreno con las condiciones ideales para la operación del nuevo relleno sanitario con especificaciones de la NOM-083-SEMARNAT-2003, la que establece características que debe de cumplir el terreno para el destino final de la basura y disminuir riesgos de contaminación.

Conocimos la planta derivadora ubicada en las afuera de la ciudad donde los camiones recolectores vacían la basura, aquí usan maquinaria pesada para empujar los desechos a unas bandas transportadoras donde los pepenadores la separan, lo que no les sirve se manda al relleno; en este lugar se hacen excavaciones y usan geomembrana de protección para evitar que los líquidos se filtren y contaminen el subsuelo; mediante tuberías esos lixiviados se depositan en lagunas de oxidación, las cuales pudimos ver que estaban a cielo abierto.

El dato interesante es que casi por dos décadas, de 1999 a 2018, la operación del relleno sanitario estuvo a cargo del Gobierno municipal de Durango a través de Servicios Públicos, sin embargo, derivado de un rezago de 12 mil toneladas de basura en la planta derivadora, la autoridad decidió concesionar el servicio a Red Ambiental, una empresa mexicana con amplia experiencia en el manejo de residuos y con presencia en más de 30 ciudades del país.

Los retos para transitar

De lo anterior, podemos concluir que el reto de la autoridad municipal es buscar los recursos económicos en lo inmediato, aunque todavía no se sabe cuánto podría costar todo lo relacionado para transitar de un basurón a un proyecto que garantice un mejor tratamiento de los desechos, esta gestión se tiene que hacer lo más pronto posible, como dije, vamos tarde. No se trata de “voluntad política”, las buenas intenciones no garantizan nada, corresponde a nuestras autoridades gestionar recursos y todos los apoyos para garantizar mejores condiciones en la calidad de vida de la ciudadanía; el rol de los ciudadanos es fortalecer proyectos como éste desde nuestra participación, por eso resulta fundamental involucrarnos de distintas maneras, la participación ciudadana hace que las cosas cambien.

Desde nuestra perspectiva, consideramos muy importante atender los siguientes aspectos en la propuesta para un nuevo relleno sanitario en Mazatlán:

Diseñar y aplicar una estrategia de socialización del proyecto donde la autoridad informe puntualmente a la ciudadanía las características del procedimiento de su propuesta para el tratamiento de la basura; cómo funcionan proyectos en marcha en municipios como Durango, los beneficios y la posible inversión pública. Toda esta información es transparencia y debe respaldarse con estudios de costo-beneficio social.





Cuando la autoridad municipal decida iniciar el proceso para construir un relleno sanitario en Mazatlán será necesario participar, todos y todas debemos involucrarnos, más si en su momento el Gobierno de Mazatlán opta por concesionar el servicio como es el caso de Durango, aquí será clave nuestra participación, porque es ahí donde se maximizan los riesgos de que se presenten actos de corrupción, ya que crecen las posibilidades de que se dirija el procedimiento para beneficiar a una empresa en particular. Desde nuestra visión lo ideal -en proyectos tan importantes como éste- es la licitación pública, no hay más; una licitación pública permite que las empresas interesadas tengan las mismas oportunidades de participar con sus propuestas técnicas y económicas, y la autoridad pueda decida por la mejor opción en todos los aspectos. Estaremos atentos a esta propuesta, no tengan duda. Saludos y nos leemos en la próxima entrega.





*Gustavo Enrique Rojo.

"Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado"

Margaret Mead, madre de la Antropología Moderna.

*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público y estudiante de Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.