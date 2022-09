Observatorio Ciudadano | Palo dado ni Dios lo quita

En nuestra sociedad, estamos obligadas a cumplir con lo que establecen las Leyes que son las que rigen nuestras conductas, por eso para todo existen ordenamientos que debemos de cumplir, en nuestra casa, en la escuela, en el trabajo, aunque, de cierta manera, nos llegamos a excusar con el principio que dice “lo que no está prohibido está permitido”, es decir, que podemos hacer lo que la Ley no establezca como prohibición, aunque no esté escrito.

En el caso de los servidores y funcionarios públicos, a ellos les aplican otros principios, como el que “solo pueden hacer lo que la ley les permite” o el que establece que “el desconocimiento de la Ley, no te exime de su cumplimiento”. Hago esta analogía por lo que ocurrió en la sesión de Cabildo del pasado jueves 25 agosto, donde se votó a favor de un dictamen presentado por la Comisión de Hacienda donde “se solicita la autorización para llevar a cabo la modificación al Presupuesto de Egresos del Municipio de Mazatlán, para el ejercicio fiscal 2022, e informar la proyección de ingresos municipales”, y donde se notó el desconocimiento que tienen los miembros del Ayuntamiento de la normatividad que rige el uso de los recursos públicos.

El dictamen lo presentó la Comisión de Hacienda con el objetivo de lograr que se asignaran recursos a partidas que no lo tenían contemplados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2022, proponiendo “fondear” estas partidas con “ingresos excedentes” y fundamentaron el dictamen de acuerdo a lo establecido a los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, y es aquí donde se nota el desconocimiento de la Ley por parte de los regidores, ya que el propio artículo 8, en su segundo párrafo establece lo siguiente: “No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por Ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes”, esto quiere decir que no se pueden asignar recursos provenientes de ingresos excedentes para la compra de la maquinaria solicitada por la Dirección de Obras Públicas, ni para la compra del equipo fotogramétrico solicitado por la Dirección de Ingresos y tampoco se puede realizar la aportación de 8,5 millones para la promoción del puerto en el evento de la Fórmula 1 con este tipo de ingresos, ya que estas partidas no tienen recursos asignados en el presupuesto 2022.

En ese contexto, el artículo 14 establece los conceptos en los que, sí se pueden aplicar los ingresos excedentes, de los que únicamente se salvan dos de los cinco conceptos para los que se solicitaron los recursos, que son el pago de resoluciones judiciales y la homologación de pensiones de viudas de policías y oficiales en retiro, siempre y cuando, a la fecha en que se realicen estos pagos existan ingresos excedentes, es decir, que a esa fecha ya se haya logrado recaudar mas del 100% de los recursos presupuestados para el ejercicio de que se trate.

Señalo el principio general del derecho porque, el que los servidores y funcionarios públicos que aprobaron el dictamen en mención desconozcan lo que establece la Ley en que la Comisión de Hacienda lo fundamentó, no los exime de las responsabilidades en que incurren, que pueden ser el desvío de recursos de acuerdo a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa que establece: “Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.

Es atribución de los Regidores participar en la vigilancia del manejo de la Hacienda Municipal, así como la de vigilar la debida aplicación y cumplimiento de las Leyes y Normas en las áreas de la Administración Municipal que se les haya asignado, y de aquí el llamado a los que votaron a favor de la autorización del dictamen para que antes de emitir su voto estudien la normatividad que aplica en torno a lo que van a autorizar, porque de ello depende el incurrir o no en responsabilidades. Recuerden que actualmente la sociedad está muy al pendiente de su trabajo y que gracias a las redes es muy fácil enterarnos de lo que hacen, y que los actos que se autoricen y que causen perjuicio a la hacienda pública pueden ser investigados y de ser el caso sancionados por tanto por la vía administrativa como por la penal. Por lo pronto “palo dado ni Dios lo quita”, el dictamen está aprobado y los recursos excedentes se destinarán para los fines que el Cabildo ya avaló.

Les dejo un cordial saludos y nos leemos en la próxima entrega sobre temas de transparencia de nuestro presupuesto, compras públicas y autorizaciones sin fundamento real.

“Hay dos opciones principales en la vida: aceptar las condiciones existentes o aceptar la responsabilidad de cambiarlas”.

Denis Waitley

Escritor.

*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público y estudiante de Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.