Observatorio ciudadano | Los regidores no tienen fuero

Todos en alguna ocasión hemos escuchado decir que ciertos políticos tienen fuero, y que eso hace que, de cierta forma, se perciban intocables, sin embargo, muy pocos sabemos que significa o hasta donde abarca ese “fuero”.

El fuero Constitucional lo obtienen aquellos actores políticos electos de manera democrática; a nivel federal lo obtienen los diputados, senadores y el presidente de la República; en lo local o estatal lo obtienen los diputados, el Gobernador y el presidente municipal.

Hay también otros actores que, aunque no fueron electos en una contienda electoral también gozan de fuero como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de Despacho, el Fiscal General de la República, magistrados de Circuito y jueces de Distrito, el consejero Presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, integrantes de los órganos constitucionales autónomos, directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos y sus homólogos en los estados de la República.

En fechas recientes se han estado desarrollando las audiencias en contra de funcionarios y ex funcionarios públicos del Mazatlán por las denuncias presentadas el año pasado por el Observatorio Ciudadano de Mazatlán (OCM), regidores y ciudadanos, por el tema de la adquisición irregular de luminarias a la empresa Azteca Lighting realizada por el Ayuntamiento de Mazatlán.

Estas compras se concretaron a través de cinco contratos en 2020, 2021 y 2022, todos por adjudicación directa y por un monto total superior a los 500 millones de pesos. Un contexto que todos debemos conocer, porque uno de los que ya se presentó a esas audiencias es el ex Alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres.

Me llamó la atención que entre los integrantes del Comité de Adquisiciones del municipio y vinculado al caso está el regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde que al momento de la compra de las luminarias era coordinador de la Comisión de Hacienda y ahora se presenta a las audiencias como oyente, sin que la Fiscalía del Estado haya solicitado al Congreso local la Declaración de Procedencia para poder juzgarlo penalmente, ya que al ser regidor integra el Ayuntamiento de Mazatlán, fue electo constitucionalmente. ¿Entonces los regidores tienen o no tienen fuero?

El fuero Constitucional tiene dos modalidades: una de ellas es la inviolabilidad parlamentaria, que consiste en que los diputados y senadores no pueden ser censurados o reprendidos por las ideas u opiniones que expresen, es decir pueden decir lo que quieran y nadie les puede reclamar; y, la otra es el fuero de la inmunidad procesal, que consiste en que para proceder penalmente contra los servidores públicos antes mencionados, se requiere de un juicio de declaración de procedencia en el cual los diputados deciden por mayoría calificada de sus miembros presentes si ha lugar o no a proceder contra el inculpado.

Revisando la Constitución Política de nuestro Estado encuentro que el Artículo 135 ordena lo siguiente:

Art. 135. Todo servidor público es penalmente responsable por los delitos que cometa y su conducta delictuosa será perseguida y sancionada conforme a las leyes penales.

Esto indica que se requiere declaratoria previa del Congreso local por mayoría absoluta de los diputados presentes para que haya lugar a proceder penalmente en contra del inculpado, tratándose de delitos atribuidos a legisladores, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de Justicia y presidentes Municipales, quienes serán juzgados por la autoridad competente.

El segundo párrafo del Artículo 135 es muy claro, en que los municipios del estado de Sinaloa sólo gozan de Inmunidad Procesal los presidentes municipales, por lo que el resto de los integrantes del Ayuntamiento, es decir el resto de regidores y regidoras, ni la figura del Síndico Procurador no tienen fuero.

Esta situación le da ventaja a los entres fiscalizadores para que las denuncias en las que se señalen responsabilidades a algún regidor o regidora puedan proceder y ser juzgados en el ámbito administrativo y penal sin tener que hacer ningún tipo de procedimiento más que la investigación correspondiente.

Hay que recordar que los regidores tienen la obligación de vigilar el correcto uso de los recursos públicos que integran la Hacienda municipal y tomar decisiones con respecto al uso de esos recursos. Al no contar con fuero los convierte en funcionarios públicos susceptibles a ser sancionados.

Particularmente en el caso de Mazatlán, el OCM ha presentado por lo menos tres denuncias ante la Auditoría Superior del Estado en las cuales se señalan presuntas faltas administrativas graves cometidas por regidores y ex regidores, pero a la fecha la ASE no se ha pronunciado. Sin embargo, sí esperamos que, cuando se pronuncie, sea para juzgarlos como a cualquier funcionario, sin distingos, ya que como lo mencioné, no gozan con fuero en la modalidad de inmunidad procesal.

Habiendo aclarado el punto, me despido y nos leemos en la siguiente entrega.

*Gustavo Enrique Rojo.

"Los servidores públicos hacen sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones"

Principio de Legalidad establecido en el Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal

observatoriociudadanomzt@hotmail.com

@observatoriomzt

FB: Observatorio Ciudadano de Mazatlán

IG: observatorio ciudadanomzt

*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público y estudiante de Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.