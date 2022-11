Observatorio Ciudadano | La firma falsa de un contrato millonario en Mazatlán

Mucho se ha hablado de la salida de Luis Guillermo Benítez Torres de la presidencia Municipal de Mazatlán y la inconformidad que generó en gran parte de la ciudadanía que el Gobernador, Rubén Rocha Moya, lo nombró Secretario de Turismo en el Estado, tal cual un premio por sus actos, recuerden que su salida de debió a una investigación en la Auditoría Superior del Estado por la compra sin licitar de luminarias a favor del proveedor Azteca Lighting, caso, que la propia Auditoría denuncia en la Fiscalía Anticorrupción del Estado donde se encuentra el expediente.

De lo que poco se cuestiona es de la implicación en este caso, del alcalde sustituto, Édgar González Zatarain, en la formalización del último contrato por un monto de 400.8 millones de pesos, cuando era secretario del Ayuntamiento.

En un principio, éste aseguró que no había firmado el acta del Comité de Adquisiciones donde se autorizó la compra de 2,139 luminarias, y efectivamente, su firma no aparece en el documento público, sin embargo, el acta en su primer párrafo precisa que “se entrega la presente acta de sesión a los servidores públicos integrantes del Comité” y menciona a Gonzáles Zataráin, en su calidad de secretario, el acta revela que el documento se le entregó, eso indica que sí tuvo conocimiento.

En el último párrafo del documento agrega lo siguiente: “Por último en lo correspondiente al punto tercero del orden del día, se procede a dar por terminada y clausurada la presente sesión, para la cual se levanta acta administrativa a las 13:20 horas del día de su inicio , firmando al calce las personas que intervinieron y quisieron hacerlo. ”, es importante resaltar que firmaron no los que se hayan opuesto, sino los que intervinieron y quisieron hacerlo.

Esos párrafos dejan abiertas muchas posibilidades. No es posible pensar que se llevan a cabo reuniones donde se reúnan los miembros del Comité de Adquisiciones a deliberar propuestas sin el consentimiento de algunos funcionarios y que, además, falsifiquen firmas como asegura el Alcalde sustituto que fue su caso.

En teoría esa redacción de que “se entrega la presente acta de sesión a los servidores públicos integrantes del Comité” es indicativo que no se reúnen, y que solo reciben los documentos para firmarlos, no así para analizar si el procedimiento planteado es el adecuado y que se cumpla con todos los requisitos que marca la Ley y el Reglamento de Adquisiciones. No es posible entender porque González Zatarain no quiso firmar el Acta, cuando en el documento no existe algún comentario o cuestionamiento de su parte que justifique su negativa.

El que no haya firmado el acta del Comité de Adquisiciones no exime al Alcalde sustituto de responsabilidades, por una parte no firma ese documento, pero lo que sí firmó fue el contrato celebrado con Azteca Lighting por 400.8 millones de pesos, un contrato que elaboró el área Jurídica a su cargo; ahora el argumento de González Zatarain es que falsificaron su firma, ¿no se dio cuenta que al interior del Ayuntamiento avanzaba un contrato millonario con su firma falsificada?

Su argumento no es creíble para muchos, en ese sentido, podríamos pensar que a él también lo premiaron al darle la Alcaldía. Esto tiene muchas interrogantes que no ha explicado y la sociedad mazatleca merece explicaciones: ¿Cuándo se enteró que habían falsificado su firma?, porque estuvo al frente del área Jurídica del Ayuntamiento donde se elaboró ese contrato, y el documento no hubiera salido de su oficina sin su autorización, tampoco hubiera avanzado el pago de 60 millones de pesos que alcanzó a entregar el Gobierno municipal a la empresa Azteca Lighting.

Si al Alcalde sustituto le falsificaron su firma, porqué lo hizo público seis meses después, ni modo que no supiera la gravedad del caso; también ha declarado en medios de comunicación que ya denunció, pero no ha aclarado ante qué instancia ni la fecha, esto es muy importante porque si la presentó en cuanto inició la vigencia del contrato, entonces ¿porqué permitió el pago de 60 millones de pesos?

Siendo secretario del Ayuntamiento tramitó, además, la recisión del contrato una vez que se decidió cancelarlo, entonces ¿por qué rescindir un contrato que de origen no valía porque contenía una firma falsa?

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán continuará cuestionando y documentando hechos que se consideren irregulares que involucren nuestros recursos públicos en lo municipal, porque vigilamos el uso y destino correcto del presupuesto desde 2015 cuando nos constituimos como asociación civil, desde entonces hemos presentado denuncias que implican a pasadas administraciones, ahora tocó involucrarnos en el tema de luminarias.

Al Alcalde sustituto le corresponden las explicaciones, es obligación, los ciudadanos lo merecen. Por ahora me despido y nos leemos en la siguiente entrega.





“Oponerse a la corrupción en el gobierno es la máxima obligación del patriotismo”.

G. Edward Griffin

Escritor, productor de cine y comentarista político.

*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público y estudiante de Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.