Observatorio Ciudadano | Demandas perdidas, omisión y daño al presupuesto de Mazatlán

El año pasado los mazatlecos terminamos de pagar una deuda de 142 millones de pesos a la empresa Nafta y Lubricantes, S.A. de C.V., ese dinero se tuvo que pagar porque un juez así lo ordenó por un caso que data desde 2012 cuando fue presidente municipal, Alejandro Higuera Osuna. En se periodo, el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, Carlos Venegas Arreola, emitió ilegalmente un Dictamen de uso de suelo a favor de dicha empresa para la construcción de una gasolinera.

La historia ya es conocida: un vecino del fraccionamiento Palos Prietos, donde se instalaría la estación, se amparó y un juez falló a su favor, esto obligó a Nafta y Lubricantes, S.A. de C.V., a detenerla obra, no pudo construirla.

En el camino pasaron muchas cosas, una de ellas y clave en este proceso, fue que, el abogado adscrito a la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Mazatlán, Omar Cuauhtémoc Lizárraga Ramos, fue responsable de atender la demanda radicada en la Sala Regional Zona, pero no lo hizo y la omisión contribuyó a que se perdiera la demanda a favor de Nafta Lubricantes, esto implicó pagarle 142 millones de pesos, con recursos públicos.

En aquel momento el abogado Lizárraga Ramos no sólo dejó de atender la demanda de Nafta, tampoco atendió otros 21 casos que pudimos identificar relacionados con otras demandas radicadas en la Sala Regional Zona Sur del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa y en la Sala Regional del Noroeste III del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. De ese grado es la omisión que ocurre al interior de un Gobierno, en este caso, del Ayuntamiento de Mazatlán.

Quise remitirme a este contexto porque coincide con lo que estamos viviendo en la actual administración municipal.

Sabemos por declaraciones públicas del alcalde, Édgar Augusto González Zataráin, que llegó otra resolución del Tribunal de Justicia Administrativa donde se ordena el pago de 190 millones de pesos a una empresa que demandó porque, en su momento, el Gobierno de Mazatlán realizó trabajos en la Avenida Cristóbal Colón y, al parecer, sin los permisos correspondientes al no ser propietario de los terrenos impactados; todo indica que no se expropió ni indemnizó al dueño. Esto casualmente ocurrió siendo presidente municipal también Alejandro Higuera Osuna, ahora por este caso se podrían perderse 190 millones a favor de un particular.

El caso de Nafta y la Avenida Cristóbal Colón, no son los únicos casos en los que, por decisiones arbitrarias tomadas en su momento por la autoridad, los mazatlecos pierden recursos debido a esas demandas; como organización hemos documentado, a través de la cuenta pública del Ayuntamiento de Mazatlán, que se han pagado también cerca de 42 millones de pesos a otro particular por afectaciones generadas a su patrimonio, en esta ocasión, por la construcción de la Avenida Oscar Pérez Escobosa, otro caso.

Ese tipo de decisiones y un deficiente desempeño del área Jurídica del Ayuntamiento de Mazatlán son factores que incrementan los riesgos para el Municipio que, debido a estas omisiones y deficiencias, podría enfrentar una crisis económica muy fuerte, ya que existen otras demandas que se encuentran en proceso y que, de no corregir errores de manera urgente, podrían perderse. Esto significa que también perdemos todos, porque el recurso que se entrega a particulares por esas demandas se pagan con recursos del erario.

El Observatorio Ciudadano de Mazatlán, A.C., ya ha reaccionado a este tema, incluso, desde 2021 presentamos denuncias por quebranto causado a la Hacienda Municipal, por pagos que representan una afectación como el caso Nafta. Como organización estamos documentando todos esos asuntos relacionados con demandas perdidas para denunciar lo que sea necesario y evitar más desfalcos al presupuesto municipal, porque es dinero que se puede destinar en acciones a favor de los mazatlecos, en proyectos de desarrollo y no entregarlo a particulares.

En ese contexto hacemos un llamado urgente al Gobierno municipal, directamente a la Secretaría del Ayuntamiento, al Órgano Interno de Control y a la Sindicatura en Procuración para que tome medidas y realicen los procedimientos para identificar y sancionar a servidores públicos que tienen algún tipo de responsabilidad en este tema, porque hay responsables y se debe aplicar la Ley por esas omisiones.

También le recodamos abiertamente a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa que está pendiente resolver esas denuncias de 2021 que obligarían a los responsables a pagar por sus omisiones.

El tema tiene mucho de fondo, pero también mucha responsabilidad que no han asumido las autoridades para resolver el problema y, en cambio, deciden prácticas resarcitorias más que punitivas. Como dije el tema tiene mucho fondo, pero seguiremos hablando de esto en otras entregas. Nos leemos pronto.





*Gustavo Enrique Rojo.

"La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública"

Ludwing von Mises Economista Austriaco

observatoriociudadanomzt@hotmail.com

@observatoriomzt

FB: Observatorio Ciudadano de Mazatlán

IG: observatorio ciudadanomzt

*El autor es Director de la Asociación Civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán. Contador Público y estudiante de Derecho, especializado en auditorías a recursos públicos y temas anticorrupción.