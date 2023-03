Observatorio ciudadano | Contratos Marco y compras consolidadas, relegadas en Mazatlán

Como organización de la sociedad civil que vigila el ejercicio del gasto público estamos obligados a capacitarnos de manera constante para opinar, transmitir posicionamientos y cuestionar con elementos y conocimiento el uso de nuestros impuestos.

Una de las normas en que nos hemos capacitado es en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, ésta ha servido de soporte en gran parte de las denuncias que hemos presentado en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y en el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán, en esta Ley se establecen las reglas para realizar las compras públicas.

De acuerdo con nuestra Constitución en las contrataciones se deberá privilegiar la licitación pública, mediante convocatoria para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, éste será abierto públicamente, a fin de asegurar las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento y oportunidad. También considera otras modalidades de contratación como invitación restringida (también conocida como Invitación a cuando menos tres proveedores), adjudicación directa y la excepción a la licitación, todas deben cumplir requisitos específicos para que se adjudique el contrato. Todos estos requisitos y procedimientos están contenidos en la Ley de Adquisiciones.

Sin embargo, estudiando dicha Ley encontraron que el Artículo 17 establece otras dos opciones de contratación que no se usan ni en el Gobierno municipal ni por el Estado, pero creemos que representan opciones para eficientizar el gasto público. Hablamos de contratos marco y las compras consolidadas.

A nivel federal la Secretaría de la Función Pública define contratos marco como “estrategia de contratación basada en un acuerdo de voluntades que celebra una dependencia o entidad con uno o más posibles proveedores, mediante los cuales se establecen especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regularán la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, o la prestación de servicios. Su objetivo principal es que estas contrataciones se realicen de manera ágil y en las mejores condiciones”.

En este tipo de contratos se invita a los proveedores de productos o servicios a adherirse, y cuando una dependencia tiene la necesidad de adquirir algún producto o servicio que esos proveedores ofrecen pueden celebrar un contrato marco y a través de CompraNet se emite cotización que le llegará a todos los

proveedores adheridos a ese contrato marco, de esta manera, el ente comprador está en posibilidades de elegir la que represente mejores condiciones para sus finanzas.

Las ventajas, incluso, para los proveedores es que tienen acceso al mercado de la administración pública; mayor certidumbre en la competencia, ya que es un mismo procedimiento de adjudicación; garantía de transparencia, pues las reglas para contratarse quedan expresas en el cuerpo del contrato marco, y el procedimiento se hace por CompraNet donde todos tienen acceso.

Para la ciudadanía también hay ventajas en esta forma de compra, ya que si el Gobierno compra de manera eficiente puede garantizar más y mejores servicios públicos básicos; abona a la transparencia en el ejercicio de los recursos, se reducen riesgos de corrupción al detectar malas prácticas como influyentismo (una forma de corrupción) al elegir contratista ganador.

Las compras consolidadas se definen como un “procedimiento jurídico-administrativo que lleva a cabo la Dirección General Contratante, mediante el cual se realiza de manera consolidada la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios de uso generalizado o sectorizado que requieran las dependencias y entidades de la APF a través de su unidad de administración y finanzas o equivalente”.

Este tipo de contratación es más compleja porque se deben integrar áreas especializadas y crear lineamientos específicos, sin embargo, optimiza el gasto por realizar compras en volumen y se puede tomar de base la normativa que ya existe.

Estas dos modalidades olvidadas y por alguna razón no aplicadas en lo local y estatal son buenas opciones para comprar o contratar servicios a mejores precios, pero como todo, es decisión de las autoridades implementarlas. Teniendo bondades y ventajas no sabemos porqué estas modalidades de compra no se aplican, en cambio, se siguen las mismas prácticas que con altos riesgos de beneficiar a los mismos proveedores con procesos poco transparentes.

Por ahora aquí la dejamos, nos leemos en la siguiente entrega.

"Quien vive con más desahogo no es el que tiene más, sino el que administra bien lo mucho o poco que tiene".

Ángel Ganivet

Escritor español