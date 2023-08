Obreros en riesgo en Mazatlán

Con el boom inmobiliario que se vive en Mazatlán se han incrementado notablemente los accidentes en la construcción, sector que desde hace dos años es la actividad con mayor número de incidentes, incapacidades, hospitalizaciones y muertes de trabajadores.

En el 2020, según la última actualización del Instituto Mexicano del Seguro Social, ocurrieron 305 mil accidentes laborales en el país, de los cuales 24 mil fueron en este sector.

El reporte señala también que entre las 10 ocupaciones más peligrosas en el país en primer lugar está la construcción de edificaciones y de obras de ingeniería civil, con mil 846 fallecimientos durante los últimos 10 años, del 2012 a 2021

Y si el IMSS ya estaba sobresaturado, con esta incidencia de accidentes en el sector de la construcción la situación se convierte en un foco rojo, ya que los trabajadores no son atendidos como se debe y en muchas ocasiones tienen ellos mismos que pagar sus rehabilitaciones.

En Mazatlán, en lo que va de 2023, al menos tres obreros han perdido la vida, mientras que otros tres han resultado heridos al desempeñar su trabajo, principalmente por caídas de altura.

La vigilancia de las normas de prevención de riesgos laborales es fundamental en cualquier construcción y en el puerto eso debe ser una prioridad, tanto para los responsables de las obras como para Protección Civil y las autoridades municipales.

Ante tantas edificaciones que se tienen actualmente, en las que llegan a trabajar hasta 300 obreros, el panorama luce complicado, por eso la importancia de aplicar con rigor los reglamentos y sanciones para que los trabajadores de la construcción puedan realizar su labor de una forma segura.

Y cuando despertamos, la violencia seguía ahí

Por más que se quieran presentar los otros datos, esos que dicen que Sinaloa ya no es violento, o al menos no se encuentra en el top ranking de homicidios y desapariciones forzadas, no se puede ignorar el hecho de que la entidad es la cuna y casa del Cártel de Sinaloa.

Y menos se puede ignorar, por más que se pretenda desconocer o invisibilizar, que este grupo criminal, conformado principalmente por las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, mantienen una maquinaria de guerra impresionante, tienen un control enorme de las calles donde a diario se observan “halcones” persiguiendo a los convoyes de fuerzas armadas, mientras reportan a los jefes de célula en tiempo real el movimiento de las tropas.

En la zona centro, desde mayo pasado, se ha concentrado un número importante de asesinatos, nada más al redactarse estas líneas dos jóvenes aparecieron con huellas de tortura y envueltos en cobijas en el fraccionamiento Colinas del Bosque y otro más en Navolato, en donde además se confirmó el levantón de otra persona.

El miércoles 2 de agosto, en una noria del ejido El Atorón, sindicatura de Eldorado, hallaron los cuerpos de una pareja de adultos mayores. El caso, se dijo, tiene relación con el litigio de unas tierras, un problema que crece en esa zona, sin que ninguna autoridad le interese. ¿Y los feminicidios?

La inseguridad está a la orden del día. Y lo que pasa en Sinaloa de Leyva no es solamente un tema de mitotes de periodistas ni de un pleito entre un líder regional “El Chapo” Isidro, y el cacique criminal Mario “Calabazas”. Es un asunto más profundo que tiene raíces en la narcopolítica, en la forma en que la delincuencia organizada gestiona los territorios, administra sus fuerzas, teje sus acuerdos y somete al Estado a una servidumbre disimulada.

Ya vienen las elecciones, y quizá por eso el gobernador Rubén Rocha Moya reduce el asunto a meros chismes de medios malintencionados, pero el monstruo del narco sigue ahí, dejando una estela de zozobra entre la población. ¿Cómo administramos el miedo y el dolor? Gracias, Morena, partidos de aquí y de allá, por la despensa. Al tiempo.