Números y contenidos del trabajo legislativo

El pasado 15 de diciembre concluimos el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de la LXV legislatura. Fueron 2 reformas constitucionales las que se aprobaron; se crearon 9 nuevas leyes secundarias y 81 reformas a leyes existentes; se expidieron 19 decretos, 6 instrumentos internacionales, 5 reconocimientos y 381 nombramientos y ratificaciones de servidores públicos. Pero, ¿cuál es el contenido principal de esta numeralia?

Las dos reformas constitucionales del periodo son de trascendencia: una al artículo primero, para incorporar el principio de igualdad sustantiva entre los géneros, con la finalidad de robustecer los esfuerzos encaminados a deshacer la brecha de género que existe en nuestro país, lo que será de observancia obligatoria para todos los entes públicos de cualquier orden de gobierno. La segunda reforma fue al artículo tercero para incorporar los conceptos de “valores científicos y humanísticos en la educación”.

Las 8 nuevas leyes que hemos expedido son: 1) Ley Federal de Revocación de Mandato, que define las reglas para el ejercicio de este instrumento de participación ciudadana que ya habíamos incluido en la Constitución; 2) Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal, 2022. Que consta de un paquete fiscal diseñado con un enfoque de justicia distributiva para la reactivación de la economía pospandemia, en el cual no se crean nuevos impuestos y se facilita el pago de los que ya existen; se refuerzan las medidas de combate a la corrupción e impunidad fiscales. No olvidemos que un logro sobresaliente fue la aprobación de tasa cero a los productos de higiene menstrual, que habrá de beneficiar, potencialmente, en este año, a más de 60 millones de mujeres que los usan y, sobre todo, al 40% de ellas que viven en la pobreza; 3) Ley General de Economía Circular, para que los productos, materiales y recursos se mantengan vigentes dentro del ciclo económico durante el mayor tiempo posible y así, reducir al mínimo la generación de residuos; 4) Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para que las políticas de movilidad prioricen a los más vulnerables, empezando por peatones, ciclistas y vehículos no motorizados y, para que el diseño de las vías públicas incorporen criterios que preserven la vida, seguridad y la dignidad de las personas; 5) Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, para combatir la injusta práctica de la apropiación cultural de diseño de textiles, figuras de barro, ceremonias, que son parte del ingenio y trabajo de los pueblos; 6) Ley Orgánica de la Armada de México; 7) Ley de Juicio Político y por último, 8) La Ley de Fomento a la Cocina Mexicana.

Difícil será, en este espacio, describir las 81 reformas legales, por lo que destacaré las más relevantes. En primer lugar fueron 23 reformas a la Ley General de Salud, en temas como la sanción a la alteración y transporte de medicamentos, salud mental, bienestar animal; regulación sobre recetas y urgencias médicas; vigilancia epidemiológica, atención materna infantil, protección de niñas y adolescentes, suplementos alimenticios y grasa trans; cardiopatías, prevención de cáncer en la niñez y adolescencia, lenguaje inclusivo, entre otros.

En segundo lugar, se realizaron 17 reformas a ordenamientos generales y federales en materia de igualdad de género, que buscan transversalizar la perspectiva de género en la administración pública, educación, salud y medio ambiente. Destacan, en tercer lugar, las reformas relacionadas con las fuerzas armadas, como las de la Ley Orgánica de la Armada, las de Ascensos y Recompensas, entre otras. En esta materia fueron 8 las modificaciones legales. En cuarto lugar están las 4 retomas en materia de migración, asilo político y refugiados. El mismo número en temas de medio ambiente, cambio climático, desarrollo forestal y tratamiento de residuos. Por último, entre las más relevantes están las que tienen que ver con el combate a la discriminación por edad, discapacidad, etnia o género.

En lo particular hay que destacar también las reformas a la Ley Federal del Tabaco para contar con espacios libres cien por ciento de humo de tabaco y prohibir la publicidad de los productos. Así como la reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes para sancionar la toma de casetas de peaje con fines de lucro, el llamado “boteo”.

Finalmente, en este recuento se aprobaron 6 instrumentos internacionales como el artículo 8 del Estatuto de Roma, Cooperación con Serbia, Prevención de la Contaminación por Buques, Prevención de la Contaminación por Aguas Sucias, Control de Desechos Peligrosos y Convenio de Bienes Culturales Robados. Los reconocimientos Medalla Belisario Domínguez, Elvia Carrillo Puerto y Rosario Castellanos. Se aprobaron 235 grados militares y 128 navales; 9 consejeros de la CNDH, 5 embajadores, entre los 381 nombramientos y ratificaciones en el periodo legislativo de septiembre a diciembre de 2021.

En suma, fueron 618 productos legislativos, nombramientos, ratificaciones y decisiones diversas las que fueron aprobadas en dicho periodo. Definitivamente, ese trabajo legislativo, ¡sí se ve!