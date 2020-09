“Nueva Normalidad”: El reto

Siempre he tenido claro que el bienestar de los pueblos tiene relación directa con ellos mismos. En un estricto sentido, el gobierno asume su responsabilidad tanto como administrador de la producción y generación de la riqueza de este, como de gobernar para garantizar el bienestar del pueblo en materia de seguridad y de la dirección próspera de la economía. El ciudadano, tiene derechos y garantías individuales que deben ser respetadas y garantizadas. También, tiene obligaciones que debe asumir, no solo en un contexto social, sino a nivel individual. Lo describo, a continuación.

Nos encontramos viviendo en un tiempo con cambios muy latentes en muchas áreas de nuestra vida. Los pasos en cuanto a avances son vertiginosos. Si vemos y analizamos esto en la línea del tiempo, los cambios que se daban en las sociedades en periodos de 50 años, hoy se dan en periodos de 5 años. ¡Estamos yendo muy de prisa!

Los criterios educativos de nuestra actualidad son completamente revolucionarios, que han venido a desplazar a los métodos de antaño -y, me refiero a los de un pasado muy reciente- que los han dejado en el desfase, en la obsolescencia.

El comercio virtual, ha repuntado drástica y exponencialmente. Tan es así, que en esta fase histórica de pandemia en la que nos encontramos, el único rubro que no solamente no ha padecido ningún tipo de crisis, sino que al contrario, ha cuadriplicado sus ganancias ha sido el del internet y el mercado digital. Mike Zuckerbeg, el dueño de facebook y WhatsApp, incrementó su fortuna de manera exponencial durante los últimos tres meses. Sus acciones de facebook subieron casi un 60% en este último trimestre.

Esto que les comparto, tiene una muy poderosa intención que nos atañe a cada uno de nosotros como entes sociales que somos parte del sistema económico, político y social.

La labor del gobierno es una, la nuestra, es otra, que en un escenario óptimo –y, no solo ideal- debemos converger para lograr avances sostenidos y de relevancia en materia social, política y económica. Es nuestra tarea la de darle muchas lecturas a estos cambios que estamos viviendo, analizarlos e interpretarlos. Conocer y entender en dónde nos encontramos parados en este nacimiento de retos económicos y sociales. Evaluar nuestras propias áreas de oportunidad y comenzar a trabajar en ello. Detectar y desarrollar nuestras habilidades, de tal forma que podamos capitalizarlas y convertirlas en nuestra -carta fuerte- de ventaja de competencia, no solo para permanecer en el mercado sino para abrirnos nuevas puertas y encontrarnos en los nuevos caminos de éxito que nos esperan, en esta versión propia que nos acabamos de crear. ¡Me refiero a nuestra propia reinvención personal!

"Averigua lo que sabes hacer, y hazlo mejor que nadie".

- Jason Goldberg,

Comienza una nueva etapa en nuestro México. Los mexicanos tenemos ante nosotros grandes retos, los cambios que se van a producir en breve harán que nos planteemos hacia dónde vamos y muchos serán incapaces de soportar los cambios. Depresiones, soledad, ansiedad, necesidades inconclusas, vacío intenso interior, incomunicación, infelicidad, inestabilidad y montones de sentimientos negativos harán que la vida para muchos sea inviable. Ese es el pago del gran avance científico y tecnológico y de cambios sistémicos que vienen, por eso la importancia de aprender a abrirnos a nuevas posibilidades y trabajar en nuestro propio Ser, desde adentro, para poder fluir a los acontecimientos y permanecer activos y productivos. Este nuevo esquema demandará un alto grado de dominio de habilidades y gestiones emocionales e intelectuales. (Este fenómeno se llama “Skill Economy”, y de esto te hablaré en mi siguiente publicación)

Mas que preocuparnos por los despidos masivos que están habiendo en todos los sectores de la economía, es tiempo de afrontar los cambios en la nueva forma de trabajar que ha llegado para quedarse, pues de igual forma que los despidos en el mercado laboral, están surgiendo nuevos empleos que requieren nuevas aptitudes, habilidades y destrezas en los candidatos a postularse.

Este periodo crítico de la crisis en el que nuestro país se encuentra –y en el planeta entero, también- identifico una oportunidad tremendamente grande para replantearnos en la conciencia qué es lo que podemos hacer de nosotros y con nosotros.

El verdadero aprendizaje de la vida, no se encuentra en el colegio con tus buenas calificaciones, en los títulos o diplomados que curses, en los idiomas que domines, en los conocimientos adquiridos. El verdadero aprendizaje es aquel que llega cuando cometes errores, cuando pierdes a alguien que amas, cuando se te presentan crisis en la vida, cuando alguien te lastima, cuando careces, cuando enfermas, cuando tu economía personal colapsa. El verdadero aprendizaje es justo cuando te toca estar en la obscuridad.

A partir de ahí, renaces, valoras, entiendes, perdonas, sanas e irremediablemente vuelves a la luz, con una fortaleza indescriptible. Y es así, como en nuestros peores momentos, la vida nos premia con las más grandes lecciones, nos prepara y nos alista para enfrentar los nuevos retos y las nuevas batallas.

Es necesario reconocernos en lo que nos apasiona. Tienes que enamorarte de lo que haces, pues de esa pasión va a surgir el amor, la dedicación y ese placer que te hará saltar de la cama a las 5 de la mañana con esa gran idea que acaba de surgirte, y que te mantendrá trabajando hasta las 11 de la noche sin que te sientas cansada o cansado.

En el camino irás descubriendo mucho de ti, irás construyendo la visión del lugar a donde quieres llegar. Estarás encontrando las formas de hacerte despegar. Sin embargo, la idea no es nada romántica, en lo absoluto; siempre van a surgir contratiempos en el camino, pero solo tu convicción y voluntad evitarán que te influyan y te hagan desistir. No olvides que un avión vuela por los cielos con todo el viento en su contra, no a su favor.

Siendo así, solo dejarás espacio para algo, y este será… para alcanzar tu éxito.

"Si hay algo que te apasiona y trabajas duro, yo creo que acabarás teniendo éxito" .

-Pierre Omidyar, fundador y presidente de eBay.