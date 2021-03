No lo dejan hablar

Al alcalde provisional de Mazatlán, José Manuel Villalobos Jiménez le comieron la lengua los ratones, parece que le dieron la encomienda de sólo ser la pantalla de la presidencia, pero no lo han dejado ser partícipe de su cargo.

Sólo en tres momentos ha tenido acercamiento con los medios, la primera en su presentación como suplente, la segunda en el recorrido de la planta de tratamiento Urías II y la tercera fue durante el recorrido de supervisión en la Gabriel Leyva.

En los tres actos, no ha salido bien librado, primero por ser señalado por no contar con la preparación adecuada para el puesto que suple, luego por no estar empapado sobre los temas que atañen a la alcaldía, como el regreso de Rafael Padilla al Órgano Interno de Control, tema del que dijo no saber nada, sólo fue el acatamiento de una orden.

El director de Comunicación Social, Sergio Rubio Rodríguez, al escuchar que Villalobos Jiménez no sabía que responder interrumpió la entrevista diciendo que había agenda que atender e inmediatamente subió al alcalde a la camioneta presidencial.

La tercera, fue durante el recorrido de supervisión en la Gabriel Leyva, acompañado en todo momento del gerente general de Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, del director de Obras Públicas, José Daniel Tirado Zamudio y de Rubio Rodríguez.

Los representantes de los medios de comunicación abordaron a Villalobos Jiménez con preguntas sobre la inversión que se realizó para remodelar la avenida o el avance que lleva "el malecón de los pobres", pero eran Núñez Gutiérrez y Tirado Zamudio quienes intervenían cuando veían que no sabía que responder y nuevamente Rubio salió a salvarlo.

Para muchos y hasta para el propio Villalobos Jiménez, fue una sorpresa su nombramiento; la mayoría le apostaba al regidor Rodolfo Cardona por su preparación. Expresiones de lastima hacía su persona se han escuchado por sus penosas declaraciones; no obstante se reconoce también que es solo un títere del Químico Benítez Torres para seguir gobernando, pues no hay que olvidar que fue él quien lo propuso como su sustituto

AGUAS TURBIAS EN EL IMDEM

En el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán, se ha convertido en una caja de misterios, pues apenas el sábado se dio a conocer la noticia de la salida de Humberto Álvarez, dejando “vacío” su cargo como director.

Pero cuál fue la sorpresa, que su reemplazo ya estaba; es ni más, ni menos, que Jorge Palomino, quien recientemente acababa de entrar al IMDEM en sustitución del ex administrador Manuel Hinojos, que fue despedido por casos de corrupción.

Ante estos cambios en las oficinas de la máxima autoridad del deporte en el puerto, hay preocupación, la primera es que las obras que tenia impulsando el Maestro en Ciencias, ya no proseguirán, el claro ejemplo la cancha Martiniano Carvajal, que sigue parada desde hace un año que se anunció la obra.

El segundo caso, es que el IMDEM, desde la salida de Álvarez no ha emitido ningún pago, llámese convenios o becas, cosa que es preocupante para los deportistas en estos momentos. Lo que sí es seguro, que al nuevo director no lo han presentado y tampoco se ha presentado, mucho menos se ha mandado un oficio a la prensa para notificar la salida de Álvarez Osuna del IMDEM, tomando un giro sospechoso, ya que el instituto sigue en la mira por los casos de corrupción.

INQUIETOS LOS ASPIRANTES DE MORENA

Sor prendidos y comiendo se las uñas están los aspirantes a candidaturas a la presidencia municipal de Mazatlán por Morena, ya que este partido ajustó los plazos de la convocatoria y aplazaron las definiciones hasta el domingo 21 de marzo.

Para Elsa Bojórquez Mascareño, David Torrentera y Roberto Rodríguez confían que el retraso de los procesos internos, es porque están realizando un trabajo minucioso, seguramente buscando una fórmula ganadora.

A ver qué gallo les canta a los morenistas este 21 de marzo, cuando el todo el país salga humo blanco y anuncien a los candidatos. Recordemos que una vez tomada la decisión no hay vuelta de hoja.