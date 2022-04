“No está sólo” ¿será suficiente para motivar a ir a votar?

El proceso electoral de Revocación de Mandato, se ha convertido en un una historieta, no hay seriedad, los chairos dicen “López Obrador no está sólo”, los conservadores, invitan a no votar y los izquierdistas que están gozando las mieles del poder, y que no olvidan su esencia: culpar y culpar cuando algo no les sale bien, ahora, sin que todavía se lleve el proceso, ya están vaticinando que el culpable de que la gente no vaya a votar será el Instituto Nacional Electoral.

El verdadero sentido de acudir a las urnas éste domingo, pocos son los que dan una explicación, nadie nos dice por qué es importante emitir nuestro voto, no, al contrario, la urgencia de los morenistas es acarrear a sus mitines como borreguitos a quienes los siguen, pero no les dicen que si su presidente la riega, se tiene que ir, o que si hace bien las cosas se queda y así cada quien podría hacer una verdadera evaluación de López Obrador, en lugar de gritar como lo hizo la Claudia Sheinbaum jefa de gobierno capitalino que se desgañitaba “no está solo, no está solo” y luego culpar al INE del fracaso que ya lo están anticipando.

La Ley Federal de Revocación de Mandato que fue publicada el año pasado establece en su artículo Quinto lo que es esta acción ciudadana:

"El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza".

Por lo tanto la revocación de mandato es ahora un derecho político de las y los ciudadanos para solicitar y votar respecto a la continuidad del presidente en el poder.

Los políticos no nos han dicho que vamos a hacer el día que estemos frente a la papeleta, muchos buscarán el nombre de López Obrador, o la palabra “no está solo” y al no encontrar lo que buscan, a lo mejor dejan en blanco la pregunta que se nos plantea: "¿Estás de acuerdo en que al presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo?".

Las culpas van y vienen y el gobernador Rubén Rocha Moya no se quiso quedar atrás y se subió al barco que viene cargado de odio contra el Instituto Nacional Electoral, al acusar que ésta Institución será la responsable de no conseguir que el 40 por ciento de los mexicanos salgan a votar para que pueda ser vinculante la consulta, pero no nos dijo que nuestra participación en las urnas ahora es un derecho político que debemos ejercer.

Rocha Moya perdió una gran oportunidad de dar clases, porque ya es su costumbre de que cada vez que agarra un micrófono, en muchas ocasiones se le olvida que es gobernador, no maestro, incluso, le da hasta por tomar lista, entonces, por qué no explicó la importancia que tiene el participar en la revocación de mandato, en lugar de: es culpa del INE y a los que ellos sirven que es a los conservadores, el INE está más aliado al PAN.

Esa acusación la debería de haberla dejado para el lunes once, porque como era la costumbre de los izquierdistas que siempre perdían, incluido él repartían culpas.

Para culpar al INE, sería necesario hacer un concienzudo estudio de su desempeño, empezando por la falta de recursos que le negó el propio presidente de la república, luego también tomar en cuenta la participación de la ciudadanía.

En primer lugar, el proceso electoral, se da cuando la gente va de salida a disfrutar sus vacaciones, no estamos politizados, por lo tanto nos vale ir o no ir a la urna.

En segundo lugar esto de revocación de mandato, no nos dice nada, si es difícil concientizar a la gente que vaya a votar por el alcalde de su comunidad, que es la autoridad más cercana, menos acudirán a la urna a votar por algo que no nos conecta

En tercer lugar, lo alejado de las casillas. Quizá andar buscando la casilla, luego, las colas, si las hay, después la falta de información, sin duda la gente lo pensará dos veces para ir a votar.