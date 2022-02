Niñas y niños en México ¿sin derecho a vacunas?

Enfrentamos la cuarta ola de contagios con nuevas incertidumbres: las nuevas variantes, la distribución de las vacunas, las investigaciones sobre las secuelas y los efectos secundarios nos tienen en estado de alerta constante; nunca antes había existido un virus que con tanta rapidez afectara a la salud e impactara con esa magnitud hasta el seno de nuestras familias.

Sinaloa ha sufrido en la primera, tercera y cuarta ola de la pandemia con casos confirmados por arriba de la media nacional, sumando al día de hoy 102,329 contagios confirmados y ubicándose en el décimo noveno del ranking en el país; sin embargo, se encuentra en el quinto lugar en la tasa de defunciones de acuerdo con los datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología.

Al interior de nuestras familias, nuestro día a día depende de información precisa para asumir riesgos en nuestra toma de decisiones ante los dilemas cotidianos: trabajo, escuela, entretenimiento, deporte… Hoy entendemos también cuanto depende nuestra salud emocional de ello. Así es que contar con información y a su vez con herramientas para garantizar esa protección y salvaguarda de la salud en nuestros hogares es impostergable. Surge, ahora, otra importante duda: ¿cuándo vacunarán a nuestras hijas e hijos?

Teórica o superficialmente parecía estar ya resuelto, hoy hay vacunas y refuerzos para casi todos los segmentos etarios, y este año crecía la expectativa. Madres y padres llevamos tiempo esperando la extensión del rango de edades para infantes, sobre todo al ver la cobertura que han implementado de hace tiempo distintos países, por citar algunos ejemplos: Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Uruguay, Colombia, y donde destacan casos como Francia, España o Dinamarca que ya han vacunado a la mayoría de adolescentes; en nuestra región, Chile cuenta con un porcentaje de más de 70 por ciento de niñas y niños desde los tres años con dos dosis.

En México, algunos estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas han iniciado la vacunación para niñas y niños a través de un programa fronterizo, en el cual gobiernos estatales proveen de transporte, y el gobierno estadounidense e iniciativa privada las vacunas. Esto ha generado movimientos y resoluciones jurisdiccionales a través de amparos para exigir la apertura y la recomendación del pasado 22 de enero de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la aplicación de dosis de vacunas a menores de entre 5 y 11 años, a las que hasta el momento se ha realizado caso omiso de parte del gobierno mexicano.

Las nuevas variantes presentan mayor transmisibilidad que las anteriores y un alza significativa de contagios que incluye a infantes y adolescentes, lo que deja ver la necesidad de agilizar el acceso a las vacunas para niñas y niños como parte de las estrategias de inmunización colectiva de nuestros países.

Organizaciones como Save the Children han arrojado estimaciones de datos con base en los cálculos de SIPPINNA: desde el comienzo de la pandemia al 16 de enero de este año, se han registrado en México casi 87 mil casos confirmados de Covid-19 entre niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años; la mitad de ellos han ocurrido en menores de 12 años. El número de muertes registradas asciende a 826, concentrándose entre 0 y 5 años, seguidos de adolescentes de 12 a 17 años: 22.52 porciento (186) de las muertes totales no estaban asociadas a ninguna comorbilidad.

El incremento presupuestal destinado a la vacunación universal debe garantizar el principio del interés superior en la niñez, no debe ser discrecional u optativo. Hoy vemos medidas sancionadoras para la población antivacunas en países del mundo que buscan hacer conciencia sobre el bien común y la importancia para la salud pública, y no dejo de preguntarme: si puede suceder a la inversa ¿multarán a los gobiernos que no vacunen?