Detrás de la frase “a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa” se encuentra la creencia y el prejuicio de que las mujeres son delicadas, desvalidas y que requieren la protección de los hombres, porque sin ellos no son capaces, no están completas, ni seguras.

Para los machistas, las mujeres que intentan cumplir con el papel socioculturalmente establecido por el patriarcado, de ser bonitas, sumisas, vírgenes, hogareñas y cariñosas, las hacen merecedoras de derechos, de respeto y de protección, como sí el ámbito de los derechos humanos estuviera condicionado a lo que algunas personas consideran bueno, o moralmente aceptable. Mientras que las mujeres que consideran no están a la altura de esa expectativa, o de ese checklist, son provocadoras del acoso, el hostigamiento, las violencias, y hasta la muerte.

El pasado 26 de mayo de 2022, el delegado Estatal de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), José Antonio Serna Valdés, emitió en prensa local de Mazatlán, un posicionamiento que considera una aberración jurídica el supuesto de pretender que toda agresión hacia las mujeres se considere tentativa de feminicidio, con relación a una iniciativa presentada en el Congreso de Sinaloa por la diputada Deisy Judith Ayala Valenzuela.

Llama la atención dicho posicionamiento, toda vez que Serna Valdés no suele manifestar opiniones o análisis respecto a las iniciativas que los grupos parlamentarios y ciudadanos han presentado en el Congreso Local o alguna en el Congreso de la Unión, pero sí en aquella que tiene por objeto mandar el mensaje de cero tolerancia hacia la violencia en contra de las mujeres, urgido el presidente salió a dar la nota, de un tema que además desconoce.

Increpado por abogadas asociadas de la organización, refrendó su opinión al respecto y aludió que “a las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa”, como si al decir la frase inmediatamente los índices de violencias y feminicidios disminuyeran automáticamente.

Por el contrario, en el debate entre abogados (as) afloraron comentarios como “al rato, no vamos a poder ni verlas, pues correríamos el riesgo de que te imputen por mirada feminicida”, “pueden existir leyes muy severas para combatir y contrarrestar los feminicidios, pero estos nunca cesarán, porque no es cuestión de leyes, sino bien es cuestión de educación y formación desde la infancia” dijo el mismo que añadió “en la actualidad existen mujeres que provocan miradas morbosas y reacciones violentas hacia ellas, pero también existen damas que provocan miradas de respeto y acciones de alta caballerosidad, así como acciones dulces, tiernas y románticas hacia ellas”; videos y memes de Amber Heard para argumentar en el tema no se hicieron esperar, entre algunos comentarios sustentados desde la lógica penal contra lo que les dijeron se había planteado en el congreso local, e insultos de ignorante a la diputada promovente.

Durante la discusión, Serna Valdés omitió llamado alguno a moderar el lenguaje utilizado en el debate, a subir el nivel en la argumentación, a evitar las calificaciones peyorativas a las compañeras o la diputada promovente, menos mal que él es un ferviente creyente de “a las mujeres ni con el pétalo de una rosa”.

Siendo Sinaloa un estado sentenciado con una alerta de violencia de género en consecuencia a las prácticas machistas que producen y reproducen la violencia hacia las mujeres, que en menos de 7 años registró más de 316 feminicidios, es lamentable que el representante de organizaciones de letrados salgan a dar la nota a partir de la inferencia, pues no hubo revisión de la iniciativa misma, y que en conclusión a la discusión que se dio entre sus asociados (as) sea invitar a la diputada promovente a comparecer y realizar mesas de debate sobre la iniciativa, mismas que parecen un escenario para el linchamiento.

Desde este espacio le solicitó al Maestro José Antonio Serna Valdés, Delegado Estatal de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM) que también emita opiniones respecto a alguna de las iniciativas 892 que en esta legislatura se han presentado en el Congreso Local, que participe él y sus asociados (as) en cursos de sensibilización y capacitación con perspectiva de género, así como de nuevas masculinidades, que concientice en el tema que nos ocupa para que eluda los sesgos de género en sus pronunciamientos, y por sobre todo que respete a las mujeres por el hecho de ser PERSONAS.